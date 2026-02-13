L’oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026 per tutti i segni: ultimo giorno di Saturno in Pesci

Salutiamo Saturno in Pesci nell’oroscopo di oggi, giovedì 12 febbraio 2026: proprio in un giorno in cui la Luna si trova in Capricorno: il suo segno preferito! Il segno zodiacale fortunato sarà il Toro, finalmente, mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026 è particolarmente importante perché questo sarà l'ultimo giorno pieno di Saturno nel segno dei Pesci: poco dopo l'una di notte, quando saremo già nel 14 febbraio, Saturno entrerà nel segno dell'Ariete, dove resterà fino al 2028. Sarà un Saturno intenso, ribelle e coraggioso. Nel frattempo, oggi, con la Luna nel segno del Capricorno, un segno zodiacale che ama Saturno, il segno zodiacale fortunato sarà il Toro, finalmente, mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

Ariete

Ti sale l'ansia da prestazione con questo Saturno che sta per entrare nel tuo segno zodiacale, proprio in una giornata in cui tu hai la Luna storta. Nulla di grave, si intende, soltanto scatti come una molla ogni volta che qualcuno prova a rivolgerti la parola. Figuriamoci se ti si dovesse chiedere un pensiero creativo! Ti senti veramente sull'orlo di una crisi di nervi, ma soltanto per le troppe emozioni tutte insieme. Sei come Tiziano Ferro che si sta preparando per essere martedì 24 febbraio ospite della prima serata del Festival di Sanremo.

Amore: Con la Luna storta sei poco diplomatica: meglio parlare chiaro e rimandare i chiarimenti importanti a domani, quando Saturno ti darà più centratura.

Lavoro: L’ansia da prestazione si sente, soprattutto con Saturno alle porte. Fai una lista precisa delle priorità e spunta una cosa per volta.

Fortuna: Non è una giornata da colpi di scena, piuttosto da piccoli passi ben calcolati che preparano un grande salto.

Il consiglio del giorno: Compra un’agenda nuova e scrivi tre obiettivi concreti per i prossimi tre mesi.

Voto: 6 e mezzo

Leggi anche L'oroscopo di giovedì 12 febbraio 2026

Toro

Senti che la fortuna è finalmente alle porte, anche senza che necessariamente tu ti dia particolarmente da fare. Anche perché, nonostante i diversi pianeti che sono finalmente diventati amici, Marte continua ad essere a tuo sfavore e quindi a renderti sfaticato e poco reattivo. Oggi però puoi inciampare in quelle fortune inattese e in quei momenti di gloria che piovono dal cielo come le comparse che hanno fatto i cespugli nell'esibizione di Bad Bunny al Super Bowl, che sembrano essere delle nuove star.

Amore: I pianeti amici ti rendono magnetico anche se Marte ti toglie sprint. Lasciati corteggiare senza troppi sforzi.

Lavoro: Marte contrario rallenta i riflessi, quindi evita decisioni impulsive e punta su ciò che già conosci bene.

Fortuna: La Luna in Capricorno ti sostiene con occasioni pratiche, di quelle che fanno sorridere il conto in banca.

Il consiglio del giorno: Concediti un pranzo in un posto elegante che volevi provare da tempo.

Voto: 8

Gemelli

Con Venere e Mercurio a sfavore, oggi hai proprio la sensazione di non essere capito da nessuno. Anzi, tu stesso ti perdi nei tuoi pensieri, nei dubbi e nelle paure. Ricordati però che dove c'è un dubbio c'è anche un pensiero profondo che vale sempre la pena di essere vissuto ed indagato. Ti senti come Alberto Tomba che si è dovuto addirittura scusare per la battuta fatta a Sofia Goggia sulla medaglia di bronzo. Era evidentemente uno scherzo!

Amore: Con Venere contraria rischi fraintendimenti, meglio scrivere un messaggio sincero invece di ironizzare.

Lavoro: Mercurio storto crea confusione: rivedi le mail prima di inviarle e chiedi conferme scritte.

Fortuna: Si nasconde nei dettagli, soprattutto in una conversazione che chiarisce un dubbio.

Il consiglio del giorno: Fai una passeggiata senza telefono e annota su carta i pensieri più ricorrenti.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

La Luna storta di oggi potrebbe renderti un po' malinconico, ma tutto il resto dei pianeti amplifica la tua dolcezza e la tua voglia di riempire la testa e gli occhi di bei ricordi e il cuore di caldi abbracci. Quindi, insomma, Cancro, oggi sarai ancora più Cancro del solito e, nonostante gli alti e bassi emotivi, adoro tutto quello che ti faccia sorridere e anche scendere una lacrimuccia. Sei anche tu tra quelli che rispolverano le origini del curling, lanciando le pentole a pressione sul ghiaccio.

Amore: Anche con la Luna storta sai essere tenerissimo. Chi ti ama oggi si sentirà protetto e visto davvero.

Lavoro: La concentrazione va e viene, meglio dedicarti a compiti creativi o relazionali.

Fortuna: Sta nei ricordi che diventano idee per nuovi progetti familiari.

Il consiglio del giorno: Riguarda vecchie foto e stampa quella che ti emoziona di più.

Voto: 7

Leone

Si vede che Venere e Mercurio non sono più a tuo sfavore e nel tuo cuore ritorna a scorrere l'amore. La dolce metà dovrà attendere ancora un po' per il calore più erotico e piccante, ma già mi sento di essere a buon punto… Sei proprio come Sinner che ha scritto un messaggino di incoraggiamento davvero amico alla sciatrice Lindsey Vonn che ha avuto un incidente sulle piste di Cortina.

Amore: Venere torna amica e il cuore si apre con eleganza. Gesti semplici valgono più di mille promesse.

Lavoro: Mercurio favorevole ti aiuta a convincere con charme e lucidità. Ottimo per presentazioni.

Fortuna: Cresce piano, come una fiamma che riprende vigore.

Il consiglio del giorno: Organizza una cena romantica cucinata da te, anche con un piatto semplice.

Voto: 8 e mezzo

Vergine

Comprendere il tuo valore oggi non sarà immediato perché con Venere e Mercurio in opposizione non hai proprio un bellissimo carattere, soprattutto non hai così tanta voglia di condividerlo con le persone che ti circondano. Proprio per questo pare che ci sia una piccola battaglia in corso per i gatti tenuti nei negozi di quartiere nella Grande Mela. La legge vuole regolamentarli mentre i negozianti dicono che sono fondamentali per tenere lontani i topi. Insomma, Vergine, anche nel tuo caso c'è bisogno di qualcuno che comprenda davvero quali sono le tue meravigliose doti.

Amore: Venere opposta ti rende critica. Prova a vedere almeno un pregio evidente nella persona che hai davanti.

Lavoro: Mercurio contrario crea tensioni, meglio rimandare discussioni spinose.

Fortuna: Arriva quando smetti di pretendere perfezione assoluta.

Il consiglio del giorno: Riordina una stanza della casa e libera spazio anche mentale.

Voto: 5

Bilancia

Con Giove e oggi anche la Luna stortissimi e Saturno che sta per entrare proprio in opposizione al tuo segno zodiacale potresti essere presa da un momento di panico. Che sia panico o che sia odio cosmico, in tutti i casi probabilmente la dolcezza romantica si terrà bene alla larga da te, nonostante il periodo di San Valentino! Quindi, senza grosse remore, faresti come i volontari delle Olimpiadi che rivendono online i kit necessari per lavorare chiedendo fino a 500 € per gli orologi. Non ti fai alcun problema!

Amore: Con Luna e Giove storti sei poco indulgente. Meglio silenzio elegante che parole taglienti.

Lavoro: Saturno in arrivo chiede serietà: fai ordine nei conti e nei contratti.

Fortuna: Bassa, soprattutto se agisci per impulso.

Il consiglio del giorno: Prenota un massaggio rilassante per scaricare tensioni accumulate.

Voto: 4 e mezzo

Scorpione

Oggi, con tutti i pianeti nel cielo che amplificano la tua parte emotiva e il tuo legame cosmico e universale con le stelle, le verità e l'amore, ti sarà assolutamente impossibile dire una piccola bugia oppure optare per l'opportunismo. Ti vedremo invece sincero, aperto, etico più che mai. Sei come il campione olimpico norvegese che, vinta la medaglia, ha ammesso pubblicamente in un'intervista di aver tradito la fidanzata. Si era ripromesso infatti che, se avesse vinto, avrebbe detto la verità. E così è stato!

Amore: Intensissimo e autentico. Chi ti sta accanto sente che oggi sei trasparente fino in fondo.

Lavoro: Ottimo per chiarire situazioni ambigue e ristabilire regole.

Fortuna: Cresce quando scegli la verità anche se scomoda.

Il consiglio del giorno: Scrivi una lettera sincera a qualcuno con cui vuoi fare pace.

Voto: 9

Sagittario

Quando leggi dalle ultime statistiche che un adolescente su tre utilizza i chatbot di intelligenza artificiale, comprendi che c'è davvero bisogno di ristrutturare le relazioni umane, soprattutto tra i più giovani. Un maestro in carne ed ossa o un compagno con cui condividere anche i dubbi è sempre la soluzione migliore. Oggi, con Venere e Mercurio che ti fanno sentire un po' perso e un po' preoccupato, hai la sensazione che ci sia una grande urgenza di trovare soluzioni umane al senso di solitudine che pervade. Mi sembra un ottimo proposito: inizia subito facendo una telefonata a una persona per te importante.

Amore: Venere storta ti rende più serio del solito. Parla di ciò che temi, non solo di ciò che sogni.

Lavoro: Mercurio crea dispersione, meglio concentrarti su un progetto alla volta.

Fortuna: Migliora attraverso relazioni vere e scambi autentici.

Il consiglio del giorno: Organizza un caffè dal vivo con un amico che non senti da tempo.

Voto: 6

Capricorno

Questa Luna nel tuo segno zodiacale sembra proprio farti trovare anche un temporaneo compromesso con le tensioni provocate da Giove e dall'imminente Saturno contro. Insomma, proprio perché senti che la situazione si fa tesa, decidi di darti una tregua emotiva, un piccolo incentivo, una coccola preventiva. Mi sembra comunque un'ottima idea! Nel Regno Unito, per esempio, è stato concesso ai medici di base di lavorare dalla spiaggia. Poi, certo, sarà da comprendere tecnicamente come!

Amore: Con la Luna nel segno sei più morbido del solito e pronto ad ascoltare.

Lavoro: Giove provoca tensioni, scegli strategie prudenti e ben strutturate.

Fortuna: Discreta, soprattutto in questioni pratiche.

Il consiglio del giorno: Regalati un accessorio elegante per il lavoro che ti faccia sentire autorevole.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Ti senti particolarmente divertito, caro Acquario, oggi da tutto quello che ti coinvolge intellettualmente ma con leggerezza, con ironia, con un leggero fuoco di ambizione e vittoria. Per esempio, ti sta particolarmente divertendo la caccia alle spillette delle Olimpiadi che sembra proprio abbia mobilitato Milano. Ci si mette in fila fin di prima mattina per ottenerle gratuitamente. Qualsiasi cosa sia vissuta come un gioco oggi ti coinvolgerà completamente.

Amore: Ironico e brillante, conquisti con la mente prima ancora che con il cuore.

Lavoro: Ottimo per brainstorming e idee fuori dagli schemi.

Fortuna: Alta quando osi sperimentare qualcosa di nuovo.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso breve online su un tema che ti incuriosisce.

Voto: 8

Pesci

Con Mercurio nel tuo segno zodiacale e la Luna a favore oggi potresti decidere di ritagliare un po' di tempo alle romanticherie, che sono effettivamente la tua priorità, e dedicarti invece a un business creativo, alla ricerca di soluzioni intelligenti per migliorarti la vita. Anzi, direi: per migliorare la tua vita e quella di tutte le persone che ti stanno intorno, colleghi compresi. Insomma, io fossi in te sfrutterei questo momento di stimolo intellettuale per ottenere buoni risultati. Studiati per esempio come funzionerà la moneta del futuro: l'euro digitale allo studio della BCE.

Amore: Dolce e ispirato, con la Luna favorevole sai creare atmosfere da film.

Lavoro: Mercurio nel segno ti rende visionario e concreto insieme. Ottimo per nuove idee.

Fortuna: Si attiva quando segui l’intuizione senza esitazioni.

Il consiglio del giorno: Informati su un piccolo investimento digitale o apri un conto dedicato ai progetti creativi.

Voto: 8 e mezzo