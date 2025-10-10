L’oroscopo di sabato 11 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: premuroso.
Fortuna: nei modi gentili.
Il consiglio del giorno: avvisa il partner che stasera si esce a cena perchè poi… se ne riparla direttamente a novembre.
Voto: 7
Toro
Amore: lo prendi per la gola.
Fortuna: in una pennichella.
Il consiglio del giorno: Hai voglia di una torta fatta in casa ma zero sbatti di montare uova e zucchero a mano? Prendi la planetaria, butta tutti gli ingredienti e falla andare al massimo in autonomia.
Voto: 7
Gemelli
Amore: preferite qualcosa da sgranocchiare.
Fortuna: nel vostro pigiamone morbidoso.
Il consiglio del giorno: usate un ammorbidente al profumo di vaniglia e ambra, così da trasformare il bucato in una coccola.
Voto: 6
Cancro
Amore: piacevole…molto piacevole.
Fortuna: crede in te e tu in lei.
Il consiglio del giorno: il trend “lingerie dressing” è in ascesa: lingerie in pizzo, bustier e body si portano sotto blazer o cardigan, lasciando intravedere dettagli sensuali…provaci!
Voto: 8
Leone
Amore: chi non ti vuole non ti merita.
Fortuna: punta sull’intuito.
Il consiglio del giorno: cerca di non voler chiudere sempre tu la discussione, anche se sai di avere ragione.
Voto: 5 +
Vergine
Amore: tenerina.
Fortuna: per lei un buco lo trovi sempre.
Il consiglio del giorno: coccolati con una hair care in stile coreano.
Voto:7
Bilancia
Amore: romanticona.
Fortuna: trovare un sassolino a forma di cuore.
Il consiglio del giorno: tieni sempre delle mentine in borsa.
Voto: 7 +
Scorpione
Amore: diavoletto.
Fortuna: prende spunti da te.
Il consiglio del giorno: concediti un’ora di pausa e tuffati in Armonia oscura di Laura Thalassa,sono sicura ti piacerà.
Voto: 8
Sagittario
Amore: come un sassolino nella scarpa.
Fortuna: in una connessione wifi veloce.
Il consiglio del giorno: evita di prenotare d’impulso il primo volo che ti capita sotto gli occhi e scegli invece con un po’ di criterio.
Voto: 5
Capricorno
Amore: la tua pazienza oggi è la vera arma segreta.
Fortuna: ti coccola con attenzioni delicate.
Il consiglio del giorno: scrivi un messaggio affettuoso a chi non senti da un po’, farà bene a entrambi.
Voto: 7 e mezzo
Acquario
Amore: non ti sopporti nemmeno tu.
Fortuna: vorresti la bacchetta magica anti sfiga.
Il consiglio del giorno:non farti troppe domande.
Voto: 5
Pesci
Amore: vi fa il giro largo.
Fortuna: vi consolate mangiando marshmallow.
Il consiglio del giorno: un “Ventimila leghe sotto i mari” di Verne o un “L’isola del tesoro” di Stevenson potrebbero regalarvi proprio quella fuga che vi serve.
Voto: 5