L’oroscopo di venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: Con Venere opposta, l’amore sembra una prova di resistenza. Evita discussioni infinite e concediti leggerezza.

Lavoro: Giove ti sprona a ridisegnare strategie: fai chiarezza tra ciò che vuoi e ciò che ti pesa.

Fortuna: Piccole svolte nate dal caos. Fidati del tuo intuito, anche se sembra un salto nel vuoto.

Il consiglio del giorno: Fai spazio a un nuovo inizio: butta o regala qualcosa che non ti rappresenta più.

Voto: 6

Toro

Amore: Con Venere armoniosa, desideri coccole e attenzioni vere. Un gesto semplice può diventare poesia.

Lavoro: Mercurio contrario richiede pazienza: meglio non forzare scadenze o decisioni.

Fortuna: La Luna ti protegge: arriva una piccola gratificazione inaspettata.

Il consiglio del giorno: Ritagliati un momento di lentezza assoluta, come preparare un dolce o sistemare una pianta.

Voto: 7

Gemelli

Amore: Venere ti regala fascino e ironia: una battuta giusta accende scintille inattese.

Lavoro: Usa la tua eloquenza per risolvere un malinteso: le parole oggi hanno potere.

Fortuna: Mercurio favorisce le relazioni pubbliche: una chiacchiera può portare vantaggi.

Il consiglio del giorno: Compra un taccuino e annota idee o incontri curiosi: da lì può nascere un progetto brillante.

Voto: 7

Cancro

Amore: Con Venere contraria l’empatia si complica. Se senti freddezza, spiega, non chiuderti.

Lavoro: Giove ti aiuta a gestire responsabilità con concretezza: risolvi un nodo pratico.

Fortuna: Una piccola coincidenza familiare riporta serenità.

Il consiglio del giorno: Prepara una cena fatta in casa e invita qualcuno che ti fa sentire a tuo agio.

Voto: 7

Leone

Amore: Venere non ti sostiene del tutto, ma la passione resta viva se usi ironia.

Lavoro: Evita di rispondere di getto: un silenzio ponderato può essere geniale.

Fortuna: Piccoli imprevisti si trasformano in occasioni di riscatto.

Il consiglio del giorno: Fai una pausa digital detox: un’ora senza notifiche può salvarti la giornata.

Voto: 5 e mezzo ma con amore

Vergine

Amore: Sei lucido e affettuoso: chi ti sta accanto si sente finalmente capito.

Lavoro: Con Mercurio a favore, risolvi un problema che bloccava il gruppo.

Fortuna: Giornata lucida: scegli con equilibrio e raccogli risultati.

Il consiglio del giorno: Fai ordine in casa o in agenda, eliminando il superfluo. Ti sentirai subito più leggero.

Voto: 8

Bilancia

Amore: Venere nel segno ti rende magnetica: anche un messaggio casuale può diventare un colpo di scena romantico.

Lavoro: Ottima giornata per incontri e presentazioni: sorridi e lascia parlare il tuo carisma.

Fortuna: Tutto ciò che profuma di bellezza oggi ti riesce naturale.

Il consiglio del giorno: Regalati un accessorio di moda o un profumo nuovo: esalta la tua luce interiore.

Voto: 8,5

Scorpione

Amore: Sensualità intensa e sguardo magnetico: nessuno ti resiste.

Lavoro: Mercurio potenzia la strategia: sorprendi con un’idea geniale.

Fortuna: Le sincronicità si moltiplicano, segui le coincidenze.

Il consiglio del giorno: Dedica del tempo a un’attività mentale profonda, come leggere o meditare.

Voto: 8

Sagittario

Amore: Luna storta, sì, ma anche desiderio di leggerezza. Sii ironico, non permaloso.

Lavoro: Marte crea tensioni: meglio non discutere con i capi.

Fortuna: Piccoli contrattempi che si sciolgono nel pomeriggio.

Il consiglio del giorno: Guarda un film divertente o pianifica una breve gita per staccare la mente.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: Venere ti mette alla prova: chiarisci invece di chiuderti nel silenzio.

Lavoro: Marte ti rende competitivo: difendi i tuoi meriti con fermezza.

Fortuna: Energia alta, anche se disordinata. Canalizzala bene.

Il consiglio del giorno: Fai sport o cammina a passo deciso: scaricherai tensioni e ritroverai focus.

Voto: 7

Acquario

Amore: Venere accende voglia di complicità: un incontro inaspettato scuote il cuore.

Lavoro: Oggi ogni idea ha il potere di ispirare: condividila.

Fortuna: Un’occasione arriva da dove non te l’aspetti.

Il consiglio del giorno: Partecipa a un evento culturale o sociale: incontrerai qualcuno stimolante.

Voto: 7

Pesci

Amore: Luna difficile, ma sensibilità altissima: un abbraccio cura più di mille parole.

Lavoro: Stanchezza mentale, rimanda decisioni importanti.

Fortuna: Rallenta e lascia che le cose si riassestino da sole.

Il consiglio del giorno: Fai una lunga doccia calda con un profumo rilassante o compra una candela aromatica.

Voto: 6