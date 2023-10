L’oroscopo di oggi 9 ottobre 2023, le previsioni astrali di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Dopo la sosta di 4 mesi in Leone il pianeta dell’amore passa in Vergine. E finalmente il cuoricino dei segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) ricomincia a battere: il segno fortunato sarà il Sagittario e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Meno male che oggi c’è la Luna a darti un attimo di tregua, perché questo cielo in opposizione e Venere che ti ha salutato, ti infastidisce come le cimici del letto che hanno infestato tutta la città di Parigi facendo scappare migliaia di turisti. Questa battuta di arresto ti permette di fare un po’ d’ordine, proprio quello che sarebbe consigliabile fare durante le mezze stagioni e che permette poi di ripartire alla grande.

Amore: sei al momento in panchina.

Lavoro: è una vera faticaccia.

Fortuna: rimpiangi la calda estate sul lettino.

Il consiglio del giorno: fai una prova di trucco invernale.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Mio caro, finalmente Venere torna, dopo mesi a risplendere sul tuo cielo, e tu puoi dare e ricevere amore, quasi in totale libertà perché oggi la Luna ti pone ancora qualche limite, ma si tratta di dettagli. Ti vuoi dar da fare come Mario Biondi, padre di nove figli da quattro donne diverse, che sta pensando quasi quasi di fare un decimo pargoletto, perché la forza di avere così tanto amore attorno a lui è incredibile. Puoi subito metterti all’opera.

Amore: sei sui blocchi di partenza.

Lavoro: riesci a essere su più fronti pieno di entusiasmo.

Fortuna: sei nato con la camicia.

Il consiglio del giorno: tieni un’agenda ad hoc per i tuoi appuntamenti amorosi.

Voto 7 + alla riscossa

Gemelli

Di solito non mi sbilancio ma qui, miei cari, siete nelle condizioni ideali di dare la zampata finale, quella che vi permette il famoso salto di qualità. Ci potrebbe essere qualche titubanza con Venere che da oggi inizia a bacchettarvi ma con Marte e la Luna dalla vostra potete star certi di avere la stessa ripresa in campo del campione Sinner che stravince contro Alcaraz all’Apt di Pechino. Tenetevi pronti a grandi ribaltoni a vostro favore.

Amore: incontro di wrestling.

Lavoro: niente battutine per smorzare la tensione.

Fortuna: non è da scambiare come la merenda a scuola.

Il consiglio del giorno: aperitivo dopo lavoro per smorzare la professionalità.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sei tutto cuoricini e arcobaleni ora che Venere ti sorride e ti fa l’occhiolino e hai smesso i panni di quello che deve pensare sempre e a tutto soltanto lui. Ti sembra quasi una benedizione tutta questa leggerezza e armonia. Infatti vorresti organizzare una bella festa per celebrare l’accordo, finalmente siglato, tra SIAE e Meta per estendere la musica sui social. Tu pretendi solo buone notizie.

Amore: fioritura autunnale.

Lavoro: attieniti sempre al piano originale.

Fortuna: arriva sempre al momento del bisogno.

Il consiglio del giorno: organizza una festicciole stile ‘Tempo delle mele’.

Voto 6 e mezzo

Leone

Saluti Venere nel tuo segno che ti ha accompagnato per mesi in mirabolanti avventure come la città di Milano lo storico locale Trottoir in Piazza XXIV Maggio. La Luna ti regala ancora brividini a fior di belle, occhiatine languide al tipo della fermata del bus con cui flirti da qualche tempo. Ma solo per oggi perché poi vorrai assolutamente passare all’azione il prima possibile con una delle tue solite ‘zampate’.

Amore: ore di preliminari.

Lavoro: ti sbrighi ad archiviare la pratica.

Fortuna: hai la grinta per destreggiarti tra le scocciature.

Il consiglio del giorno: organizza una gita ad Alba per gustare il tartufo.

Voto 7 e mezzo

Vergine

L’amore che infonde Venere nel tuo segno potrebbe portarti a gesti davvero spericolati e tu dovresti proprio seguire questa tua indole. Proprio come la ultra centenaria, Dorotee Hoffner, che entra nel Guinness dei primati per essersi lanciata per la prima volta con il paracadute. Tu puoi sganciare tutti i tuoi freni e darti totalmente ai sentimenti.

Amore: è una vera favola a lieto fine.

Lavoro: sei sempre la collega a cui fare riferimento.

Fortuna: ti concedi deviazioni su qualsiasi tema.

Il consiglio del giorno: seratina con la tua dolce metà.

Voto 7 +

Bilancia

Sei proprio in grande spolvero come Patti Pravo al programma Belve che riesce a non cadere nella trappola di critiche con un’eleganza che fa davvero scuola. Tu ti sai destreggiare anche quando ti mettono all’angolo grazie a Mercurio nel tuo segno e sei pronta a mosse da wrestler per mettere tutti al tappeto. Sempre con una certa grazia che oggi ti regala la Luna.

Amore: emozioni bollenti.

Lavoro: impossibile coglierti in fallo.

Fortuna: arriva puntuale come il pacco di Amazon.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di arti marziali.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Festeggi l’arrivo di Venere brindando alla vita, al ritorno di emozioni vibranti e soprattutto alla fine di questo periodo in cui spesso ti sei sentito un brutto anatroccolo. Sei sicuramente più consapevole di te steso e pronto a superare quei limiti in cui ti sei sentito costretto per tempo. La tua maestra di vita in questo momento è certamente la solare senatrice Giusy Versace, prima atleta italiana a correre con doppia amputazione agli arti inferiori, che affronta il quotidiano con la forza e la vitalità di Wonder Woman. Fai subito brillare la stella che c’è in te senza badare alla Luna storta.

Amore: è un ondata di sentimenti.

Lavoro: riesci ad essere addirittura permissivo.

Fortuna: ti senti pazzescamente figo.

Il consiglio del giorno: puoi concederti dello shopping autunnale.

Voto 7 –

Sagittario

La Luna di oggi ti sostiene per poter affrontare il passaggio di Venere che da essere la tua migliore amica incondizionata, ora ti fa notare tutti i tuoi difetti. Proprio come il gruppo di ragazzi che decide di mettere un gazebo per riparare una decappottabile parcheggiata per strada, lasciata aperta, e inzuppata da un temporale improvviso. Ti assicuro che sei super equipaggiato con Mercurio e Marte per affrontare tutte i tuoi possibili sbalzi di umore.

Amore: devi ancora trovare il gusto che ti piace.

Lavoro: lo gestisci come un vero maestro.

Fortuna: non è obbligatorio splendere incondizionatamente tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: nuovo taglio di capelli.

Voto 7 –

Capricorno

Ora che Venere è arrivata per dare un po’ di movimento e brio sei chiamato a cogliere i tuoi desideri più profondi. Dovresti seguire Francesca Barra che parla di sesso e cibo e di come questo connubio sia assolutamente più diffuso di quello che si pensi. Questo può certamente dare una svolta alle tue relazioni passionali che sono un filino ingolfate da Marte e Mercurio contro. Segui le tue emozioni.

Amore: da scaldare a fuoco lento.

Lavoro: riprogrammare le basi

Fortuna: la ravvivi con due colpi di spazzola.

Il consiglio del giorno: lezioni di cucina per scoprire nuovi sapori.

Voto 6 +

Acquario

Inizia un periodo di grandissima ripresa, dove potrai lottare per temi e valori a cui tieni molto con Marte e Mercurio che ti appoggiano incondizionatamente e Venere che ha smesso di ostacolarti. Questa tua voglia di condivisione e rispetto sta dilagando anche nelle istituzioni, infatti l’Istituto Superiore della Sanità ha appena approvato nuove direttive su linguaggio e bagni neutri per assistere correttamente i pazienti lgbt+. Senti una vera ventata di rivoluzione.

Amore: in piena ripresa.

Lavoro: sei iper funzionale.

Fortuna: ti senti sempre perfettamente a tuo agio.

Il consiglio del giorno: vai a ascoltare musica dal vivo in un locale underground.

Voto 7 +

Pesci

Le emozioni e i sentimenti hanno una brusca battuta di arresto con Venere che arriva in opposizione. Vi sentite bloccati e irraggiungibili come il centro di Milano che a breve verrà definitivamente chiuso alla circolazione delle auto dei non residenti. Questo momento di stallo vi sarà utile per ricalibrare il flusso e valutare l’interscambio di dare e avere.

Amore: non pervenuto.

Lavoro: ritmo costante.

Fortuna: ha l’importanza del primo caffè appena svegli la mattina.

Il consiglio del giorno: iniziate a studiare il costume per la festa di Halloween.

Voto 6 –