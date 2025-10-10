L’oroscopo di sabato 11 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: premuroso.

Fortuna: nei modi gentili.

Il consiglio del giorno: avvisa il partner che stasera si esce a cena perchè poi… se ne riparla direttamente a novembre.

Voto: 7

Toro

Amore: lo prendi per la gola.

Fortuna: in una pennichella.

Il consiglio del giorno: Hai voglia di una torta fatta in casa ma zero sbatti di montare uova e zucchero a mano? Prendi la planetaria, butta tutti gli ingredienti e falla andare al massimo in autonomia.

Voto: 7

Gemelli

Amore: preferite qualcosa da sgranocchiare.

Fortuna: nel vostro pigiamone morbidoso.

Il consiglio del giorno: usate un ammorbidente al profumo di vaniglia e ambra, così da trasformare il bucato in una coccola.

Voto: 6

Cancro

Amore: piacevole…molto piacevole.

Fortuna: crede in te e tu in lei.

Il consiglio del giorno: il trend “lingerie dressing” è in ascesa: lingerie in pizzo, bustier e body si portano sotto blazer o cardigan, lasciando intravedere dettagli sensuali…provaci!

Voto: 8

Leone

Amore: chi non ti vuole non ti merita.

Fortuna: punta sull’intuito.

Il consiglio del giorno: cerca di non voler chiudere sempre tu la discussione, anche se sai di avere ragione.

Voto: 5 +

Vergine

Amore: tenerina.

Fortuna: per lei un buco lo trovi sempre.

Il consiglio del giorno: coccolati con una hair care in stile coreano.

Voto:7

Bilancia

Amore: romanticona.

Fortuna: trovare un sassolino a forma di cuore.

Il consiglio del giorno: tieni sempre delle mentine in borsa.

Voto: 7 +

Scorpione

Amore: diavoletto.

Fortuna: prende spunti da te.

Il consiglio del giorno: concediti un’ora di pausa e tuffati in Armonia oscura di Laura Thalassa,sono sicura ti piacerà.

Voto: 8

Sagittario

Amore: come un sassolino nella scarpa.

Fortuna: in una connessione wifi veloce.

Il consiglio del giorno: evita di prenotare d’impulso il primo volo che ti capita sotto gli occhi e scegli invece con un po’ di criterio.

Voto: 5

Capricorno

Amore: la tua pazienza oggi è la vera arma segreta.

Fortuna: ti coccola con attenzioni delicate.

Il consiglio del giorno: scrivi un messaggio affettuoso a chi non senti da un po’, farà bene a entrambi.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: non ti sopporti nemmeno tu.

Fortuna: vorresti la bacchetta magica anti sfiga.

Il consiglio del giorno:non farti troppe domande.

Voto: 5

Pesci

Amore: vi fa il giro largo.

Fortuna: vi consolate mangiando marshmallow.

Il consiglio del giorno: un “Ventimila leghe sotto i mari” di Verne o un “L’isola del tesoro” di Stevenson potrebbero regalarvi proprio quella fuga che vi serve.

Voto: 5