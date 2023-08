L’oroscopo di oggi 3 agosto 2023: Cancro e Scorpione gran chiacchieroni Nell’oroscopo di oggi, giovedì 3 agosto 2023, la Luna in Pesci promette grande creatività. Ottimo modo per sfruttare Giove ancora a favore di Marte che donano una bella capacità di abbandonarsi a chiacchiere e dichiarazioni. Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Gemelli.

L'oroscopo di oggi, giovedì 3 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi la Luna entra nel segno dei Pesci la mattina presto mentre Marte continua ad essere trigono a Giove. Bellissimo. Praticamente una fantasia e una dialettica da ore e ore sotto all'ombrellone a chiacchierare senza annoiarsi mai. Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Gemelli.

Ariete

Dopo tutti i bagordi in cui sei stato coinvolto dalla Luna Piena è giunto il momento di un po’ di relax e intimità con il partner. Puoi mostrare tutta la tua dolcezza, di cui sei molto fornito grazie a Venere, e il tuo lato da vero cucciolo alla ricerca di coccole e praticarle sul divano per tutta la giornata. Anche la scienza infatti suggerisce sieste rigeneranti per fronteggiare il caldo e darsi all’intimità.

Amore: appena vedi il partner ti rotoli per terra e inizi a fare le fusa come un gatto.

Lavoro: neppure la chiamata del super mega presidente può farti scattare.

Salute: abbàgli come una lampara strombo in discoteca.

Il consiglio del giorno: opta ogni tanto per un po’ di compostezza.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Hai l’impressione che il pezzo di grandine, di ben 19 centimetri di diametro, record per grandezza ritrovato in Italia, sia proprio caduto sul tuo cuoricino a causa di Venere contro. Per fortuna oggi arriva in tuo soccorso una dolcissima Luna pronta a coccolarti e a rimetterti in forma meglio di un weekend trascorso nella casa di campagna, ideale per ritrovare un perfetto equilibrio naturale.

Amore: tecnicamente sei molto dotato.

Lavoro: pensa a dove vuoi posizionare la tua scrivania da viaggio nella tua camera delle vacanze.

Salute: sei un vero mattiniero ma solo per evitare code e dover fare finti sorrisi a chi incontri per strada.

Il consiglio del giorno: coltiva del buon basilico sul balcone.

Voto 7

Gemelli

Vi piacerebbe moltissimo avere la capacità intellettuale di trovare rimedi per salvare il mondo dai disastri ambientali e invece siete messi in ko tecnico da Mercurio e dalla Luna contro. Rassegnatevi all’idea di non poter far parte del pool di ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia della Bicocca che ha scoperto come la curcuma sia in grado di proteggere i coralli dallo sbiancamento. Voi al massimo potete sfoderare vecchie barzellette politicamente scorrette che non fanno più ridere nemmeno il bisnonno.

Amore: avreste grandi capacità ma non vi applicate.

Lavoro: la giornata lavorativa si ferma alla pausa caffè.

Salute: siete insipidi come un’insalata senza sale.

Il consiglio del giorno: rilassatevi con una tranquilla serata di zapping.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Festeggi l’amore grazie ad una splendida Luna a favore. Proprio come Valentina Ferragni paparazzata in romantico weekend a Portofino con Matteo Napoletano. Tu oggi puoi e vuoi trascorrere felicemente la giornata tra le braccia del tuo partner senza dover pensare proprio a nulla perché tutto è già perfettamente organizzato.

Amore: fai stretching alle labbra per baci davvero appassionati.

Lavoro: tutto ma proprio tutto ti riesce benissimo.

Salute: sfoggia la tua forma smagliante sul lettino della spiaggia.

Il consiglio del giorno: per le prime esposizioni al sole è d’obbligo la protezione cinquanta.

Voto 8 +

Leone

Sei in grado di catalizzare l’attenzione di tutta la platea grazie a Venere nel tuo segno che ti illumina come un meraviglioso vestito di lustrini e paillettes per tutta l’estate. Forse (ma solo forse) potresti per un minuto essere adombrato dallo studente laureato a Kent con il nome più lungo della storia: Bolowatife Oluwasemilore Oluwadamilola Oyekunle Ayanfeoluwa Emmanuel Michael Oladele. Puoi concedere un po’ di distrazione ai tuoi ammiratori ma solo se si tratta di curiosità uniche come questa.

Amore: sei iper corteggiato come un divo di Hollywood.

Lavoro: potresti ottenere l’aumento solo per la bella presenza.

Salute: così buono che regali generosi sorrisi smaglianti a tutte le persone che incontri per strada.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di occhiali super colorati che fanno proprio ‘estate’.

Voto 7

Vergine

Oggi sei proprio più agguerrita della Veneziana Monica Poli, temutissima dalle borseggiatrici della città perché appena le avvista in lontananza inizia a urlare contro le malintenzionate per avvertire gli ignari turisti distratti dalle bellezze della laguna. La Luna storta fa emergere le tue più intime insicurezze ma tu non vuoi assolutamente essere disturbata come la secchiona che lancia occhiatacce a chi cerca un po’ di supporto. Dovresti trovare qualche minuto per un buon ascolto intimo.

Amore: sei in altre faccende affaccendata..

Lavoro: qui dai proprio il tuo massimo e vuoi superare anche il tuo record personale.

Salute: sei tra quei super allenati che corre anche quando si esce in compagnia per una semplice scampagnata.

Il consiglio del giorno: impara le tecniche di respirazione e meditazione dell’hatha yoga.

Voto 6 –

Bilancia

Ti commuovi quando ascolti storie su come l’amicizia sincera possa dare una svolta decisiva ai destini delle persone. Proprio come raccontano Paola e Chiara di Max Pezzali che è stato il loro ‘angelo custode’ agli esordi consigliando un viaggio in Irlanda che è stato fondamentale per far esplodere la loro carriera. Con Venere a favore tu sei pronta ad abbracci corali e a consigli di cuore.

Amore: sei più piacevole di una fetta di anguria fresca durante le serate bollenti.

Lavoro: tu porti sempre armonia e voglia di collaborazione.

Salute: vieni totalmente ricoperta di complimenti come dalle sabbiature in spiaggia.

Il consiglio del giorno: scrivi le cartoline a tutte le persone a cui vuoi bene.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sono certa che non ti sei affatto stupito quando hai visto la foto di Mbappé immortalato con tre carte da gioco francesi che lancia un messaggio sul suo prossimo ingaggio. Quando si parla di carte e numeri magici tu, che sei da sempre attirato dal mondo dell’occulto e dei simboli, potresti proprio interpretare il destino del famoso calciatore. Con la Luna a favore potresti aggiungere anche qualche pronostico davvero interessante anche per chi sta scommettendo sul futuro dell’atleta. Siamo tutt’orecchi.

Amore: pianifichi con grande attenzione le tue prossime conquiste.

Lavoro: per te è fondamentale avere una visione a ‘lungo termine’.

Salute: l’allenamento quotidiano ti serve per poterti concedere degli sgarri.

Il consiglio del giorno: prepara una schiscetta salutare per la tua pausa pranzo.

Voto 7

Sagittario

Questa per te è proprio la stagione dei ‘tagli’ e dei cambiamenti con Saturno e oggi anche la Luna contro. Comprendi perfettamente le motivazioni che hanno spinto i Sussex, Meghan e Harry, a dare un addio ad alcune amicizie importanti come i Beckham e i Clooney perché troppo legati alla Corona Britannica. A volte è fondamentale fare qualche ‘potatura’, soprattutto quando i rami ormai sono secchi.

Amore: sei alla ricerca del tuo nuovo gusto preferito e non sto parlando di gelato.

Lavoro: allenati a dire di ‘no’, sono certa che ti piacerà moltissimo.

Salute: ti circondi unicamente di una ristrettissima e fedelissima cerchia di amici.

Il consiglio del giorno: fonda un club di letture impegnate.

Voto 6

Capricorno

Oggi la sensibilità trionfa grazie a una delicatissima Luna che fa battere il tuo cuoricino come una conga ad una serata ‘drum and base’. Ti scaldi parecchio con Marte a favore quando si cincischia su tematiche che ti stanno particolarmente a cuore. Infatti vorresti subito inserire la città di Venezia nei Patrimoni dell’Umanità in pericolo, come suggerisce da tempo l’Unesco. Tu con il tuo fare deciso faresti in modo che le pratiche vengano subito sbloccate e le direttive entrino in vigore in meno di ventiquattr’ore.

Amore: lo tieni stretto stretto come un tesoro preziosissimo.

Lavoro: organizzi perfettamente tutto il lavoro dei tuoi colleghi in meno di cinque minuti.

Salute: la tua giornata non ha nemmeno un solo minuto di svago.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di scarpe comode per essere super dinamico per tutta la giornata.

Voto 8

Acquario

Nonostante la Venere contro che ti stampa un broncio costante sul viso, intorno a te ci sono importanti segnali di ripresa e contaminazione sulla condivisione e attenzione dell’altro, argomento a cui tu tieni moltissimo. Come il dilagare di toilette ‘gender neutral’ in tutta la penisola, dalle scuole fino ai bagni nei lidi in Puglia. Queste sì che sono piccole soddisfazioni che rallegrano la tua giornata. Vero?

Amore: attendi il momento giusto per poter dare una bella zampata.

Lavoro: tu sei essenziale, le descrizioni troppo dettagliate ti fanno venire subito la bolla al naso.

Salute: il tuo motto è: io non sono bello, piaccio!

Il consiglio del giorno: fai un giro nel tuo negozietto vintage preferito.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Vi avviso subito che siete totalmente immersi nelle vostre fantasie oggi che la Luna si trova proprio nel vostro segno. Dovreste cercare di restare in questo ‘status’ di beatitudine il più a lungo possibile perché, come diceva il Freccia: ‘fuori è un brutto mondo’. Rapportarvi alla realtà potrebbe essere un duro colpo come per Sonia Bruganelli l’essere stata rimpiazzata dal ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Voi, per evitare atterraggi di emergenza, tenete sempre un orecchio teso per captare cosa sta accadendo sul pianeta Terra.

Amore: vi sentite come la Bella Addormentata in attesa del Principe Azzurro.

Lavoro: oggi siete in pausa riflessiva.

Salute: le scarpette da corsa sono finite nelle borse dei vestiti da donare.

Il consiglio del giorno: guardate la serie Good Omens 2.

Voto 6 +