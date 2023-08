L’oroscopo di oggi 15 agosto 2023: Toro e Vergine incontenibili L’oroscopo di oggi, martedì 15 agosto 2023, vede da un lato una bella Luna balsamica in Leone che sollecita le emozioni e dall’altro tanta voglia di divertirci con Marte e Mercurio sollecitati da un festaiolo Urano. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, martedì 15 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di Ferragosto di oggi, 15 agosto 2023, Mercurio è (quasi) congiunto a Marte mentre entrambi sono in trigono a Urano. Questo significa che la voglia di divertirci e chiacchierare sarà sfrenata. La Luna balsamica nel segno del Leone però ci permette, anche in mezzo alla festa, di ritagliarci momenti di profondità emotiva. Il segno fortunato è il Leone stesso, pieno d'amore, e il segno sfortunato lo Scorpione che però saprà fare di queste ore momenti di riflessione profonda.

Ariete

L'amore davvero travolgente e passionale come il sole a mezzogiorno a Ferragosto in spiaggia. Certo che tu non hai intenzione di perderti alcuna attività che sia sportiva o sentimentale. Quindi sarà impossibile dissuaderti dal partecipare al torneo di beach volley programmato per le 14 nonostante la temperatura. Chi ti ama oggi ti ama anche di più.

Amore: Puro e sincero.

Lavoro: T’immoli davanti alla griglia.

Salute: Non hai bisogno di filtri.

Il consiglio del giorno: Leggi qualcosa che sia stato stampato su carta, il menù non vale.

Voto: 7

Toro

Luna e Venere entrambe a sfavore ti renderanno ancora più insopportabili baci e abbracci di parenti vari per questo giorno di festa. Se c'è qualcuno che deve offrirsi volontario per mantenere i nervi saldi e la lucidità mentale mentre tutti si tuffano le caraffe di spritz quello sarai proprio tu. Forse sei un po' meno godereccio del solito ma di sicuro meravigliosamente affidabile.

Amore: I love primi piatti, con forever vista mare.

Lavoro: Lo usi come scusa per non andare al pranzo di famiglia.

Salute: Sprechi volentieri energia per giocare a padel.

Il consiglio del giorno: Perditi nella natura e goditi il panorama.

Voto 5

Gemelli

Hai davvero voglia di spegnere il cervello soprattutto oggi che è un giorno di festa e concederti un momento nel quale sfoghi tutte le tue energie parlando come un pazzo al bar della spiaggia dall'ora di colazione fino al calar del sole. E che nessuno osi commentare perché sei pronto a frecciatine pungenti.

Amore: Cupido vi ha mandati in overdose.

Lavoro: Di solito organizzate la comunicazione degli eventi di Ferragosto, quest’anno lasciate che siano gli altri a parlare di voi.

Salute: Riuscite a stressarvi anche in vacanza.

Il consiglio del giorno: Fingete di essere un mago e fate scomparire le scuse per la procrastinazione.

Voto 6

Cancro

L'amore oggi sarà particolarmente passionale e travolgente tanto che aspetti impaziente il calar del sole per andare a sbaciucchiarti sulla spiaggia. Ancora meglio se ci fossero dei cartelli che lo vietino categoricamente. Questo essere anche un po' ribelle amplifica l'emozione.

Amore: Ti piaci tantissimo, non è scontato.

Lavoro: Il perfetto manager del tempo di qualità insieme all’intera famiglia.

Salute: Non cammini, fluttui.

Il consiglio del giorno: Ricordati che, anche se ti senti in formissima, hai bisogno di staccare la spina.

Voto 7

Leone

Sei innamorato del mondo intero caro Leone, sei di quelli che colgono l'occasione di un giorno di festa nazionale per abbracciare tutti, invitare tutti a casa anche solo per un brindisi o un sorso di caffè. Soprattutto oggi senti che è arrivato il momento di rivalutare non solo le tue emozioni ma anche il modo di esprimerle: non ci sarà nessuno nel raggio di 1 km intorno a te che non riceverà un sorriso almeno di "buon Ferragosto".

Amore: Ami le lodi con contorno d’ammirazione.

Lavoro: Anche a Ferragosto fai accendere i riflettori.

Salute: Non ti stupisce che Schwarzenegger sia del tuo stesso segno.

Il consiglio del giorno: Ascolta le critiche e usale per migliorarti, anche se stenti a credere sia possibile.

Voto 8

Vergine

Sei di quelli che non vedono l'ora di fare la gara di gavettoni sulla spiaggia con il solo scopo di attirare l'attenzione di chi ti piace. Questo Marte è davvero irrefrenabile e tu ti senti totalmente disinibita. Ogni occasione è buona per lasciarti andare senza che sembri una tua spontanea presa di posizione. Adori il primo che insisterà un po' per farti alzare dal lettino e andare a ballare.

Amore: Qualcosa bolle e non solo in pentola.

Lavoro: Dovrebbero pagarti per tutto il lavoro di cura che fai.

Salute: Stai vivendo instancabilmente in quinta.

Il consiglio del giorno: Cambiare ambiente rinfrescherà la tua mente.

Voto 7/8

Bilancia

Sei quella che si offre volontaria per stare ore di coda alla cassa del supermercato e fare la spesa del barbecue di Ferragosto per tutti. Inutile dire che la tua voglia di accudirci si esprime alla grande magari stando anche senza battere ciglio per ore ore davanti alla griglia. Insomma qualsiasi sia la richiesta tu farai di tutto per soddisfarla.

Amore: Dolce, irresistibile e difficile da dimenticare.

Lavoro: Alla ricerca del bello tra musei, siti storici, chiese e monumenti.

Salute: Se la salute fosse una valuta, avresti il portafoglio pieno.

Il consiglio del giorno: Nel caos, trova il tuo angolo tranquillo e concentrati su qualcosa di bello.

Voto 8

Scorpione

Quanto vorresti cogliere l'occasione di questo giorno di festa nazionale per spegnere il telefono, togliere ogni genere di connessione con il resto del mondo e lasciarti lì, abbandonato come su un materassino al volere delle onde del mare. Anzi, il fatto che tutti siano impegnati in grigliate varie ti lascia più spazio per farti i fatti tuoi.

Amore: Meglio fare una pausa e centrarsi.

Lavoro: Sembri un triatleta, per stare solo, lavori su corsa, nuoto e ciclismo.

Salute: Gli eccessi non sono amici della salute.

Il consiglio del giorno: Immagina di essere uno chef che prepara un pasto bilanciato per la tua mente e il tuo corpo.

Voto 6

Sagittario

Mentre tutti intorno a te non hanno voglia che di fare festa, tu pensi a qualcosa di davvero romantico. Che sia con la persona che ami, con gli amici o anche solamente col tuo cane, in tutti i casi il romanticismo non ti abbandonerà nemmeno mentre tutti intorno a te intonano le canzoni della Carrà.

Amore: Provi profondo amore cosmico ma non sai come dirlo.

Lavoro: La tua missione è sopravvivere indenne alle tentazioni del barbecue.

Salute: A colesterolo e trigliceridi ci pensiamo un altro giorno.

Il consiglio del giorno: Dedica il mattino alla tua attività sportiva preferita.

Voto 7

Capricorno

Sei il primo a voler alzare la musica del bar della spiaggia quando si tratta di festeggiare ma sarai anche il primo a voler tornare a casa in tempo per un sano riposo. Non dimentichiamoci che questo è il momento per fare pensieri e progetti a lungo termine e tu vuoi mantenere la tua lucidità anche durante una giornata di festa. Si sa che l'elasticità non è il tuo forte ma possiamo chiudere un occhio di fronte a tanta passione.

Amore: L’aspetto algido nasconde qualcosa di più caldo della carbonella.

Lavoro: Hai selezionato il ristorante migliore per la festa.

Salute: Sei una trottola in carne ed ossa.

Il consiglio del giorno: Organizza uno scherzo divertente ma innocuo per un famigliare.

Voto 7/8

Acquario

Sei di quelli che fingeranno oggi di essersi svegliati tardi e quindi, ahimè, di non poter partecipare alla scampagnata di famiglia. Tutto pur di potertene stare per conto tuo senza dover dare spiegazioni a nessuno. In fondo quando siamo in una situazione di grande revisione delle nostre emozioni, abbiamo bisogno di tempo e spazio per noi stessi. Non sempre chi ci vuole bene lo accetta senza fare questioni!

Amore: Sei più consapevole dei tuoi valori e bisogni.

Lavoro: Lotti contro la voglia di sparire e startene per i fatti tuoi.

Salute: La Luna storta acuisce il disagio emotivo.

Il consiglio del giorno: Tieniti alla larga da attività che richiedono lucidità e obiettività.

Voto 2.

Pesci

Quanto adori tutti quei giochi che si fanno in gruppo soprattutto in giorni come Ferragosto nei quali, un po' scherzando è un po' no, puoi dire davvero quello che pensi e provi. Che siano dichiarazioni d'amore o di guerra in tutti i casi troverai finalmente un grande piacere nel gioco della bottiglia. E non hai dubbi: tu vuoi dire la verità.

Amore: Troppo testardo.

Lavoro: Ti senti sopraffatto dagli impegni.

Salute: Ringrazia se non hai bruciore di stomaco.

Il consiglio del giorno: Ossimoro: frena l’impulsività.

Voto 4