L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026: Pesci e Cancro hanno pensieri profondi e grandi intuizioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 18 di febbraio 2026, iniziamo la giornata reduci da una luna nuova con eclissi di sole di ieri, quindi ancora un po' provati e un po' persi nei pensieri profondi. La luna nel segno dei Pesci non aiuta ad alleggerire, mentre ci aiuta ad approfondire ancora di più. Oggi sarà una giornata di ascolto e di intuizioni, in cui il segno fortunato sarà proprio il segno dei Pesci, mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

I pianeti nel segno zodiacale dei Pesci amplificano la tua malinconia profonda e il tuo bisogno di essere rassicurato, ma grazie a Marte a favore cercherai conforto soprattutto sotto le coperte (decisamente meglio se in due). Non ti stupisce che la scorta di preservativi gratuiti per le Olimpiadi di Milano Cortina sia già stata esaurita entro il quarto giorno. Amore: Marte accende il desiderio e ti rende intraprendente, anche quando la malinconia vorrebbe tenerti fermo. Le emozioni profonde dei Pesci si trasformano in una notte decisamente memorabile. Lavoro: Hai poca voglia di esporti, preferisci lavorare dietro le quinte. Marte ti garantisce comunque la determinazione necessaria per non lasciare nulla a metà. Fortuna: Arriva quando segui l’istinto e non la logica. Una coincidenza apparentemente casuale ti porta esattamente dove volevi essere. Il consiglio del giorno: Compra lenzuola nuove o cambia il piumone. Il comfort fisico diventa il primo passo per rassicurare anche il cuore. Voto: 7 e mezzo

Toro

Finalmente senti che l'universo e, soprattutto, nello specifico, le dinamiche della tua città si allineano al tuo bisogno di relax, alla tua pigrizia e alla tua voglia di andare a letto presto. Nel tuo caso specifico, è tutta colpa di Marte, ancora a sfavore, ma apprezzi moltissimo la nuova moda del soft clubbing, ovvero dei grandi ritrovi di domenica mattina per ballare tutti insieme, ma con in mano un cappuccino anziché un drink. Amore: Marte contrario ti rende poco disponibile agli slanci, preferisci la tranquillità alle passioni improvvise. Chi ti ama dovrà adattarsi ai tuoi ritmi lentissimi. Lavoro: Le energie sono limitate, quindi scegli con attenzione dove investirle. Evitare dispersioni è la vera strategia vincente della giornata. Fortuna: Sta nelle piccole comodità quotidiane, come trovare parcheggio subito o ricevere una cancellazione provvidenziale. Il consiglio del giorno: Regalati una colazione lenta in una caffetteria elegante, con cappuccino cremoso e brioche perfetta. È il tuo personale rituale di benessere. Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Proprio in una giornata come questa, con anche la luna stortissima, in cui tutte le tue emozioni sono messe in discussione e tutti i tuoi legami e rapporti sono passati come sotto la macchina dei raggi X, hai la mente aperta e il cuore libero, tanto da poter valutare anche grandi rotture con la tradizione. Nella bufera londinese, sulle linee guida di genere che prevedono che ragazzi e ragazze potranno cambiare nome, pronome e divisa a scuola sin dai quattro anni, tu ti schieri per la libertà individuale. Amore: La luna dissonante ti spinge a dire verità che hai evitato per troppo tempo. È una giornata chiarificatrice, soprattutto nei rapporti ambigui. Lavoro: Hai intuizioni brillanti e fuori dagli schemi. Le tue idee sorprendono anche chi pensava di conoscerti perfettamente. Fortuna: Si attiva quando esci dai percorsi abituali. Cambiare abitudini oggi significa aprire nuove porte. Il consiglio del giorno: Scrivi un messaggio che rimandi da tempo oppure cambia qualcosa nel tuo look. Anche un dettaglio simbolico può segnare una svolta. Voto: 6

Cancro

Nonostante i grandi turbamenti emotivi, tu sei felice di questa eclisse di sole, di questa luna nuova e anche di questo trionfo di pianeti nel segno dei Pesci, che amplificano il tuo buonumore e ti fanno sentire connesso con tutto il resto del mondo. Ti senti proprio felice, come Ilary Blasi che riceve la sua proposta di matrimonio proprio il giorno di San Valentino a Parigi, romanticissimo. Amore: I pianeti in Pesci amplificano la tua dolcezza e rendono ogni gesto profondamente significativo. Chi ti sta accanto si sente scelto davvero. Lavoro: Hai una sensibilità speciale nel cogliere il momento giusto per agire. Segui l’intuito, è più preciso di qualsiasi strategia. Fortuna: Scorre attraverso le relazioni. Un incontro o una conversazione si rivela più importante del previsto. Il consiglio del giorno: Compra dei fiori freschi per la casa oppure accendi una candela profumata. La bellezza nutre direttamente la tua anima. Voto: 8 e mezzo

Leone

È iniziato l'anno del Cavallo, ma tu ti senti decisamente fuori forma. Sarà che questo Marte continua ad essere in opposizione al tuo segno zodiacale e tu hai perso tutta quella grinta e quella sicurezza in te stesso che, di solito, ti fanno ruggire anche quando hai palesemente torto. Quindi, questa è una giornata ideale per non pretendere cose, ma piuttosto per farti profondi esami di coscienza. Amore: Marte contrario ti rende più vulnerabile del solito. È il momento giusto per ascoltare invece che guidare la scena. Lavoro: Meglio osservare e preparare il terreno. Le azioni decisive arriveranno presto, oggi serve consapevolezza. Fortuna: Si manifesta quando accetti di non avere il controllo assoluto su tutto. Il consiglio del giorno: Dedica tempo a un’attività solitaria come una passeggiata senza telefono. Ritrovare il tuo centro è la vera vittoria. Voto: 5 e mezzo

Vergine

Ti senti decisamente messa in discussione, cara Vergine, e soprattutto ad essere messi in discussione sono i tuoi modi di esprimere amore, affetto, comprensione e dolcezza. Direi proprio che sono praticamente assenti! Sei fredda come un ghiacciolo e hai l'impressione che nessuno ti capisca davvero. Ti senti come TikTok, che rischia una multa di 8 miliardi di euro, in quanto, secondo la Commissione Europea, creerebbe dipendenza a causa dello scrolling infinito e della riproduzione automatica dei contenuti. Amore: La luna opposta nei Pesci evidenzia tutte le distanze emotive. Serve uno sforzo consapevole per riaprire il dialogo. Lavoro: Ti senti osservata e valutata. Usa la precisione come tua arma migliore. Fortuna: Arriva quando accetti di non essere perfetta e ti concedi una pausa. Il consiglio del giorno: Compra una crema per il viso molto nutriente e prenditi cura di te lentamente. Il corpo aiuta a sciogliere anche le rigidità interiori. Voto: 5

Bilancia

Tutto quello che ha a che fare con la creatività, con l'iniziativa personale e con la voglia di mettersi in gioco ritieni che debba essere assolutamente spinto e anche supportato. Mai, come in questi giorni, nei quali ti senti più persa del solito, sei pronta a giocarti il tutto e per tutto, nel lavoro e anche in amore. Adori l'iniziativa dell'Irlanda, che è il primo Paese al mondo ad introdurre il reddito di base per gli artisti. Amore: Anche nella confusione emotiva, hai il coraggio di scegliere ciò che ti rappresenta davvero. È un atto di libertà personale. Lavoro: Le idee creative hanno finalmente spazio. Qualcuno riconosce il tuo talento unico. Fortuna: Si nasconde nelle iniziative non convenzionali. Osare paga sempre. Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso creativo oppure compra un quaderno elegante dove annotare tutte le nuove idee. Voto: 7

Scorpione

Senti davvero che il romanticismo è talmente potente dentro di te che riesci a trovare affascinante anche il fenomeno naturale del Milanohenge, ovvero il sole che si allinea con l'asse dei Navigli, creando, al tramonto, una luce spettacolare durante le Olimpiadi. Hai proprio l'impressione che tutto intorno a te sia in perfetta armonia con il tuo cuoricino. Amore: I pianeti in Pesci amplificano la tua capacità di amare profondamente. Ogni gesto diventa poesia. Lavoro: La creatività è altissima. Le tue intuizioni sono preziose e meritano fiducia. Fortuna: Si manifesta attraverso coincidenze quasi magiche. Il consiglio del giorno: Vai a vedere il tramonto oppure fermati davanti a un panorama che ami. La bellezza oggi è la tua fonte di energia. Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Con anche la luna storta, oggi non hai alcuna intenzione di avere direttamente a che fare con gli altri esseri viventi. Per fortuna, ci sono i social e anche le video call che ti lasciano rintanato nella tua piccola comfort zone, se possibile, con anche la videocamera e il microfono spenti. Ti prepari ad accogliere intellettualmente la maratona dedicata a Umberto Eco per festeggiare la fine dei dieci anni di silenzio che lui stesso aveva richiesto dopo la sua morte. Tu hai solo voglia di poesia e filosofia e non di rotture di scatole materiali. Amore: Preferisci la distanza alla presenza. È una forma di protezione emotiva temporanea. Lavoro: Ottimo momento per studiare, leggere e approfondire senza distrazioni. Fortuna: Si attiva quando ti concedi il lusso della solitudine. Il consiglio del giorno: Compra un libro di filosofia oppure guarda un documentario che stimoli la tua mente. Voto: 6

Capricorno

Oggi, più che mai, ti ricordi di quanto la tua realizzazione personale debba essere il risultato di un duro, lungo, costante e determinato lavoro. Queste sono le tue grandi qualità e vanno rimesse in gioco proprio quando ci sono dei momenti in cui ti senti traballare. Ricordati, per esempio, della determinazione del più grande collezionista di spille olimpiche del mondo, che viene dagli USA. Si chiama Edward Feldhake III e dichiara di averne più di 8500, dato che ha iniziato a collezionarle nel 1984. Amore: Sei affidabile e presente, anche quando non esprimi tutto a parole. Lavoro: La costanza è la tua vera forza. Oggi consolidi una posizione importante. Fortuna: Premia la disciplina e la pazienza. Il consiglio del giorno: Organizza la scrivania oppure compra un nuovo strumento di lavoro che migliori la tua efficienza. Voto: 7 e mezzo

Acquario

Marte rimane ancora a favore perché, nel tuo segno zodiacale, tu sei in tutto lo zodiaco il segno che ha accumulato più ottimismo e visualizzazione per i tuoi progetti. Oggi, quindi, vuoi soltanto fare pensieri positivi, come Trump, che ha già fatto preparare l'Air Force One per venire a vedere la squadra di hockey USA a Milano. Amore: Marte ti rende magnetico e irresistibile. Le iniziative partono tutte da te. Lavoro: Hai energia e visione. È il momento di agire senza esitazioni. Fortuna: Ti segue quando osi e ti esponi. Il consiglio del giorno: Compra qualcosa che rappresenti il tuo prossimo obiettivo, anche simbolicamente. Aiuta a renderlo reale. Voto: 8

Pesci

Con tutti i pianeti nel tuo segno zodiacale, e soprattutto la luna, hai proprio l'impressione che il metafisico si sia impossessato di te. Che si tratti di spiritualità, di emozioni forti, di energie che ti connettono con le altre persone nel mondo e che ti fanno succedere cose come se le avessi programmate attentamente, ti senti un cittadino di questa terra in perfetta armonia. Non ti spaventano nemmeno quelle diavolerie tecnologiche, come l'ultima trovata di Meta, che pare stia brevettando un'intelligenza artificiale che pubblichi sui social anche dopo la nostra morte. Amore: Sei il protagonista assoluto dello zodiaco. Il cuore guida ogni scelta con sicurezza totale. Lavoro: Le intuizioni sono potentissime. Fidati delle sensazioni. Fortuna: Altissima, quasi karmica. Le cose accadono al momento giusto. Il consiglio del giorno: Dedica tempo alla meditazione oppure compra un oggetto simbolico, come un cristallo o un talismano. Voto: 9