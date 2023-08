L’oroscopo di oggi 4 agosto 2023: Pesci e Scorpione sguinzagliano la fantasia L’oroscopo di oggi, venerdì 4 agosto 2023, incoraggia ancora i creativi e i sognatori con la Luna in Pesci che orbita attorno a Nettuno e Giove ancora trigono a Marte. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi, venerdì 4 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi c'è ancora una Luna potentissima in Pesci e congiunta a Nettuno. Insieme a Marte trigono a Giove questo dona un'apertura mentale davvero geniale, idealista e fantasiosa. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Sei di un ottimo umore vacanziero proprio grazie a Venere che sprona il tuo lato godereccio e ti offre una lista di piaceri tipo il menù di una beauty spa. Anche i Fast Animals and Slow Kids pare optino per la tua stessa filosofia, infatti dichiarano di aver fondato il loro gruppo rock portando in sala prove solo gli amici con cui si incontravano tutte le sere per bere birrette e chiacchiere leggere. Sei spensierato come un teenager. Voto: 7 e mezzo

Toro

Comprendi perfettamente il gesto del medico di Guastalla che va in pensione e rompe il telefono dello studio con una mazza da baseball perché ormai la reperibilità era diventata un vero incubo. Anche se gli astri ti sostengono, è l’empatia amplificata dalla Luna a farti sentire preso da troppo senso di responsabilità e dovere nei confronti del mondo. Stai pur certo che anche senza di te il mondo continua a girare inesorabilmente. Voto 7

Gemelli

Segui le notizie che parlano dell’oggetto misterioso ritrovato sulle spiagge dell’Australia come se fosse la serie TV del momento e anche se il governo Indiano ha confermato che si tratta di un pezzo di un razzo per lanciare un satellite in orbita tu speri profondamente che ci sia in programmazione una seconda stagione. Questi sono proprio gli scherzetti di Mercurio contro e voi al momento li dovete accettare di buon grado. Voto 5 e mezzo

Cancro

Non vuoi assolutamente rinunciare all’amore soprattutto oggi che sei un vero romanticone grazie alla Luna. Proprio come la coppia di sposini delle filippine che convola a nozze nelle chiesa di Barasoain a Malolos attraversando la navata completamente allagata indossando gli stivali da pioggia. Con Marte dalla tua nulla ti può fermare nemmeno il tifone Doksuri. Voto 8 +

Leone

Ricordati sempre che il tuo sorriso smagliante è la tua arma vincente e non lasciarti infastidire dai piccoli e grandi contrattempi a cui ti sfida Giove contro. Evita la reazione di Piqué durante la festa della fine della Kings League in una discoteca di Madrid: ha risposto piccato alle provocazioni di chi gli urlava ‘Shakira! Shakira!’, stile Marchese del Grillo, vantandosi di essere un campione del mondo mentre loro non erano nulla. Cerca di abbassare un filino i toni da vero antipaticone. Voto 7

Vergine

Anche con la Luna storta tu riesci comunque a pianificare la tua vita perfettamente senza perderti troppo in inutili paturnie perché sei iper concentrata grazie a Mercurio nel tuo segno. Proprio come Gigi Buffon che è pronto a dire addio al calcio ma ha già, probabilmente, in tasca un ruolo nella nazionale molto importante come quello di capo delegazione. Tu non ti fai assolutamente cogliere in fallo. Voto 6 –

Bilancia

Tu quando c’è un dubbio sul da farsi, segui tutti i consigli di Venere a favore e ti prepari per una festa di gala per festeggiare fino all’alba. Proprio come Giulia Salemi tutta in ghingheri per il compleanno del suo Pierpaolo Pretelli a Capri. Questo è proprio il momento per indossare i vestiti da sirena perché ti stanno davvero d’incanto. Voto 7 e mezzo

Scorpione

Ti piace smascherare chi si fa bello, soprattutto in rete su Instagram dove ormai chiunque può avere la famosa spunta blu. Mercurio e la Luna ti rendono particolarmente intuitivo tanto che controlli da quanto tempo hanno lo status vip sul profilo tutti quelli che ti stanno antipatici per poterli ‘sfottere’ apertamente all’aperitivo e chiedere quali siano gli effettivi vantaggi di pagare un abbonamento a Meta. Voto 7

Sagittario

Il tuo sogno proibito è di arrivare over quaranta e di avere la stessa prestanza fisica di Ibrahimovic che si scatena con rovesciate in mare e salti da performer del Cirque du Soleil. Purtroppo questo tuo desiderio è molto lontano dalla realtà con Marte che ti tiene incollato al divano con la pressione sotto ai piedi. Mi raccomando non consolarti con chili di gelato anche se ti sembrano un’ottima soluzione per fronteggiare questa Luna stortissima. Voto 6

Capricorno

Ci sono certi appuntamenti che per te sono assolutamente imperdibili come chi è andato al cinema Odeon di Milano per l’ultima sera di apertura perché verrà poi convertito in un centro commerciale. Con la Luna a favore sei un vero tenerone che riesce a mostrarsi apertamente nonostante quell’apparenza da irremovibile duro dei live action degli anni ottanta. Voto 8

Acquario

Sei un vero ribelle come l’orso che si rinfresca felicemente in una piscina nella città di Burbank in California. Tu sei proprio stufo di questa Venere contro e farai il diavolo a quattro per farti notare anche se spesso non sarai propio graditissimo. Opta sempre per un po’ di diplomazia perché aiuta, soprattutto nei momenti di convivialità. Voto 6 e mezzo

Pesci

Lo so che state facendo di tutto per non dover indossare le scarpette da ginnastica e trovare dei metodi alternativi per mantenere la vostra linea per la prova costume. Tutta colpa di Marte contro. Potreste optare per i cibi a caloria negativa che pare permettano di consumere più delle calorie ingerite. Oggi che avete la Luna nel vostro segno più che concentrarvi sulla forma dedicatevi alle emozioni e ai sentimenti perché è il campo dove siete in assoluto imbattibili. Voto 6 +