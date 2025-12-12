L’oroscopo di sabato 13 dicembre 2025: Bilancia e Acquario ci tengono all’armonia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna un pò storta, oggi, l’umore è un po’ ballerino: un momento fischietti allegramente, quello dopo convochi ingiustamente i Santi del Paradiso. Con Marte a favore, però, la serata può prendere una piega tutt'altro che noiosa: che tu abbia una frequentazione seria o solo qualche numero misterioso salvato in rubrica, gli incontri intriganti restano tra i tuoi preferiti… e anche un po’ la tua specialità.

Toro

Torone, se fossi in te approfitterei di questa giornata in cui nessun pianeta veloce viene a infastidirti per fare, con lucidità, un bel resoconto di quest’anno, armato di matita rossa e blu come la maestra Pinuccia alle scuole elementari. Ricorda che Saturno e Giove sono lì che ti assistono, proprio come due premurosissimi collaboratori scolastici, sempre pronti con le caramelle.

Gemelli

Invece di farvi ipnotizzare dall’autoplay di Netflix che parte con l’invitante “solo un altro episodio”, provate a ignorare quelle vocine suadenti che vi vogliono tenere incollati al divano. Una sessione di allenamento leggero, una partitella a calcetto con gli amici o una bella passeggiata con il vostro amico a quattro zampe possono davvero migliorarvi la giornata e aiutarvi a scaricare lo stress causato da Marte e Mercurio sfavorevoli.

Cancro

Il passato oggi ti sembra talmente più rassicurante del presente che ti ci rituffi dentro, riaprendo la cassapanca della nonna per ritrovare le foto dell’infanzia, quelle con i cuginetti e i maglioni infeltriti con le renne. Con questa Luna storta potresti passare ore a sfogliare album, riordinare vecchie fotografie e sorridere da solo davanti a ricordi forse un po’ sbiaditi, ma ancora incredibilmente vividi.

Leone

Oggi sei oggettivamente il più figo in circolazione. Ti muovi con una sicurezza che fa girare le teste, lasci dietro di te sguardi appiccicati (non solo al fondoschiena) e chiacchiere sottovoce. Anche tra gli amici resti il protagonista: sul più bello saluti e te ne vai, leggero, sorridente, brillante. Con tutti i pianeti veloci dalla tua parte, sfoggi quell’aria da “se riesci a starmi dietro è già un privilegio”. Forse un filo presuntuoso?!

Vergine

Verginona, con Marte ma soprattutto Venere a sfavore, il Grinch in confronto a te sembra una tenera nonnina. Lo spirito natalizio ti ha mollata e l’idea che manchino solo 10 giorni a Natale ti fa venir voglia di rifugiarti nella sua caverna sopra la città di Chinonsò a guardare dall’alto la gente che addobba festosa, sperando solamente in un bel blackout che spenga le lucine in tutte le vie.

Bilancia

Bilancina, con Marte così favorevole non è proprio giornata per stare ferma a fissare la carta da parati. Hai voglia di rimettere mano alla tua vita con lo stesso entusiasmo con cui apparecchi la tavola quando arrivano ospiti: tiri fuori i piatti belli, curi la disposizione del tovagliolo, aggiungi un centrotavola di fiori freschi… e ti senti così sicura che, se la suocera avrà qualcosa da ridire, sai già che il problema non sei tu.

Scorpione

Secondo diverse classifiche, il libro più letto nel 2025 è “L’ultimo segreto” di Dan Brown, un thriller mozzafiato in cui il protagonista si ritrova in mezzo a enigmi, cattedrali e forze occulte, cercando di svelare una teoria sulla coscienza che potrebbe cambiare in meglio il futuro dell’umanità oppure distruggerla. Se non l'hai ancora divorato, approfitta della tenacia che ti dà Saturno a favore per leggerlo in questo weekend: sono “solo” 800 pagine.

Sagittario

Sei talmente ospitale e amorevole che, con la Luna a favore e Venere nel segno, il tuo salotto si trasforma in un vero camping invernale. Inviti gli amici a montare le tende tra il divano e il tavolino, tiri fuori sacchi a pelo, carte da gioco, thermos di tisane bollenti, cioccolata calda e marshmallow “grigliati” nel forno. E prima di dormire dai il via a storie di viaggi intorno al mondo, proprio come in n vero falò nel bosco.

Capricorno

In alcune città d’Italia oggi si festeggia Santa Lucia, la santa amica dei bambini che porta i regali con il suo asinello. Tu, con la Luna storta, non sei proprio il più simpatico del gruppo… però se passasse anche da te, anche se sei “fuori zona”, chissà: insieme ai dolcetti potrebbe lasciarti in regalo pure un’espressione un po’ meno burbera.

Acquario

Con tutti questi pianeti a favore, esce fuori forte il tuo lato sociale. Potresti proporre alla tua cerchia di amici una raccolta solidale di coperte, giacconi e thermos per chi dorme fuori, oppure un “mercatino del dono” in cui il ricavato va in beneficenza ai senzatetto. Tu ami questi gesti, perché ti piace quando le persone si sentono unite e dalla stessa parte.

Pesci

Il problema di sentirvi incompresi oggi proprio non si pone: sarà praticamente impossibile trascinarvi fuori casa a socializzare. Complice Mercurio di traverso, tutta la vostra (poca) attenzione è dedicata a progettare il sabato sera perfetto sul divano: telecomando a portata di mano, copertina sulle gambe e notifiche degli esercizi fisici rigorosamente silenziate. Chi vi cerca, sappia che l’unico programma che vi interessa è quello in tv.