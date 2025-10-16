L’oroscopo di venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Con Venere opposta, l’amore sembra una prova di resistenza. Evita discussioni infinite e concediti leggerezza.
Lavoro: Giove ti sprona a ridisegnare strategie: fai chiarezza tra ciò che vuoi e ciò che ti pesa.
Fortuna: Piccole svolte nate dal caos. Fidati del tuo intuito, anche se sembra un salto nel vuoto.
Il consiglio del giorno: Fai spazio a un nuovo inizio: butta o regala qualcosa che non ti rappresenta più.
Voto: 6
Toro
Amore: Con Venere armoniosa, desideri coccole e attenzioni vere. Un gesto semplice può diventare poesia.
Lavoro: Mercurio contrario richiede pazienza: meglio non forzare scadenze o decisioni.
Fortuna: La Luna ti protegge: arriva una piccola gratificazione inaspettata.
Il consiglio del giorno: Ritagliati un momento di lentezza assoluta, come preparare un dolce o sistemare una pianta.
Voto: 7
Gemelli
Amore: Venere ti regala fascino e ironia: una battuta giusta accende scintille inattese.
Lavoro: Usa la tua eloquenza per risolvere un malinteso: le parole oggi hanno potere.
Fortuna: Mercurio favorisce le relazioni pubbliche: una chiacchiera può portare vantaggi.
Il consiglio del giorno: Compra un taccuino e annota idee o incontri curiosi: da lì può nascere un progetto brillante.
Voto: 7
Cancro
Amore: Con Venere contraria l’empatia si complica. Se senti freddezza, spiega, non chiuderti.
Lavoro: Giove ti aiuta a gestire responsabilità con concretezza: risolvi un nodo pratico.
Fortuna: Una piccola coincidenza familiare riporta serenità.
Il consiglio del giorno: Prepara una cena fatta in casa e invita qualcuno che ti fa sentire a tuo agio.
Voto: 7
Leone
Amore: Venere non ti sostiene del tutto, ma la passione resta viva se usi ironia.
Lavoro: Evita di rispondere di getto: un silenzio ponderato può essere geniale.
Fortuna: Piccoli imprevisti si trasformano in occasioni di riscatto.
Il consiglio del giorno: Fai una pausa digital detox: un’ora senza notifiche può salvarti la giornata.
Voto: 5 e mezzo ma con amore
Vergine
Amore: Sei lucido e affettuoso: chi ti sta accanto si sente finalmente capito.
Lavoro: Con Mercurio a favore, risolvi un problema che bloccava il gruppo.
Fortuna: Giornata lucida: scegli con equilibrio e raccogli risultati.
Il consiglio del giorno: Fai ordine in casa o in agenda, eliminando il superfluo. Ti sentirai subito più leggero.
Voto: 8
Bilancia
Amore: Venere nel segno ti rende magnetica: anche un messaggio casuale può diventare un colpo di scena romantico.
Lavoro: Ottima giornata per incontri e presentazioni: sorridi e lascia parlare il tuo carisma.
Fortuna: Tutto ciò che profuma di bellezza oggi ti riesce naturale.
Il consiglio del giorno: Regalati un accessorio di moda o un profumo nuovo: esalta la tua luce interiore.
Voto: 8,5
Scorpione
Amore: Sensualità intensa e sguardo magnetico: nessuno ti resiste.
Lavoro: Mercurio potenzia la strategia: sorprendi con un’idea geniale.
Fortuna: Le sincronicità si moltiplicano, segui le coincidenze.
Il consiglio del giorno: Dedica del tempo a un’attività mentale profonda, come leggere o meditare.
Voto: 8
Sagittario
Amore: Luna storta, sì, ma anche desiderio di leggerezza. Sii ironico, non permaloso.
Lavoro: Marte crea tensioni: meglio non discutere con i capi.
Fortuna: Piccoli contrattempi che si sciolgono nel pomeriggio.
Il consiglio del giorno: Guarda un film divertente o pianifica una breve gita per staccare la mente.
Voto: 5 e mezzo
Capricorno
Amore: Venere ti mette alla prova: chiarisci invece di chiuderti nel silenzio.
Lavoro: Marte ti rende competitivo: difendi i tuoi meriti con fermezza.
Fortuna: Energia alta, anche se disordinata. Canalizzala bene.
Il consiglio del giorno: Fai sport o cammina a passo deciso: scaricherai tensioni e ritroverai focus.
Voto: 7
Acquario
Amore: Venere accende voglia di complicità: un incontro inaspettato scuote il cuore.
Lavoro: Oggi ogni idea ha il potere di ispirare: condividila.
Fortuna: Un’occasione arriva da dove non te l’aspetti.
Il consiglio del giorno: Partecipa a un evento culturale o sociale: incontrerai qualcuno stimolante.
Voto: 7
Pesci
Amore: Luna difficile, ma sensibilità altissima: un abbraccio cura più di mille parole.
Lavoro: Stanchezza mentale, rimanda decisioni importanti.
Fortuna: Rallenta e lascia che le cose si riassestino da sole.
Il consiglio del giorno: Fai una lunga doccia calda con un profumo rilassante o compra una candela aromatica.
Voto: 6