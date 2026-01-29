L’oroscopo di venerdì 30 gennaio 2026 per tutti i segni: grande amore per Cancro e Acquario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Oggi ti esponi con decisione e determinazione, senza pensare più di tanto alle conseguenze. La Luna storta ti rende poco sensibile a quelle che possono essere le risposte alle tue azioni, mentre i tanti pianeti nel segno dell'Acquario ti fanno venire voglia di esprimerti senza alcun freno, alcun limite, alcuna strategica limatura. Sei un po' come la rapper Nicki Minaj che sale sul palco con Trump, dichiarando di essere la sua fan numero uno.

Toro

Forse stai un po' esagerando, caro Toro, con questa voglia di selezionare le persone con le quali ti ritrovi a condividere il tuo tempo. Sarà che stai così tanto bene tra te e te che, per uscire dalla tua comfort zone ed interagire, devono esserci davvero degli ottimi motivi. Senti di poter alzare l'asticella della selettività, come sta facendo la Fontana di Trevi che, dal 2 febbraio 2026, costerà due euro a turista solo per essere ammirata.

Gemelli

Non ti trattiene davvero nessuno, caro Gemelli, con tutti i pianeti che ti danno manforte, sicurezza in te stesso e anche un carisma davvero inarrestabile. Ti senti pronto a conquistare le folle e, soprattutto con la Luna nel segno del Cancro, hai l'impressione che tutta la tua passione debba avere un riconoscimento concreto e un'azione immediata. Sei stanco di essere indicato come colui che fa pensieri fantasiosi, ma agisce con troppa calma. Quando leggi di Vannacci, nuovo segretario del partito Futuro Nazionale, che ha grandi aspettative di consensi, pensi che vorresti la sua stessa determinazione.

Leggi anche L'oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026

Cancro

La voglia di essere utile sta raggiungendo i suoi massimi livelli e oggi, nello specifico, non ti basterà essere il miglior consigliere emotivo e il miglior rassicuratore tra tutte le persone che conosci, ma vuoi anche fare praticamente qualcosa di buono per chi ti sta intorno. Ti rimbocchi le maniche e agisci. Quasi quasi vorresti iscriverti al corso per diventare OBA, ovvero operatore del benessere animale. Anche detto coccolatore di amici a quattro zampe.

Leone

Il tuo cuoricino è congelato anche oggi, come il fiume Hudson a New York, che è ricoperto da enormi lastre di ghiaccio. Per fortuna ci sono ancora degli impavidi e giocosi personaggi intorno a te che approfitteranno della cosa per pattinare tra i tuoi sentimenti, ma per la maggior parte delle relazioni umane sarà effettivamente piuttosto complicato.

Vergine

Forse questa storia dell'essere cinica e pungente ti sta un po' sfuggendo di mano e, se effettivamente ti stai togliendo di dosso la veste della crocerossina, occhio a non vestire quella della streghetta col pungiglione. Intorno a te si respira così forte l'aria di chi ha voglia di farsi i fatti suoi che ci sentiremo spesso tutti di troppo. Sei un po' come Kendall Jenner che prende in giro i suoi ex nello spot del Super Bowl.

Bilancia

Con tutti i pianeti a tuo favore oggi ti senti veloce, nell'agire ma anche nel pensare, come il monopattino che è stato sequestrato a Piacenza, che pare arrivasse fino ai 98 km/h. La Luna storta potrebbe portarti qualche fastidio, forse proprio perché non tutti intorno a te apprezzano questa ventata di energia che tu non sai decisamente controllare e gestire. Insomma, strafai ed esageri, esibizionista come non mai. È chiaro che sei affascinante, ma il rischio è di esserlo anche un po' troppo.

Scorpione

La Luna è a tuo favore e questo ti aiuterà a trovare, anche nella lentezza forzata, nell'introspezione profonda un po' malinconica, ottimi motivi per essere soddisfatto di te. Quindi è inutile che tu oggi prometta grandi performance, perché la cosa che ti verrà meglio sarà filosofeggiare sull'essere e soprattutto sul divenire. In compenso, solo soletto con le tue personalità, potresti trovare davvero delle grandi verità. Ti senti stanco come il dollaro che è crollato ai minimi dal 2022, ma sempre fiducioso.

Sagittario

Riscopri la bontà dei grandi gesti, anche perché il tuo è un segno zodiacale che fa dell'ottimismo e dell'abbraccio sociale uno dei punti di forza. La tua meraviglia è credere davvero nella bontà del genere umano che ti circonda, oggi ancora di più del solito. Sei come Harry Styles che donerà una sterlina per ogni biglietto venduto ai suoi concerti al Wembley Stadium per sostenere i locali musicali indipendenti del Regno Unito.

Capricorno

Con la Luna storta oggi hai la sensazione che tutta la fatica che stai facendo per tenere botta alle incombenze della vita e alle cose che devi fare quotidianamente sfumi davanti a un momento di affaticamento emotivo. Insomma, ti dai da fare, ma oggi sembra che non te ne vada dritta una e che ogni azione costi molto più impegno di quanto non renda. Sei demotivato come il Napoli che perde in casa contro il Chelsea ed è fuori dalla Champions.

Acquario

Il tuo pensiero, anche oggi, continua ad essere un pensiero universale, cioè un pensiero che mette te stesso in secondo piano a favore del gruppo a cui appartieni. Che si tratti della tua famiglia, della tua squadra, dei tuoi colleghi o anche di tutto il tuo vicinato, in tutti i casi tu pensi in grande e non soltanto per te. Sei felice, per esempio, di vedere i nuovi tram già in strada a Milano, che sono addirittura generalmente bidirezionali. L'innovazione la adori, ma deve essere al servizio di tutti.

Pesci

Questa Luna in Cancro sembra dare un senso anche alla confusione che stai sentendo in questi giorni e sembra farti sentire molto più a tuo agio anche con le domande esistenziali che affiorano continuamente tra la mente e il cuore. Di essere particolarmente efficiente o pragmatico non ci pensi nemmeno e, anche volendo, non ci riusciresti, perché il tempo che impieghi per gestire le tue emozioni è troppo. In compenso, però, per tutto quello che riguarda l'amore sei davvero il massimo che si possa desiderare. Ti commuovi anche vedendo che Renato Zero ha fermato il suo concerto a Roma per andare ad abbracciare Enrica Bonaccorti.