L’oroscopo di sabato 19 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti fermano per fare selfie insieme.

Fortuna: nella ta fantastica testolina.

Il consiglio del giorno: punta su un look semplice ma decisivo.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: ti imboschi ovunque.

Fortuna: campione indiscusso.

Il consiglio del giorno: datti un’occhiata anche lì, sì, proprio lì. Esistono trattamenti delicati pensati per la zona intima, e no, non basta una passata di bagnoschiuma al volo.

Voto: 8

Gemelli

Amore: mano nella mano con il partner.

Fortuna: non prendetela con la forza.

Il consiglio del giorno: fateci caso: un’espressione rilassata vale più di mille creme. Sorridete con gli occhi, ammorbidite la fronte e lasciate andare quelle smorfie. La vostra faccia vi ringrazierà… e anche le rughe.

Voto: 7 –

Cancro

Amore: sai quello che vuoi.

Fortuna: la strada è bella chiara.

Il consiglio del giorno: monetizzare con il sorriso è tutta un’altra storia: guadagni due volte, in portafoglio e in simpatia. E chi resiste a chi vende con gioia?

Voto: 9

Leone

Amore: un pò malinconico.

Fortuna: concentrati sulle tue cose.

Il consiglio del giorno: regali un souvenir.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: non ti riguarda.

Fortuna: in una serie di squat.

Il consiglio del giorno: potresti scoprire che rompere i grissini a metà, con precisione chirurgica, è il tuo nuovo passatempo preferito. Se poi immagini che quel grissino rappresenti il cuore infranto lasciato dal tuo ex, il gesto diventa quasi terapeutico. Altro che mindfulness..

Voto: 5

Bilancia

Amore: ti senti ispirata.

Fortuna: ti piace piacere ed essere amata.

Il consiglio del giorno: Vai a ballare in balera tra un tango lento e una polka scatenata, tenendo il partner stretto stretto.

Voto: 8

Scorpione

Amore: nulla di serio.

Fortuna: letture poco impegnative.

Il consiglio del giorno: scomodare tutti i santi che conosci non migliorerà la situazione.

Voto: 5

Sagittario

Amore: solo per il gatto.

Fortuna: “no” come risposta per tutto.

Il consiglio del giorno: ricerca il senso della bellezza nei tuoi amati libri.

Voto: 5

Capricorno

Amore: ti fa sorridere.

Fortuna: non ti senti tra i suoi preferiti.

Il consiglio del giorno: scarica un’app come Splitwise o Spit: dividere le spese in modo equo evita discussioni, malumori e conti a mente sbagliati.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: il fidanzato perfetto da presentare alla mamma.

Fortuna: il tuo sorriso smagliante.

Il consiglio del giorno: prova a prenotare uno spazio in coworking per la prossima settimana, anche solo per spezzare la solita routine e rimettere in circolo un po’ di idee fresche, che ultimamente scarseggiano.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: siete diffidenti.

Fortuna: tensione nell’aria.

Il consiglio del giorno: staccate il cellulare almeno un paio d’ore al giorno.

Voto: 5