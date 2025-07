L’oroscopo di sabato 12 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: sei di ottima compagnia.

Fortuna: insieme organizzate una serata perfetta.

Il consiglio del giorno: lascia che il tuo entusiasmo diventi virale.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: lo dimentichi alla cassa.

Fortuna: non pensi arriverà

Il consiglio del giorno: vai a piedi, ma non dimenticare il carrellino: la spesa non si porta da sola.

Voto: 5

Gemelli

Amore: vi piace esagerare.

Fortuna: vi segue con lo sguardo.

Il consiglio del giorno: fare un giro nella cantina della nonna alla ricerca di qualche tesoro.

Voto: 7 +

Cancro

Amore: lo metti in riga.

Fortuna: ascolta le tue richieste.

Il consiglio del giorno: ascolta Beyoncé e shakerà il fondoschiena, l’ordine mentale parte dal movimento… meglio se a ritmo di “Single Ladies”.

Voto: 7

Leone

Amore: tentenna.

Fortuna: quando usi il buon senso.

Il consiglio del giorno: concediti qualcosa di indecentemente goloso e poi leccati i baffi come se nessuno ti stesse guardando.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: solo se sta ai tuoi ordini.

Fortuna: vorrebbe darti una mano.

Il consiglio del giorno: concentrati solo sugli impegni strettamente necessari…ripeto: strettamente necessari.

Voto: 6

Bilancia

Amore: avanti tutta!

Fortuna: ti rende luminosa.

Il consiglio del giorno: lasciati corteggiare, anche solo per puro divertimento.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: non ci siamo.

Fortuna: c’è ma non la consideri.

Il consiglio del giorno: compra un puzzle da 1000 pezzi e poi chiudilo nell’armadio.

Voto: 5

Sagittario

Amore: un pò si e un pò no.

Fortuna: sta ancora elaborando.

Il consiglio del giorno: dedicati allo studio di un nuovo argomento.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: instancabile.

Fortuna: ti tiene il tempo.

Il consiglio del giorno: scarpette da ginnastica e via andare!

Voto: 7

Acquario

Amore: segnale instabile.

Fortuna: ti lascia solo a riflettere un pò.

Il consiglio del giorno: questo pomeriggio metti qualche ora il cellulare in modalità aerea.

Voto: 5 +

Pesci

Amore: vi sentite persi.

Fortuna: vi propone un’amaca dove riposare.

Il consiglio del giorno: 30 minuti di stretching lento al tappetino.

Voto: 5 –