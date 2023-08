L’oroscopo di oggi 9 agosto 2023: Gemelli e Bilancia pronti a parlare di sentimenti L’oroscopo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, parla di grandi energie che sono in movimento. Ascoltate la terra prima di darvi alle incombenze quotidiane! Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato è l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Marte si sta avvicinando al trigono (quindi al sostegno) con Urano. Come dire che le energie sono potentissime. Se siete in luoghi di vacanza ricchi di potere mistico o magnetico cercate di goderne! Con la Luna che oggi passa da Toro (la mattina) a Gemelli (dalle 15) direi che il segno fortunato sia la Bilancia e il segno sfortunato l'Acquario. Ma oramai ha capito che questa estate va (un po') così.

Ariete

Anche tu, che incredibilmente accetti tranquillamente di tutto come il nonno che si fa mettere smalto e bigodini dalla nipotina, ti saresti innervosito alla recensione negativa del sindaco di Palù a uno dei cinque bar del suo paese. Con Venere a favore tu sostieni profondamente l’importanza di darsi una bella mano e che le critiche debbano sempre essere costruttive.

Amore: sei ammiccante e conturbante con chiunque ti capiti a tiro.

Lavoro: sei disponibile come gli animatori del villaggio vacanze.

Salute: trovarti anche solo un piccolissimo difettuccio è praticamente impossibile.

Il consiglio del giorno: sfrutta questo periodo per fare foto in riva al mare.

Voto: 7 e mezzo

Toro

La tua voglia di socializzare allegramente è ancora messa in esame da Venere contro che ti fa venire mille dubbi e insicurezze. Invece di incupirti dovresti darti totalmente ai piaceri della gola e magari provare i ristoranti consigliati da Victoria Cabello che, non sapendo neppure cucinare un uovo, è una vera esperta nel mangiare fuori casa. Sono certa che con Mercurio a favore riuscirai a fare ottime conoscenze e a diventare il ‘mattatore’ della serata.

Amore: lo addenti come un cornetto la mattina per darti la carica giusta per la giornata.

Lavoro: anche se avessi già finito di lavorare, comunque troveresti qualche scusa pur di trattenerti in ufficio.

Salute: sei più dinamico e attento di una hostess su un volo di linea.

Il consiglio del giorno: prenota una tavolata con gli amici nella tua osteria preferita.

Voto: 7

Gemelli

Probabilmente la proposta di legge di offrire, gratis, i taxi a chi ha bevuto troppo dopo la discoteca potreste averla ispirata proprio voi. Oggi con la Luna nel vostro segno, a partire dal pomeriggio, siete pronti per essere i protagonisti indiscussi dei white party nelle discoteche della Costa Smeralda per brindare con tutti i nuovi amici che avete incontrato nel locale.

Amore: siete molto generosi tanto che limonate con chi vi capita a tiro.

Lavoro: il lavoro per voi deve assolutamente coincidere con il divertimento.

Salute: siete dei veri prezzemolini.

Il consiglio del giorno: indossate un paio di scarpette da ballo.

Voto 6 +

Cancro

La tua visione del mondo non deve assolutamente essere obiettata e hai la parlantina decisa di chi sa quello che vuole e lo chiede apertamente, tutto merito di Marte e Mercurio a favore. Proprio come per Antonella Zedda, che in aula a Palazzo Madama chiede di essere d’ora in poi chiamata ‘senatore’ e non ‘senatrice’, come è stata effettivamente proclamata dalla Corte d’Appello. Come vuole il vecchio detto: contento tu, contenti tutti.

Amore: dovresti uscire ogni tanto dalla tua routine.

Lavoro: sei un filino troppo zelante visto che ormai si è in profumo di ferie.

Salute: sei in perfetta forma per poter anche scalare una montagna. Tutto attrezzato ovviamente.

Il consiglio del giorno: indossa il vestito che tieni buono per le seratone.

Voto 8 +

Leone

Sei perfettamente consapevole che questa è un'estate in cui vedremo diverse coppie dirsi addio, come la recentissima rottura tra il bel primo ministro Justin Trudeau e sua moglie. Tu sai bene che l’amore, anche quando si ha Venere a favore, può essere un giro sulle montagne russe, soprattutto oggi che avrai ancora la Luna storta ma per la serata torna il sorriso smagliante e la voglia di pomiciare. Già a partire dal portone di casa.

Amore: la notte ti scateni come una vera tigre del ribaltabile.

Lavoro: ti aggiri per le stanze dell’ufficio ascoltando l’eco tra le stanze.

Salute: sei una vitamina per chi ti guarda.

Il consiglio del giorno: studia la tua personalissima partenza intelligente, ti assicuro che ognuno ha la sua strategia.

Voto 6 +

Vergine

Sei immersa nei tuoi studi e importanti ricerche come gli archeologhi che negli scavi sulle Montagne Rocciose in Canada hanno scoperto che un tipo di medusa che nuota serenamente nei nostri oceani è una specie antichissima che sguazzava già nella Panthalassa, l’enorme oceano del Triassico. Mercurio e anche Marte ti tengono così impegnata che non hai assolutamente tempo per lasciarti infastidire dalla Luna storta.

Amore: riesci a trovare sempre uno spazietto nelle tua agenda super impegnata.

Lavoro: sei operativa ‘h’ ventiquattro.

Salute: pretendi che tutto funzioni perfettamente, dalla mente al corpo, per questo li alleni entrambi tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: prenditi una serata di distrazioni per andare al cinema.

Voto 6 –

Bilancia

Emani grande serenità e gratitudine come Fabio Fazio che comunica di aver recuperato l’account di Instagram di ‘Che tempo che fa’ anche se mancano parecchi contenuti. Sai essere anche simpatica come l’ex presentatore della Rai che non resiste e imita il ‘gigante’ Mike Bongiorno per incitare i like. La combo Venere e Luna a favore ti garantiscono charme e simpatia alla Michelle Hunzicker.

Amore: sei sempre pronta al gioco dell’amore.

Lavoro: sai essere efficiente ma senza stressarti troppo proprio come si dovrebbe fare tutti i giorni dell’anno.

Salute: sei universalmente riconosciuta come una ‘bellezza unica’.

Il consiglio del giorno: metti nella valigia solo l’essenziale, costumi parei e abiti per uscire la sera.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Con l’amore e i sentimenti tu battibecchi come Ilary Blasy e Totti in tribunale che litigano su chi sia stato il primo a tradire. Lo so che con Mercurio a favore tu vuoi assolutamente mettere i puntini sulle ‘i’ ma ti assicuro che in fondo non è poi così importante.

Amore: prima firmi il contratto prematrimoniale.

Lavoro: quando tutti sono in vacanza tu vuoi assolutamente fare il botto.

Salute: avresti potuto partecipare al film ‘I vitelloni’.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate di ‘Forum’.

Voto 6

Sagittario

Dovresti stare molto attento oggi all’utilizzo delle parole e agli scherzi con Mercurio contro e anche la Luna storta. Infatti potresti decidere di fare il burlone anche in momenti in cui bisogna essere seri. Proprio come è successo in Venezuela dove una sposina per ‘scherzare’ risponde ‘no’ durante la funzione e il matrimonio viene automaticamente annullato. Capito?

Amore: oggi rimani facilmente a bocca asciutta.

Lavoro: sei totalmente preso dai tuoi progetti per le vacanze.

Salute: oggi opti per il riposo del guerriero.

Il consiglio del giorno: fai una pulizia profonda al viso.

Voto 6 –

Capricorno

Ti impegni su tutti i campi come per realizzare in tempi record la pista ciclabile più lunga d’Europa che costeggia l’autostrada del sole e vuole unire Torino con Venezia. Grazie a Marte e a Mercurio sei un vero ‘treno’ sia che si parli di lavoro, che di vacanze, fino alle relazioni sentimentali. Non ti risparmi mai, tu dai sempre il massimo.

Amore: sei pronto a una nottata da scrivere negli annali.

Lavoro: neppure la parola ‘vacanze’ ti può fermare.

Salute: ti senti soddisfatto se hai solo cinque minuti di pausa in tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: prenota già ora le vacanze di Natale.

Voto 8

Acquario

Ti pare proprio un segno del destino che lo yacht Cujo, dove hanno trascorso la loro ultima estate Lady D e Dodi, sia affondato. Con Venere contro la tua visione sull’amore e le relazioni è da pessimista cosmico. Per fortuna oggi arriva la Luna dalla tua, a partire dal pomeriggio, per regalarti un po’ di sollievo con chiacchiere leggere con i tuoi cari amici del cuore.

Amore: è come il gioco a nascondino ma nessuno al momento riesce a fare ‘tana’.

Lavoro: certi impegni li rimandi volentieri al dopo le vacanze.

Salute: quello di cui hai proprio bisogno è una simpatica uscita con gli amici nella birreria di fiducia.

Il consiglio del giorno: regalati un soggiorno in albergo per farti portare la colazione in camera a letto.

Voto 6 –

Pesci

Dovreste mettere da parte tutte le riviste scientifiche che parlano di riscaldamento globale ed ‘eco-ansia’ perché con Mercurio contro e anche la Luna storta potreste davvero entrare in una spirale senza via d’uscita. In questi giorni che siete mentalmente affaticati affidatevi ai consigli di chi ne sa molto più di voi e ricordatevi che si può contribuire a migliorare il mondo anche con piccoli gesti quotidiani.

Amore: vi sentite come in un ‘teen drama’.

Lavoro: riuscireste a mandare in tilt il computer unicamente inserendo una password per accedere ai vostri account.

Salute: siete svogliati come gli studenti che si devono applicare nei compiti delle vacanze.

Il consiglio del giorno: leggete un romanzo di Jane Austin.

Voto 6 +