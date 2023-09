L’oroscopo di oggi 6 settembre 2023: Vergine e Gemelli si fanno tante domande L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: c’è un forte Mercurio nell’aria ma retrogrado, quindi più confuso. Soprattutto i segni mobili Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, dovrebbero smetterla di cercare un’unica via, una risposta precisa.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna in gemelli sarà al suo quarto calante, con Sole e Luna in due segni mercuriali, mentre Mercurio stesso è retrogrado. Come dire che i pensieri sono davvero tanti e si scontrano tra loro. Non affannatevi alla ricerca di un'unica via. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Avresti proprio bisogno di un amico come Carlos Sainz che, derubato in centro Milano, rincorre i malviventi e recupera il preziosissimo malloppo: il suo orologio dal valore inestimabile. Difenderti e farti rispettare come vorresti è complicato in questo momento che hai Marte contro. Puoi però sfruttare la Luna di oggi per coltivare proprio le persone che ti stanno intorno annaffiandole di affetto, come se fossero una piantina che potrebbe fiorire.

Amore: dolcissimo da strapazzare.

Lavoro: cedi volentieri il posto in prima fila.

Fortuna: il tuo mantra è: relax!

Il consiglio del giorno: fai una ‘to do list’ per le priorità.

Voto: 7 – incoraggiante

Toro

Sarà davvero impossibile coglierti impreparato, vivi con la consapevolezza di sapere tutto, e il merito è anche di Mercurio che ti sveglia come un caffè doppio la mattina all’alba. Infatti avresti potuto spiegare subito l’origine del bagliore verde smeraldo che ha illuminato i cieli in Turchia, un bolide che è passato vicinissimo alla terra, creando effetti spettacolari meglio dei fuochi d’artificio di Ferragosto. Praticamente sei una Treccani vivente.

Amore: in miglioramento.

Lavoro: sei consultato come Google.

Fortuna: le scommesse sono sempre vincenti.

Il consiglio del giorno: fai le parole crociate di Bartezzaghi.

Voto 8 +

Gemelli

La fuga dalle responsabilità potrebbe essere una buona idea solo se ben pianificata e strutturata, altrimenti potrebbe essere unicamente considerata un mero capriccio. Lo so che oggi che siete particolarmente ispirati dalla Luna nel vostro segno vorreste preparare una vecchia R4 per fare lo ‘Slow European Tour’ insieme a Gian Maria Guarini, con tanto di tavola da surf impacchettata sul tetto della macchina. Vero?

Amore: arrapatissimi.

Lavoro: chiedete sempre di ripetere per essere sicuri di aver capito bene.

Fortuna: anelate ad averne ancora di più.

Il consiglio del giorno: leggete un testo che racconta dei Miti Greci.

Voto 7 e mezzo entusiasmante

Cancro

Ti sei trasformato in un fanatico Nerd che sconosce tutte le novità tecnologiche, e che smanetta per ore al computer alla ricerca di nuovi trick con cui fare bella mostra in ufficio. La tua ‘fame’ di conoscenza è illuminata, con Mercurio che ti stuzzica come un ristorante ‘all you can eat’. Di certo hai già le idee chiare sui nuovi prodotti che verranno presentati all’evento di Apple Wonderlust che presenta i nuovi prodotti del prossimo anno. Sorprenderti pare essere, quasi, impossibile. Ma non si sa mai.

Amore: moderare la dose.

Lavoro: hai ragione sempre e solo tu.

Fortuna: te la devi guadagnare come in fila alle Poste.

Il consiglio del giorno: ritrova il piacere della lettura di un romanzo.

Voto 7 +

Leone

Ritrovi una certa dose di ottimismo, complice la Luna che riaccende la tua voglia di tornare su un cubo stile party animal. Fronteggi le prove di Giove contro con lo stesso stile, perseveranza e le positive vibes delle settantamila persone bloccate al ‘Burning Man’, celebre festival in Nevada, che sono letteralmente ‘impantanate’ nel deserto dopo una fortissima pioggia torrenziale, ma questo non ha assolutamente incatenato i loro spiriti liberi.

Amore: sei un vero stacanovista.

Lavoro: vuoi brillare come la palla disco.

Fortuna: la fai rimbalzare come un sassolino piatto su uno specchio d’acqua.

Il consiglio del giorno: esci con un look da vero ‘burner’.

Voto 6 e mezzo tutto sfavillante

Vergine

Le parole oggi potrebbero facilmente sfuggire al controllo con la Luna storta, lasciandoti apertamente esprimere il tuo punto di vista, spesso un filino troppo critico. La scusa che puoi comunque trovare è che le tue affermazioni sono speciali e uniche, come la lava di colore blu che erutta da vulcano Kawasaki ijen in Indonesia. Qualcuno potrebbe davvero rimanerne affascinato, ma solo per il colore blu, eh.

Amore: fai specchio riflesso.

Lavoro: non c’è dialogo.

Fortuna: non lo calcoli assolutamente.

Il consiglio del giorno: vai in un cinema dove proiettano solo in trentacinque millimetri.

Voto 6 –

Bilancia

Splendi, anzi risplendi di luce magica grazie a Luna e Venere. Dovresti prendere subito un rapido per Venezia e unirti allo stuolo di star e influencer che in questi giorni sono protagonisti in laguna. Ti senti a tuo agio su un taxi boat a salutare folle di fan in delirio. Oggi è d’obbligo un selfie con tutti gli amici che incontrerai all’aperitivo dopo lavoro.

Amore: da film.

Lavoro: batti tutti subito allo start.

Fortuna: stella del palco.

Il consiglio del giorno: indossa un vestito lungo da red carpet.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Anche se i protagonisti del gossip hanno smentito l’affair, a te di certo sarebbe piaciuta moltissimo una liaison tra Johnny Deep e Jenna Ortega, meglio conosciuta come Mercoledì Addams. L’amore con Venere contro è per te pieno di pathos e lati decisamente dark, stile film o serie di Tim Burton. Chi ti sta vicino deve armarsi di santa pazienza e rivolgersi unicamente con citazioni da intellettuale altrimenti ‘passi’.

Amore: fai il prezioso.

Lavoro: sordità per convenienza.

Fortuna: andamento sinusoidale.

Il consiglio del giorno: ascolta musica a tutto volume nella tua cameretta.

Voto 6 +

Sagittario

Non puoi sentirti sempre colpito dai transiti avversi anche se con la Luna contro è facile essere demotivato. Ti assicuro che il cielo per te non è solo il tifone Haikhiu che sta strapazzando Taiwan. Hai tutte le capacità e le energie per poter fronteggiare le tempeste o al massimo quando proprio sei arrivato c’è sempre la possibilità di chiedere un ‘time out’.

Amore: come un pesciolino rosso nella boccia di vetro.

Lavoro: si può sempre temporeggiare.

Fortuna: ti fa l’occhiolino.

Il consiglio del giorno: a volte puoi rivolgerti agli specialisti che sono sicuramente più bravi di te.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Lo so che per te ammettere che sia un momento di difficoltà è sconfortante ma a volte può essere un propizio per un ascolto profondo ascolto e riassestarsi. Marte contro è certamente una sfida che deve essere ben studiata e ponderata. Questi alti e bassi capitano a tutti anche ai campioni come Paola Egonu, uscita di recente dalla nazionale, e servono proprio per poi tornare a splendere.

Amore: silenzio stampa.

Lavoro: riflessione profonda.

Fortuna: per ripartire basta premere start.

Il consiglio del giorno: lavoretti manuali per liberare la mente almeno per trenta minuti al giorno.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ti scateni come i Sussex al concerto di Beyoncé, immortalati sugli spalti al Sofi Stadium di Los Angeles. Oggi sono d’obbligo leggerezza e uscite con gli amici. Che , insieme alla Luna a favore, possono scaldare il tuo cuoricino in difficoltà e regalarti un po’ di quella baldoria che ti manca da un bel pezzo e che, tu non lo sai ancora, potrai recuperare pienamente tra pochissimo tempo.

Amore: frizzantino.

Lavoro: caotico ma in evoluzione.

Fortuna: conti solo su te stesso.

Il consiglio del giorno: fai una play list con la musica che più ti piace.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Mentalmente siete alquanto affaticati e oggi con la Luna contro avete la sensazione che questa situazione sia un loop infinito. Sentirvi arrivati un po’ alla ‘frutta’ vi accomuna con i genitori dei più piccoli dopo ben tre mesi a casa da scuola e che ormai hanno perso tutta la verve e la ‘fantasia’ per condividere le attività con i figli. Se la buona notizia è che le scuole riapriranno a breve, voi dovrete avere ancora un po’ di pazienza prima che Mercurio smetta di confondervi le idee. Pare proprio che il vostro motto sia: ‘mai una gioia’.

Amore: troppo caotico.

Lavoro: ci penserete domani.

Fortuna: sincopata come lo Scat Jazz .

Il consiglio del giorno: mettete in ordini i cassetti, che è sempre una buona attività.

Voto 5 e mezzo