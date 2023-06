L’oroscopo di oggi 26 giugno 2023: Leone e Toro mantengano la calma Nell’oroscopo di oggi, lunedì 26 giugno 2023, c’è una certa tensione esplosiva. Marte e Urano sono perfettamente quadrati e questo porta ad una esplosività di energie ma anche ad una minore capacità di controllo ed autocontrollo.

L'oroscopo di oggi, lunedì 26 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Oggi si segna proprio la quadratura netta tra Marte e Urano. Occhio agli incidenti dettati da stanchezza e azioni maldestre e occhio anche a non perdere il controllo dei nervi. Insomma keep calm!

La Luna oggi si trova nel segno della Bilancia e per questo rende i Gemelli il segno fortunato (festeggiando anche l'ultimo giorno di Mercurio nel loro segno) mentre il segno sfortunato sarà il Cancro. Ma per poco.

Ariete

Le temperature dal punto vita in giù sono davvero bollenti con Marte e Venere che stuzzicano la tua voglia di eros. Tu passi senza alcun esame, l’ammissione all’Accademy di Rocco Siffedi per specialisti nel mondo de porno che sta incuriosendo parecchie piccole celebrità come Maria Sofia Federico. Tu sei destinato ad essere fin da subito il primo della classe. Amore sei preciso e zelante come un vero secchione. Lavoro Sei sempre molto preparato. Salute: ai tornei sportivi sei imbattibile. Il consiglio del giorno: impara a fare la pasta con le vongole a regola d’arte.

Voto 8

Toro

Sei così pudico a causa di Venere e di Marte contro che sogni il comodo tutone da sci da indossare sugli impianti nei mesi invernali. Rimpiangi così tanto la stagione fredda, quella che copre voluminosamente quasi il novanta percento del corpo, che saresti il più integerrimo dei vigili di Gallipoli che più che alle macchine, deve prestare attenzione ai turisti che si presentano per le vie del paese senza maglietta e ciabatte. Sei già pronto con il fischietto, vero? Amore: ti senti rimandato a settembre. Lavoro: sei il protettore assoluto dello status quo! Salute: tu fai sempre ‘brutto’ come il controllore del treno. Il consiglio del giorno: fai l’allenamento per stimolare la microcircazione.

Voto 6

Gemelli

Avete la capacità di saper sorridere anche quando ci sono le grandi difficoltà grazie a Venere e anche la Luna dalla vostra. Siete proprio come il pesce che sorride a tremila metri di profondità, tutto felicione che si gode questo suo habitat naturale che per molti è davvero ostico. Voi avete la capacità di trovare sempre il lato positivo. Amore: la cosa più naturale del mondo per voi è amare! Lavoro: voi il cubo di Rubik riuscite a risolverò anche a occhi chiusi. Salute: con voi in compagnia lo spasso è assicurato. Il consiglio del giorno: prendete un diario a cui confidare tutti vostri segreti.

Voto 8

Cancro

Ti senti bacchettato dalla Luna storta come la Rai multata per pubblicità occulta ad Instagram durante l’ultimo San Remo. Lo so che sogni profondamente quella serenità spensierata fatta di sensazioni limpide e invece ti tocca mettere le mani nel torbido e affrontare i tuoi errori. Un esamino di coscienza serve a tutti, tutti giorni, ma solo un un goccino, come il profumo. Amore: non ti lamentare di tutti i difettucci del partner. Nessuno è perfetto. Lavoro: i tuoi commenti critici sono puntuali come la pausa pranzo. Salute: ammorbidisci la pelle con uno scrub, ne hai proprio bisogno. Il consiglio del giorno: fai un lungo giro in bicicletta per la tua città.

Voto 6 –

Leone

Ti senti osannato come Raffaella Carra che è comparsa sugli schermi di Times Square a New York. La Luna di oggi ti garantisce grande sicurezza e voglia di apparire accecando tutti con le tue mise ricoperte di paillettes. Sei raggiante è pronto per un set fotografico per immortalare questo momento di estrema bellezza. Amore: vuoi essere totalmente adorato dal partner. Avvisalo. Lavoro: i tuoi colleghi prima di parlarti ti chiedono sempre un’autografo. Salute: la tua silhouette è assolutamente perfetta. Il consiglio del giorno: organizza un pomeriggio di shopping con le amiche.

Voto 8

Vergine

Sei così poco attenta a quello che ti succede che anche tu come il gruppo di turisti al museo degli Uffizi di Firenze avresti seguito tutto il tour dall’inizio alla fine senza riconoscere tra la folla c’era il bello e dannato Leo di Caprio. Con Mercurio contro neppure con un faro a occhio di bue riusciresti ad accorgerti di ammiratori, anima gemella o qualcuno che ti vuole fregare! Come nel gioco della settimana enigmistica: aguzza la vista! Amore: hai più probabilità tu di conquiste dell’osannata Taylor Swift, ma non lo sai. Lavoro: rileggi sempre due volte messaggini e email. Mi raccomando. Salute: i giochi di logica sono proprio una vera tortura. Il consiglio del giorno: fai shopping online ma prima di procedere con il pagamento controlla bene il carrello

Voto 6 –

Bilancia

Sei l’emblema della bellezza e dell’amore di tuto lo zodiaco grazie a Venere a favore e alla Luna nel tuo segno. Tutto sta davvero procedendo in pompa magna come la parata ‘Trooping the colours’ a Londra. Tra i vari segnali astrali, e non, che confermano quest’aria di grande positività, c’è anche la notizia che l’atmosfera di Venere potrebbe ospitare la vita. Tu che sei direttamente atterrata da quel pianeta non puoi far altro che confermare questa voce. Amore le regole di questo gioco le hai scritte proprio tu. Lavoro ti prendi cura del business come delle persone che ami di più al mondo. Sei davvero super affidabile. Salute: sei stata presa come modello di riferimento per nominare le reginette di bellezza. Il consiglio del giorno: acquista un costume intero che enfatizza la tua linea perfetta.

Voto 8

Scorpione

Senti proprio che questo è un momento di grande cambiamento con Saturno che ti dà una mano per una bella potatina ai rami secchi della tua vita che con Venere e Marte contro sono già in bell’evidenza. Proprio come Belen Rodriguez che pare saluti Mediaset e i programmi che l’anno resa iper celebre negli ultimi anni: Le Iene e Tu si que vales. Senti soffiare quest’ottima aria di rinnovo. Amore: lo consideri una pura distrazione alle questioni importanti. Lavoro: su sai perfettamente come approcciare alle questioni complicate, le ignori come i guanti da sci nel cassetto dei costumi. Salute: non sei alla ricerca della forma perfetta a meno che non sia la famosa tartaruga rovesciata. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di vela.

Voto 6 –

Sagittario

Sei esagerato e sfrontato come Jared Leto che si arrampica a mani nude sulle mura del Castello Sforzesco. Tu che hai sia Venere che Marte a favore ma Mercurio contro, sei sempre pronto a qualche bravata memorabile. Ti piace stare sotto i riflettori e prediligi le esperienze estreme da vero spericolato. Amore: che il partner si prepari a evoluzioni fuori dal comune. Lavoro: ti presenti in ufficio solo per pura abitudine. Salute: sei un vero forzuto, perfetto per caricare e scaricare le valigie. Il consiglio del giorno: scarica l’app ‘pack point’ per imparare a fare la valigia perfetta.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Quando si parla di amore tu sei come un naufrago sull’isola deserta che spera che prima o poi compaia una nave all’orizzonte. Tutta colpa della Luna storta. Per questo motivo tu rivolgi tutte le tue attenzioni al business come le iniziative che arrivano dal Nord Europa che per ogni bottiglia di plastica o vetro o lattina riciclata, in una macchina apposita, viene emesso uno scontrino come buono per la spesa. Tu sei disponibile solo per discorsi impegnatissimi. Amore: avresti bisogno di coltivare un po’ di più questo tuo orticello. Lavoro: non ci sono limiti alla tua capacità di successo. Salute: sei pronto per allenamenti che mostrano subito il risultato finale. Il consiglio del giorno: partecipa a un concerto di campane tibetane per allineare i tuoi chakra.

Voto 6 e mezzo

Aquario

Dedicati unicamente ad attività intellettualmente stimolanti con Mercurio e anche la Luna a favore che ti fanno assaporare profondamente la tua vena da vero nerd. Infatti dovresti investire tutti i tuoi risparmi per partecipare alla stagione dell’Opera all’Arena di Verona dove vi è un perfetto connubio di cultura, bellezza e armonia, che tu sicuramente adori profondamente. Amore: tu vuoi unicamente la profonda congiunzione delle menti. Lavoro: ti diverti a giocare a fare simulazioni di business a cinque o dieci anni proprio come un consulente. Salute per iniziare bene la giornata hai bisogno di una colazione salata da Re! Il consiglio del giorno: tieni sempre del gelato in freezer per le tue voglie notturne di dolce.

Voto 6

Pesci

Siete assolutamente scusati se in questo periodo siete poco reattivi agli stimoli e alle notizie a causa di Mercurio contro ma sono le ultime ore. Infatti se la vostra compagna volesse farvi una sorpresa, stile Kurtney Kardashian con il compagno Travis Barker che comunica durante un concerto con un cartellone stile groopie che è in dolce attesa, voi rischiate di rimanere immobili nel cercare di comprenderne il significato. Con voi bisogna essere pazienti e aspettare i vostri tempi ‘lenti’. Amore: non bisogna assolutamente mettervi fretta. Lavoro: siete attanagliati dai dubbi ampletici come se avete scelto la vostra strada giusta. Salute: voi fate poco, avete paura di sprecare inutilmente le vostre energie. Il consiglio del giorno: prenotate le vostre vacanze, ormai non ci sono più scuse.

Voto 6