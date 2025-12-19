L’oroscopo di sabato 20 dicembre 2025: la giornata inizia con la Luna nuova in Sagittario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Venere a favore ti fa da cuscinetto emotivo e ti aiuta a vedere il lato buono anche quando la Luna ti innervosisce e Marte storto ti prosciuga le energie. Oggi la tua idea di felicità è facile facile: startene in panciolle con le gambe sotto il tavolo, una copertina calda sulle ginocchia e il profumo di cannella nell’aria. Se ti cercano, rispondi senza indugugio che per te le vacanze sono già iniziate.

Toro

Con la Luna dalla tua parte, hai voglia di cose buone e fatte con il cuore e, in un batter d’occhio, sei già lì, pronto a sfornare torrone come se fossi in una sfida di pasticceria su Real Time. Con Marte a favore, le tue mani sono rapidissime: tosti le nocciole, giri il miele e, in quattro e quattr’otto, tagli quadratini da incartare… anche se, chissà come, qualche pezzetto sparisce sempre prima di arrivare al fiocco.

Gemelli

Con Mercurio in quadratura la confusione regna sovrana, tanto che nella divisione dei compiti natalizi è meglio affidarvi mansioni poco rischiose: tipo comprare i tovaglioli di carta o ritirare il pane fresco al forno vicino casa. Niente liste vaghe o istruzioni date a voce… meglio se le richieste vi arrivano chiare, scritte in stampatello e possibilmente corredate da un bel disegnino.

Cancro

Caro Cancretto, non perdere la speranza per i tuoi desideri sotto l’albero: anche se oggi la Luna è storta e lo spirito natalizio ti irrita tanto quanto il traffico delle 18.00, non significa che sia tutto perduto. Con Giove nel tuo segno, sono pronta a scommettere che, dalla tua lista, almeno un desiderio verrà esaudito… magari proprio quello che avevi dato per perso.

Leone

Prima di buttarti nello shopping compulsivo alla caccia degli ultimi regali, fai una lista dettagliata di quello che ti manca e a chi li devi recapitare. Con Venere a favore sei così generoso che è meglio fissare un budget per la spesa: secondo un’indagine commissionata da Facile.it, nel Natale 2025 la spesa media prevista per i regali è di circa 204 euro a persona. Attenzione a non raddoppiare!

Vergine

Verginona, ti sei proprio meritata una giornata leggera, leggera. Ok, Venere resta in quadratura e il genere umano non è esattamente in cima alla tua lista delle preferenze, ma con la Luna a favore un brindisi con il tuo solito gruppetto di amici è la medicina perfetta per il tuo cuoricino. Quindi esci e concediti un bel calice di Prosecco — che, tra l’altro, è il vino più venduto in Italia nel 2025 — ma sorseggialo con calma… niente gare alla goccia, ok?!

Bilancia

Bilancina, con questo Marte a sfavore e la Luna storta ti viene voglia di assumere un team di esperti per affrontare lo stress da impacchettamento. Solo l’idea di piegare gli angoli della carta regalo ti stanca e la pazienza… latita. Se non trovi nessuno nei paraggi, puoi sempre rivolgerti a dei veri professionisti del Natale: manda una letterina a Santa Claus, Joulupukin Pajakylä, 96930 Napapiiri, Finlandia, e chiedi un elfo in soccorso.

Scorpione

Scorpionaccio, con Marte a favore che ti rende decisamente bollente e la Luna che risveglia il tuo istinto più carnale, oggi hai un solo obiettivo: recuperare da in fondo all’armadio quel costumino da Babbo Natale sexy e renderti disponibile a soddisfare ogni desiderio di chiunque abbia il privilegio di sedersi sulle tue ginocchia. Il tuo spirito natalizio è decisamente piccante… e pronto a far scintille sotto le lenzuola.

Sagittario

Con Mercurio nel tuo segno, la tua voglia di scoprire, esplorare e lasciarti stupire è alle stelle — soprattutto se si parla di tradizioni fuori dal comune. Lo sapevi che in Giappone, a Natale, si mangia KFC? Proprio così: dal 1974, grazie alla campagna “Kurisumasu ni wa Kentakkii!” (“A Natale, Kentucky!”), le famiglie prenotano il loro bucket di pollo fritto con settimane d’anticipo. Che dici, si vola a Tokyo o resti per le lasagne della mamma?

Capricorno

Con Marte nel segno ti senti inarrestabile: un mastro Geppetto sexissimo, con martello e chiodi, deciso a costruire la capanna del presepe a grandezza naturale nel giardino comunale, con tanto di lucine e mangiatoia. L’energia non ti manca, anzi: ti senti carico come una molla. Però fai attenzione: questi sono i giorni più bui dell’anno e anche un instancabile come te, ogni tanto, ha bisogno di spegnere le luci e riposare un po’.

Acquario

Con Mercurio a favore, già scalpiti all’idea delle sfide natalizie: giochi in scatola, strategie e rivincite familiari. Lo sapevi che Monopoly è il gioco da tavolo più venduto di sempre? Tradotto in oltre 47 lingue e con più di 300 versioni nel mondo, ha riempito milioni di tavoli da quasi un secolo. E tu, con la mente sveglia com’è adesso, potresti anche sbancare la banca. Occhio solo a non finire in prigione!

Pesci

Mercurio vi confonde le idee e Venere contraria vi fa vedere tutto più contorto delle lucine aggrovigliate: l’umore, oggi, è ben lontano dallo spirito natalizio. Siete irritabili, impazienti e con la battuta acida sempre pronta, tanto da rischiare persino di smorzare l’entusiasmo della nonna per la sua amata tombola. Meglio contare fino a dieci e tenere a bada certe frecciatine… o finirete per essere cancellati dalla lista dei nipoti preferiti.