video suggerito

L’oroscopo di domani sabato 14 settembre 2024: Leone, Toro e Scorpione storcono il naso L’oroscopo di domani, sabato 14 settembre 2024: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata con le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna passa nel segno dell’Acquario portando voglia di leggerezza e innovazione. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, sabato 14 settembre 2024: pronti, partenza, via! La Luna fa le valigie e lascia il serioso Capricorno per trasferirsi nell'Acquario, portandoci una ventata di aria fresca. C’è voglia di leggerezza, basta pensieri cupi e responsabilità: oggi si vive alla giornata, possibilmente circondati dagli amici, con chiacchiere leggere e spritz al tramonto. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: la Luna ti fa dire cose carine, ma con parsimonia.

Fortuna: anche quando ti sembra di perdere la pazienza, è dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: cerca di non esagerare cercando in tutto il pelo nell’uovo.

Voto: 5 +

Toro

Amore: se la Luna ti blocca usa l’ironia per superare i momenti ti tensione.

Fortuna: ad un certo punto decidi di non ascoltarla più e fare di testa tua.

Il consiglio del giorno: muoversi a piedi è ottimo sia per il tuo umore che per l’ambiente, approfittane.

Voto: 6

Leggi anche L'oroscopo di venerdì 13 settembre 2024

Gemelli

Amore: puntate tutto sul linguaggio emotivo.

Fortuna: è la vostra carta jolly in qualsiasi momento.

Il consiglio del giorno: approfittate di questa Venere a favore per provare la nuova tendenza delle unghie con fiocco.

Voto: 6 +

Cancro

Amore: dritto al sodo senza troppi giri di parole.

Fortuna: la tua determinazione è la tua fortuna,

Il consiglio del giorno: fai scorta di cibo salutare e approfitta di queste ultime giornate estive per fare sport all’aria aperta, ricorda mens sana in corpore sano.

Voto: 7 –

Leone

Amore: chiedi di essere abbracciato come si fa con il peluche preferito.

Fortuna: ti permette di fare la scelta giusta anche con la Luna storta.

Il consiglio del giorno: cerca piacevoli distrazioni che ti permettano di alleviare lo stress accumulato durante la giornata.

Voto: 5

Vergine

Amore: grandi riflessioni e acrobazie da circo.

Fortuna: ti da parecchi spunti per trovare soluzioni alternative.

Il consiglio del giorno: sfrutta al meglio questa giornata per sistemare questioni in sospeso.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: non sei disposta a condividere ne la pizza ne il partner.

Fortuna: ti da una spintarella per la sicurezza in te stessa.

Il consiglio del giorno: a volte fare meno è meglio. Goditi la serata con la tua metà in totale relax.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Amore: vuoi arrivare dritto al punto.

Fortuna: non ti aiuta nel gestire le emozioni.

Il consiglio del giorno: non sempre è necessario essere diretti, un pò di diplomazia aiuta sempre.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: purché si mantenga un certo silenzio.

Fortuna: non è sicuramente la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di leggerezza, organizza una serata spensierata.

Voto: 6 +

Capricorno

Amore: ti manca un sacco il tuo pc.

Fortuna: può essere un’ottima alleata per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il consiglio del giorno: medita la mattina per mantenere il focus e non perdere troppo velocemente le staffe.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: sgorga abbondante.

Fortuna: ti permette di brillare senza fare sforzi eccessivi.

Il consiglio del giorno: la Luna è dalla tua parte, sfrutta questo momento per risplendere!

Voto: 8 –

Pesci

Amore: coltivare le proprie passioni è un grande atto d’amore verso se stessi.

Fortuna: le piace stuzzicarti e metterti in difficoltà.

Il consiglio del giorno: anche se hai ragione, o così credi, non esagerare con i toni.

Voto: 5 e mezzo