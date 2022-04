L’oroscopo di oggi 8 aprile 2022: Ariete e Acquario faranno grandi dichiarazioni Nell’oroscopo di oggi, venerdì 8 aprile, c’è tanta emotività con la Luna in trigono a Venere, entrambe in segni d’acqua. Grazie a Mercurio sestile a Marte sarà difficile tenere segreti e nascosti i sentimenti: li dichiariamo subito. Ecco le previsioni segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 8 aprile 2022, la Luna in Cancro in trigono (cioè in sintonia) alla Venere in Pesci fa vivere intensamente le emozioni. Mercurio, pianeta del pensiero e del dialogo, sestile (sempre a favore) di Marte in Acquario farà sì che tutte queste emozioni stiano per ben poco tempo contenute buone buone nel nostro io. Dichiarazioni d'amore, d'affetto, di stima e di desiderio andranno all'impazzata, come vi anticipavo nell'oroscopo della settimana.

Con Giove congiunto a Nettuno in Pesci e la dolcissima ed emotivissima Luna in Cancro di oggi, il segno fortunato sarà il segno dei Pesci che vive davvero un momento di grande potere sentimentale in cui sente di essere sulla strada giusta. Il segno sfortunato per oggi sarà il Capricorno che non sopporta nessuno e lo dichiarerà senza mezze misure.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Come un buon generale, hai un altissimo senso del dovere e la necessità di far rispettare le regole, proprio grazie a Saturno sollecitato da Mercurio. Con un spirito battagliero e voglia di giustizia proprio come i tuoi è stata bloccata Hydra, la più grande piattaforma di e-commerce nel Dark Web. Avrai messo anche tu lo zampino in questa operazione sguinzagliando uno dei tuoi più fidati battaglioni?

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: propendi per stare chiuso in casa ma farsi coccolare dai propri cari nelle mura domestiche non è poi così male no?

Lavoro: hai in mente solo idee futuristiche, il mondo per te dovrebbe essere come nel cartone ‘The Jetson’, ‘I pronipoti’, dove ci si sposta con navicelle spaziali e in ufficio gli assistenti sono dei robot.

Salute: con Marte ancora dalla tua hai davvero forza da vendere, sei un vero guerriero spartano.

Il consiglio del giorno: potrebbero dirti che sei un vero rompi scatole ma a te poco importa perché qualcuno deve pur dire la verità e far rispettare le regole. A costo di essere antipatico ai più.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Anche se ormai non hai più bisogno di consolarti per le pene d’amore (perché Venere ti sorride a trentadue denti) di certo non saprai dire di no ai piatti golosi della tradizione italiana. Di certo avrai festeggiato il ‘Carbonara Day’ tuffando denti e sentimento in un bel piatto carico e gustoso proprio come piace a te. Quasi quasi rifesteggi anche oggi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore ti godi l’amore totalmente al naturale, come gustare le verdure del tue orto con l’aggiunta di un pizzico di sale e un filo d’olio.

Lavoro: non importa se hai concluso poco questa settimana, perché oggi è venerdì e sei proiettato a goderti un bellissimo weekend.

Salute: sei di ottimo umore tanto che le critiche per il tuo scarso operato e le battutine sulla tua pigrizia non ti toccano lontanamente.

Il consiglio del giorno: amore e cibo per te vanno di pari passo. nel senso che se sei triste sai bene come consolarti ma anche quando sei felice vuoi solamente festeggiare alla vita e in entrambi i momenti la buona tagliatella della nonna o la carbonara, ti tengono sempre compagnia.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete una gran voglia di stare in compagnia e una volta trovate persone che vi facciano stare bene non vorrete lasciarle mai più. Potreste anche unirvi alla fitta lista di persone che vorrebbero clonare l’amico a quattro zampe. Forse Giove in congiunzione a Nettuno vi sta dando un po’ alla testa con idee un po’ matte e davvero fuori dal comune e con un rinnovato bisogno d'affetto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è stare tranquilli e beati con le gambe sotto al tavolo aspettando il vostro piatto preferito che ha sapientemente cucinato l’adorata nonna.

Lavoro: peccate di concentrazione ma saprete trovare scuse più fantasiose di quando a scuola, per saltare l’interrogazione, la (povera) nonna era morta e resuscitata almeno tre volte.

Salute: siete pronti per la classicissima partitella di calcetto con lo storico gruppo di amici, anche se voi, più creativi che mai, preferireste una sfida alla Space Jam: cartoni contro alieni.

Il consiglio del giorno: peccate di concretezza perché se avete voglia di un simpatico e fedele amico a quattro zampe ci sono migliaia di cani e gatti alla ricerca di una famiglia. Non avete bisogno di strampalate innovazioni scientifiche.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’amore è l’indiscusso protagonista della tua giornata: lo sogni, lo vedi e lo assapori ovunque proprio grazie alla bella Venere che benedice questo momento. Anche se ti dicessero che il flirt all’Isola dei famosi tra Roger e Estefania fosse unicamente una montatura tu non crederesti a queste maldicenze da senza cuore. Per te i sentimenti sono puri e sinceri sempre. Ormai sei partito e chi ti ferma più?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è un pieno di romanticismo, morbido e coccoloso come un peluches e le tenere frasi d’amore sono sussurrate all’orecchio proprio come piace a te.

Lavoro: sei così sognante che oggi a lavoro ti lasceranno stare perché sarebbe un vero peccato interrompere questo tuo continuo sospirare e vaneggiare come un quindicenne innamorato.

Salute: hai un'aura di buon umore che ti illumina più dell’aureola di un santino. Quasi quasi ti metto sul cruscotto della macchina che porti sicuramente fortuna.

Il consiglio del giorno: siete innamorati dell’amore che per te è ovunque e vince su ogni cosa. Dovremmo tutti prendere, almeno un pochino, spunto da te.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sarai anche tornato in padronanza totale della tua parola grazie a Mercurio ma di sicuro è meglio non farti arrabbiare perché Marte è sempre pronto ad accendere la miccia della discussione. Come te anche la sorella di Kim Jong Un non le manda certo a dire e alle provocazioni di un attacco da parte della Corea del Sud lei risponde facendo intendere che non staranno di certo ad aspettare e che Seul è già sotto tiro. Meglio non scherzare con il fuoco (in tutti i sensi).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore:i tuoi amori sono la tua famiglia, guai a chi te li tocca.

Lavoro: vuoi sempre esse fuori dal coro e con Mercurio a favore hai senza alcun dubbio il ruolo da solista.

Salute: pronto a lanciarti giù dal letto al sol pensiero che oggi è venerdì ed inizia il week end!

Il consiglio del giorno: a qualsiasi provocazioni tu rispondi secco e deciso. Le tue parole sono più efficaci di un gancio ben centrato.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Anche se vedessi entrare un cavallo in un supermercato, tu non ci faresti assolutamente caso. Sei così concentrata sui tuoi pensieri che non ti smuove nulla. Giove e Nettuno in opposizione provano a confonderti ma tu vai avanti con il paraocchi perché, se per caso dovessi guardarti intorno, ti perderesti subito. Come quando in un bosco cala la nebbia e si confonde il senso dell’orientamento. Brava!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei troppo impegnata in altre faccende per concederti all’amore, il massimo che puoi fare è un rapido sorrisino ma nulla di più.

Lavoro: sei sempre molto concreta e alle parole tu preferisci sempre i fatti. O ti mostrano i risultati o girare i tacchi, please.

Salute: sei così concentrata a controllare i conti su Excel che non hai tempo di pensare ad altro. La tua costanza e determinazione è davvero ammirevole.

Il consiglio del giorno: cerca di mantenere questo livello di concentrazione, meglio di un monaco Zen in meditazione per ore, perché appena molli il colpo ti trovi a sgranare gli occhi come un bimbo a Euro Disney.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti prendere spunto da Selena Gomez che sta facendo un vero Detox dai social media. Perché, con Mercurio in opposizione, ti trovi a postare assurdi e poco dignitosi status come revenge contro chi ti ha lasciato quattro a zero. Va bene che Venere ti ha salutato e tu sei sconsolata ma tira fuori il tuo savoir faire e il tuo immancabile aplomb perché così di sicuro non sbagli mai. Vedrai che arriva anche un messaggino, ma tu non rispondere!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: vorresti tanto perderti in fantasie romantiche ma in realtà sei bloccata in casa a passare il moccio per terra. Sei una cenerentola in carne e ossa.

Lavoro: diffida di chi vorrebbe farti investire in piumini d’oca ai Caraibi perché, se non lo avessi capito, ti sta offrendo una vera cantonata.

Salute: dovresti evitare gli eccessi di tutti i tipi, perché come il dice il detto: il troppo, stroppia.

Il consiglio del giorno: mollare un po’ i social per la vita vera fa assaporare di la vita e ci rende più felici ed è scientificamente provato.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Quando hai sentito che una recente ricerca afferma che fare sesso fa bene a corpo e mente, sei esploso in una fragorosa risata. Ora che hai Venere dalla tua e non vuoi perdere neanche un’occasione per rotolarti sotto le coperte, credo proprio che approfitterai di questo studio per convincere i più scettici sulla veridicità di questo studio. Magari si convincono.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pronto ad evoluzioni da contorsionista del Cirque du Soleil.

Lavoro: hai deciso di far sognare tutti quanti con proposte davvero fuori dall’ordinario e dal budget. Sei come un politico in piena campagna elettorale.

Salute: la pazienza non è il tuo forte perché con Venere a favore vuoi tutto e subito, anche un addominale da paura. Ma quello ahimè te lo dovrai sudare.

Il consiglio del giorno: fare sesso spesso e volentieri, risolverebbe tantissimi problemi, sia fisici che mentali, e se lo consiglia la scienza perché non verificare l’efficacia di questa antichissima ricetta del benessere?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi è la giornata dedicata al popolo Rom, popolo cosmopolita ed itinerante. Sono certa che sei profondamente affascinato da questo modo di vivere in movimento, libero e senza regole. Quasi quasi, con Marte che è sempre pronto a consigliarti di muoverti e viaggiare, approfitterai di questa ispirazione per cambiare aria per un po’. Fare il viaggiatore senza meta è il tuo sport preferito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei un po’ troppo irruento ma nonostante questo sai essere così convincente che nessuno oserà darti un due di picche.

Lavoro: porti avanti le tue idee come una bandiera e a qualsiasi obiezione sei pronto ad asfaltare il malaugurato con una una miriade di parole al secondo. Guai ad intralciarti.

Salute: ti senti in grado di fare tutto quello che ti passa per la testa. Anche andare a piedi fino in cima ad una montagna e nello stesso giorno fare l’aperitivo in riva al mare. Non ti ferma nessuno.

Il consiglio del giorno: prendere un biglietto di sola andata è il tuo sogno nel cassetto. Perché non realizzarlo?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei così interessato all’amore, con Venere che ti stuzzica, che ti sei sparato tutta la seconda serie di Bridgerton in un solo giorno e non vedi l’ora che escano i nuovi episodi. La prossima stagione sarà ancor più ricca di dettagli perché con l’arrivo dello Spin off incentrato sulla Regina Charlotte, avremo dei particolari succolenti e passionali che faranno ancor di più volare in alto il già pompatissimo romanticismo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: stai vivendo in un romanzo epico cavalleresco dove tu sei il cavaliere senza macchia e senza paura, pronto a salvare la tua bella dal drago.

Lavoro: il tuo sesto senso è inarrestabile tutto quello che dici, anche se sembra impossibile, si avvera, meglio della Sibilla Cumana.

Salute: la Luna sarà come un fastidioso sassolino nella scarpa ma tu di certo risolverai subito la situazione stando scalzo e comodo nella tua accogliente casa.

Il consiglio del giorno: sei pronto a leggere tutto Jane Austin e tuffarti ancor di più nei racconti romantici dove tutto quello che che conta è unicamente l’Amore.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Per soddisfare la tua voglia di conoscenza e di sapere dilagante, esaltata da Mercurio, devi sapere che di recente sono stati restituiti i diari perduti di Charles Darwin. Un piacevole regalo di Pasqua anticipato, come cita il biglietto che ha accompagnato il ritrovamento. Sono certa che aspetti trepidante che vengano condivisi al più presto, perché sei curioso di sapere se ci sono alcuni dettagli o osservazioni che potrebbero illuminarti sul mistero dell’evoluzione umana.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la tua libertà viene prima di tutto e le persone dovranno farsene una ragione.

Lavoro: Soddisfatti o rimborsati è una delle tue regole per lavorare, perché il business si fa sempre in due. Tutti devono essere accontentati.

Salute: con Marte dalla tua non hai alcun limite alle energie come un’auto da corsa con il serbatoio sempre bello pieno.

Il consiglio del giorno: vista la tua grande voglia di conoscenza potresti avventurati nella lettura del testo ‘L’origine della Specie’, un simpatico tomo di circa settecento pagine. Sei pronto?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il viaggio nello spazio con un equipaggio di privati sta per diventare realtà. Voi che da sempre desiderate avventurarvi tra le stelle avete una vera chance per far avverare questo sogno. Credo proprio che Giove e Nettuno in congiunzione vi stiano dando una gran bella mano. Probabilissimi colpi di fortuna sono in arrivo tanto che salire sullo shuttle è una possiblità da tenere in considerazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: navigate nel mare dei sentimenti e dell’amore con vento in poppa in direzione infinito. Ogni tanto fate porto perché il vostro amore aspetta baci, coccole e anche qualche cosa di più.

Lavoro: da oggi, fino alla prossima settimana, darete il meglio di voi perché se le vostre idee sembreranno più assurde di sempre in realtà sono delle vere e proprie visioni sul futuro.

Salute: troppo presi a sognare e a perdervi nella vostra fantasia che fare quattro salti in palestra non sarà assolutamente una opzione.

Il consiglio del giorno:: cosa c’è di più bello che poter realizzare un proprio sogno?Per avverarlo ci vuole sicuramente un po’ di fortuna ma bisogna anche guadagnarselo con serio e duro lavoro.

Voto 7 e mezzo