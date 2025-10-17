L’oroscopo di sabato 18 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: chi ti ama, ti evita.
Fortuna: se non litighi con nessuno prima di mezzogiorno, è già miracolo.
Il consiglio del giorno: rimanda le questioni sentimentali, anche solo per buonsenso.
Voto: 4
Toro
Amore: pazienza ballerina.
Fortuna: riuscire a non dire tutto quello che pensi.
Il consiglio del giorno: non combattere la stanchezza, assecondala.
Voto: 5
Gemelli
Amore: colpi di scena degni di una serie TV.
Fortuna: ritarda ma potrebbe arrivare.
Il consiglio del giorno: chiedi al partner di uscire ma rimanda l’appuntamento a domani.
Voto: 6
Cancro
Amore: quello che percepisci è reale.
Fortuna: ti arriva da chi non ti aspetti.
Il consiglio del giorno: scrivi una lettera che non spedirai. Aiuta a rimettere ordine nel cuore.
Voto: 6 e mezzo
Leone
Amore: abbracci silenziosi.
Fortuna: qualcosa si salva di sicuro.
Il consiglio del giorno: lascia parlare gli altri e ascolta senza interrompere, se ce la fai datti una pacca sulla spalla.
Voto: 6
Vergine
Amore: sei la persona giusta nel momento giusto.
Fortuna: l’ultimo maglione in saldo nella tua taglia.
Il consiglio del giorno: approfitta di questa lucidità per affrontare una conversazione delicata. Hai tutto sotto controllo.
Voto: 8
Bilancia
Amore: se lanci l’amo qualcuno abbocca.
Fortuna: un pò freddina.
Il consiglio del giorno: indossa quel paio di orecchini che fanno sentire bellissima, anche se esci solo per comprare il pane.
Voto: 7 +
Scorpione
Amore: come un film vietato ai minori.
Fortuna: è legata al desiderio.
Il consiglio del giorno:messaggi vocali sì, ma solo se sussurrati.
Voto: 8 e mezzo
Sagittario
Amore: ricevi più affetto di quanto pensi, devi solo accorgertene.
Fortuna: si muove lentamente.
Il consiglio del giorno: Il tuo piatto tipico preferito nella trattoria di fiducia.
Voto: 6 e mezzo
Capricorno
Amore: in orizzontale dai il tuo meglio.
Fortuna: si manifesta in piccoli gesti pratici.
Il consiglio del giorno: fai spazio a chi ti dimostra costanza, non solo presenza.
Voto: 6 e mezzo
Acquario
Amore: sei il punto fermo che qualcuno aspettava.
Fortuna: ascolta i segnali che ti manda il tuo corpo.
Il consiglio del giorno: scrivi un post-it con le cose importanti.
Voto: 5
Pesci
Amore: come un film drammatico.
Fortuna: vi conosce da tempo.
Il consiglio del giorno: annusate una candela nuova ad occhi chiusi.
Voto: 5 +