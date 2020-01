Questa sera, lunedì 6 gennaio 2020, si estraggono i biglietti vincitori della Lotteria Italia 2019-2020 durante la trasmissione I Soliti Ignoti su Rai Uno. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Torino, seguito dagli altri biglietti vincenti per la prima categoria. Sono stati poi premiati 20 biglietti di seconda categoria e 180 biglietti di terza categoria.

Per questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti, in calo rispetto allo scorso anno; la regione in cui sono stati venduti più biglietti è il Lazio, seguito dalla Campania e dall'Emilia Romagna.

Lotteria Italia, estratti in diretta i 5 biglietti di prima categoria

L'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019 2020 avviene durante la trasmissione I Soliti Ignoti, iniziata alle ore 20.30. I 5 biglietti del primo premio vengono assegnati ad altrettanti personaggi famosi che partecipano al gioco. Ogni vip, inoltre, ha un simbolo abbinato a sè, che corrisponde ai cinque simboli abbinate alle buste dei biglietti vincenti.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i primi 5 biglietti estratti per la prima categoria della Lotteria Italia; l'abbinamento dei biglietti ai premi sarà deciso proprio durante il gioco de I Soliti Ignoti. Il biglietto vincitore del primo premio, di 5 milioni di euro, è stato venduto a Torino ed era abbinato alla concorrente vip Claudia Gerini.

Ecco i 5 biglietti estratti per la prima categoria, abbinati ai premi:

O 005538 venduto a Torino: premio di 5 milioni di euro P 463112 venduto a Gonars (UD): premio di 2,5 milioni di euro N 121940 venduto a Roma: premio di 1,5 milioni di euro C 127922 venduto a Lucca: premio di 1 milione di euro P 370303 venduto a Erba (CO): premio di 500.000 euro

Lotteria Italia: i premi di seconda e terza categoria

Come sappiamo, durante la Lotteria Italia non vengono premiati solo 5 giocatori, ma ci sono diverse possibilità di vincita. Ai cinque premi di prima categoria seguono infatti 20 biglietti di seconda categoria, che verranno premiati con una vincita di 100mila euro.

Ecco i biglietti di seconda categoria che vincono un premio di 100mila euro:

C497235 Roma

L064678 Castellarano (RE)

E237293 Roma

E235721 Roma

N221621 Molfetta (BA)

F409216 Salerno (SA)

D133481 Pavia (PV)

E346697 Torino Di Sangro (CH)

P431020 Palo Del Colle (BA)

P412570 Lavis (TN)

M059274 Riccione (RN)

L288423 Torino

E468061 Frascati (RM)

A473573 Tortona (AL)

M160464 Trieste (TS)

P475690 Roma

N065499 Napoli

M003332 Salerno

A351631 Parma

E323839 Piscina (TO)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato anche le informazioni sui premi di terza categoria, chiamati anche premi di consolazione. Per l'edizione 2019 2020 della Lotteria Italia, ci saranno 180 biglietti vincenti per un premio rispettivamente di 20mila euro.