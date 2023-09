L’oroscopo di martedì 5 settembre 2023: Giove retrogrado è meno ottimista del solito L’oroscopo di martedì 5 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: la Luna in Toro e Venere in Leone si scontrano, e le emozioni sono forti ma non sempre chiare. Giove che diventa retrogrado non aiuta di certo ad esprimerci: il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di martedì 5 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Non vi ho ancora parlato di Giove che è diventato retrogrado. Ebbene sì. Quindi anche il dialogo è più interiore che non esteriore e la voglia di fare cose con grande entusiasmo in effetti è un pochetto raffreddata. Ma poco male! Con la Luna ancora in Toro il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato il Leone. Che però ha sempre Venere a favorissimo.

Ariete

Tocca raddrizzarti un po’ e metterti a stretta disciplina con Marte che ti bacchetta ogni volta che di divincoli dalle responsabilità. Ti assicuro che fare di default il cane sciolto non convivente e ti ritrovi a spasso come le migliaia di monopattini a noleggio e parcheggio libero da qualche giorno vietati a Parigi. Neppure il tuo sorriso migliore può salvarti.

Amore: hai proprio voglia di darci dentro.

Lavoro: fai giochetti da prestigiatore.

Fortuna: l’aspetti come il delivery a pranzo.

Il consiglio del giorno: prova a fare ‘buon viso a cattivo gioco’.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Torni ad avere un approccio fiducioso nei confronti dell’amore con la Luna che alleggerisce il tuo cuore e ti fa intravedere grandi opportunità e speranze. Questo atteggiamento positivo è incoraggiante come per i Jalisse che dopo il successo all’Isola dei Famosi si sentono già tra la rosa di artisti che verranno invitati a Sanremo. Lasciare spazio ai sogni rispetto che alla concretezza, ha un effetto ‘salvifico’.

Amore: un tripudio di energia.

Lavoro: pianificazione dettagliatissima

Fortuna: a dozzine come le rose per il ‘filarino’.

Il consiglio del giorno: metti un po’ di peperoncino nel sugo della pasta, ma non esagerare.

Voto 8

Gemelli

Ricordatevi che il vostro punto di vista non è sempre richiesto o giusto e universale anche quando pretendete di essere seguiti come un guru illuminato. Optate per il silenzio che è sempre l’ideale su tematiche spinose, altrimenti verrete bacchettati con grande sagacia e eco mediatico dall’eterna Ornella Vanoni che vi rimette nel vostro angolino come ha fatto con la politica italiana.

Amore: colazione, pranzo e cena.

Lavoro: imparate a leggere il labiale.

Fortuna: c’è molto da fare più che da sperare.

Il consiglio del giorno: i segreti con voi non durano a lungo.

Voto 6 e basta

Cancro

Impara a mettere un limite alle tue lamentele e a goderti razionalmente ogni situazione anche se ti senti un po’ ‘abbottato’ con Marte contro. Puoi sempre contare sulla razionalità di Mercurio ed evitare post stile influencer americane che si lamentano del sali e scendi ‘faticoso’ quando trascorrono le vacanze sull’isola di Capri. Qualcuno potrebbe dirti gentilmente di startene a casa.

Amore: poesie d’amore.

Lavoro: vai avanti a ‘cottimo’.

Fortuna: il meteo è: sempre cielo sereno.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di yoga.

Voto 7

Leone

L’entusiasmo di Linus sui social per l’arrivo di settembre con il palinsesto della radio pronto a partire ti innervosisce parecchio. Vorresti proprio trovarti sdraiato sul lettino a fare le parole crociate. Invece ti tocca buttarti nel traffico cittadino. Come terapia contro la Luna storta sei assolutamente autorizzato a mandare a quel paese tutti quelli che ti rallentano, non mettono la freccia per girare o semplicemente sono presi bene. Tutto ti è concesso ma solo nell’ abitacolo della tua auto.

Amore: pausa di ventiquattro ore

Lavoro: proprio non ti va.

Fortuna: la saluti da lontano.

Il consiglio del giorno: fai un salto al Luna Park.

Voto 6 –

Vergine

Quando prendi una decisione o scegli un punto di vista chiaro e preciso sei inamovibile. Ti senti così ben sostenuta dalla razionalità di Mercurio e dalla Luna a favore che vorresti condividere il banchetto a base di pesce, pescato sulle rive di Fukushima, insieme al premier giapponese e congratularti per l’altissima qualità del prodotto. Questi sono il tipo di gesti che ti danno una soddisfazione unica.

Amore: solo se ti batte a scacchi.

Lavoro: su una monorotaia.

Fortuna: dialogo chiaro e limpido.

Il consiglio del giorno: fai stretching prima di fare sport.

Voto 7

Bilancia

Impossibile fartela sotto il naso con riflessi felini pronti a scattare grazie a Marte. Essere sempre svegli e soprattutto presenti ti permette di captare quei segnali e controbattere con un bel dritto. Infatti anche tu sapresti riconosce il trucco del foglio per rubare i telefonini ai tavoli dei ristoranti e come Bobo Vieri e la sua fidanzata Costanza, non farti assolutamente cogliere impreparata.

Amore: fragole e panna.

Lavoro: battuta di ricezione pronta.

Fortuna: totalmente raggiante.

Il consiglio del giorno: leggi i libri di Peratuns.

Voto 7 e mezzo strepitoso

Scorpione

Adori le verifiche a due fattori perché per indole tua non dai mai nulla per scontato. In questo periodo che hai Giove e anche la Luna contro sei ancora più attento e di certo non ti avventureresti mai per sentieri montani affidandoti unicamente alle indicazioni di google Maps. Piuttosto opti per una guida alpina, come caldamente suggerito dagli operatori del settore, che magari è anche bel bonazzo da salvare in rubrica per periodi, amorosamente parlando, più prosperi.

Amore: butti comunque l’amo.

Lavoro: spigoli appuntiti.

Fortuna: funambolo ma con la rete di protezione.

Il consiglio del giorno: fai decluttering.

Voto 6 –

Sagittario

Puntare sulla prestanza fisica è sicuramente consigliabile per controbattere le nebbie mentali di Mercurio, e rilasciare un po’ di serotonina che riporta sorriso e fiducia. Sei tutto cuore e muscoli e quando ti applichi riesci a portare a casa risultati alla Bebe Vio, che vince l’oro nel fioretto ai Mondiali. Devi imparare a credere più in te stesso senza troppi, inutili, giri mentali.

Amore: un cucciolone da mordere.

Lavoro: vai e torna vincitore.

Fortuna: c’è, ma tu proprio non la vedi.

Il consiglio del giorno: acquista un completino nuovo per il padel.

Voto 6 e mezzo con grandi speranze

Capricorno

Sotto il tuo carapace fatto di concretezza e regole, in realtà c’è un enorme cuore che batte pronto ad abbracciare tutti quelli che incontri. La sensazione di amore e condivisione è enfatizzata da una Luna particolarmente accudente. Infatti vorresti diventare il promotore del comune di Ollolai in Sardegna che offre case a un euro per chi vuole lavorare da remoto per ripopolare il comune. Ti informo subito che in pochissimo tempo sono già arrivate più di mille richieste ma di certo tu con la tua determinazione potresti trasformare la piccola cittadina in una metropoli.

Amore: non ti stanchi mai.

Lavoro: altissimo rendimento.

Fortuna: così tanta da condividere.

Il consiglio del giorno: disegna a mano gli inviti per una cena a casa.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Pare un vero paradosso, tu che sei in assoluto il re della condivisione, delle occasioni da prendere al volo e della ‘non’ tradizionalità sia d’accordo con Pierfrancesco Favino sulla scelta del protagonista del Film Ferrari da parte dell’industria di Hollywood. Probabilmente il lavoro di Venere e anche Giove contro ti fanno percepire l’importanza delle origini e che hai anche la Luna storta, diventi vero baluardo pronto ad esporti apertamente per la nazione.

Amore: coda da pavone.

Lavoro: per le emergenze entri in campo.

Fortuna: te la vai a prendere.

Il consiglio del giorno: guarda i film del festival di Venezia.

Voto 6

Pesci

Di certo siete rimasti incantati dalle immagini dei divi al festival di Venezia che si fanno immortalare con abiti pazzeschi sull’iconico sfondo della laguna. La vostra capacità immaginativa è certamente enfatizzata dalla Luna a favore. Mettete mano alla vostra vena artistica per creare qualche cosa di bello, unico che sia un abito, un racconto o un’immagine. A voi la scelta del vostro ‘media’ preferito.

Amore: nuvola rosa.

Lavoro: solo punti di vista straordinari.

Fortuna: la plasmate come il pongo.

Il consiglio del giorno: fatevi ispirare come Newton sotto un albero di mele.

Voto 7 + tutto magico