Nell'oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020 la Luna, come spesso accade, passerà la mattinata nel segno dell'Ariete mentre nel primo pomeriggio entrerà nel segno del Toro. Questo satellite infatti, di grandissima importanza a livello astrologico perché indica la nostra parte più intima, i nostri bisogni e le emozioni, viaggia velocemente: percorre un segno zodiacale in poco più di due giorni. Se quindi oggi durante la giornata la Luna in Ariete ci renderai iperattivi e particolarmente fa attivi, con il primo pomeriggio una bella Luna in Toro ci permetterà di goderci un po' di sano relax.

L’oroscopo del giorno 24 dicembre

Nel cielo astrologico di oggi c'è un altro bell'aspetto che crea un trigono, ovvero una distanza favorevole tra due pianeti, tra Mercurio nel segno del Capricorno e Urano in Toro. Il trigono tra questi due pianeti porta a dichiarazioni forse non particolarmente meditate e nemmeno edulcorate ma decisamente vitali, vivaci, schiette e rivelatrici. Che la verità si faccia largo e che chi debba fare coming out lo faccia!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti piacciono le sfide e sei sempre stato il primo ad abbracciarle, convinto di riuscire a vincere ogni tuo limite. Evita però di esagerare… magari mettersi a sfidare il nuovo record di immersione nel ghiaccio di quasi 2 ore e 40 non è consigliabile… specialmente se non sei allenato! Punta a qualcosa di più papabile… come il record di cappelletti in brodo scofanati in un solo pasto!

Amore: focoso e scoppiettante più del ceppo di Natale. Lavoro: uscendo dall’ufficio decidi di non riaccendere più il cellulare aziendale almeno fino a metà gennaio! Salute: in perfetta forma per affrontare gli infiniti momenti a tavola. Il consiglio del giorno: non vale mentire sui numeri per arrivare velocemente alla tombola! (Nemmeno se hai Mercurio quadrato sei scusato!)

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa Luna a favore ti mette voglia di ballare su qualsiasi motivetto. Che siano spot pubblicitari o regole di sicurezza, come per la Alaska Airlines, non riesci a trattenerti dall’entusiasmo di un pianeta come questo che riesce, almeno per un po’, a farti dimenticare della pesantezza di questo Saturno minaccioso. Oltretutto sei talmente bravo che potresti anche tentare un ingresso alla Scala di Milano!

Amore: hai bisogno di un po’ più di tempo per poterti fidare davvero. Lavoro: instancabile. Mandi mail anche all’ombra dell’abete! Salute: scarica di energia in arrivo! Il consiglio del giorno: riponi tutta la tua amorevolezza e il tuo sorriso nei biscotti da sfornare la mattina di Natale!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vedetela così, Gemellini: ogni ostacolo amoroso che superate è come un livello di un videogioco che completate col punteggio massimo. Sono sicura che, quando Venere vi vedrà all’altezza, riuscirà a ricompensarvi come deve! Lo stesso è successo al calciatore coreano Heung-Min Son che, come in un videogame, ha superato tutti gli avversari finendo con una rete talmente spettacolare che gli è valsa la nomina come miglior gol dell’anno!

Amore: saranno necessari numerosi dribbling per arrivare alla fine dell’azione! Lavoro: ordinati, riuscite ad organizzarvi in attesa della prossima mossa. Salute: un po’ giù di corda ma nulla vi può fermare! Il consiglio del giorno: ritagliatevi del tempo per fare qualcosa che amate. Curatevi delle vostre passioni!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Che caratteraccio Cancretto mio! Con quel Marte storto e un Mercurio opposto è tanto se non rispondi di traverso come ha fatto Morgan praticamente con chiunque nell’ultimo periodo. Per te l’atmosfera natalizia riuscirà ad avere effetto un po’ più tardi rispetto agli altri. Ma non ti preoccupare: anche se sarai il Grinch della situazione, noi ti troveremo comunque dolcissimo e coccoloso.

Amore: ti offrono delle fette di pandoro super zuccherino per alzarti il morale. Lavoro: non hai intenzione di vedere il tuo pc almeno fino alla fine delle ferie! Salute: te lo prometto: migliorerà presto! Il consiglio del giorno: non ti chiedo di sorridere, ma almeno di non accigliarti così tanto!

Voto 5 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei amato e ben voluto come Messi! Il calciatore si è fatto addirittura intenerire da un tifoso e gli ha regalato la sua maglietta! Nel tuo caso però a rincarare la dose ci pensano le new entry sulla tua opposizione: Saturno e Giove. Sei costretto a guardarti dentro, a lavorare sulle emozioni e a dare il meglio di te! Solo così riuscirai davvero a raggiungere il cuore delle persone!

Amore: non rinunci a qualche momento di passione… ma occhio a non essere troppo birichino (Babbo Natale ti vede…). Lavoro: tutto questo stress ti stava incurvando sulla scrivania! Salute: devi ancora trovare il modo di sfogare un po’ di tensione. Il consiglio del giorno: fai della ginnastica mattutina. Che sia intorno a casa o nel giardino, cerca un modo sano di sciogliere i muscoli.

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere può averti tolto un po’ di fantasia in queste feste natalizie ma ci pensa Mercurio a tenerti la testa occupata facendoti fantasticare sulle nuove mirabolanti avventure che potrebbero attendere Robert Langdon (protagonista del nuovo libro di Dan Brown) nelle future pagine di un romanzo pieno di misteri! Anche per te, dopotutto, ci saranno sempre grandi segreti da risolvere ed enigmi a renderti allegra!

Amore: un po’ di maretta col partner per scegliere a chi tocca il primo scacco di torrone. Lavoro: mandi messaggi e rispondi telefonate anche nei giorni di festa. Salute: piena di determinazione. Il consiglio del giorno: evita di disquisire con tua suocera dell’effettiva nomenclatura cromatica della tovaglia usata per le feste… non importa a nessuno!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua faccia assomiglia a quella di Leone mentre viene abbracciato da Fedez-Babbo Natale: poco convinta e un po’ indispettita. D’altra parte Marte e Mercurio non ti aiutano a vivere la giornata con filosofia e spirito natalizio… Dobbiamo comunque prendere atto del fatto che almeno la Luna si sia tolta dalle balle e almeno qualche selfie sorridente lo riesci ad inviare a qualcuno!

Amore: il massimo dell’erotismo è rappresentato da qualche messaggino con dei cuoricini. Lavoro: senza energie e con poca memoria, rischi di dimenticare di impostare il messaggio di “out of office” sul pc del lavoro. Salute: sotto pressione ma con qualche chance di recupero. Il consiglio del giorno: impara a sorridere anche di fronte al regalo più brutto che tu possa ricevere. Fai allenamenti allo specchio.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Attento a non strafare troppo, Scorpione mio. Saturno ti guarda con fare critico e sospettoso, alzando addirittura il sopracciglio. Non fare come Mario Ermito che, in trasmissione, ha cercato di attrarre l’attenzione con una falsa rivelazione su Lady Gaga finendo per fare una brutta figura con tutti… La Luna si metterà opposta proprio oggi e potresti essere sbugiardato facile!

Amore: sei un po’ scontroso… ma il partner ti abbraccia lo stesso! Lavoro: chiedi l’opinione di chi è più senior di te se hai intenzione di metterti in gioco. Calcola bene i tuoi passi. Salute: un po’ di nervosismo nell’aria! Il consiglio del giorno: allenati nel ripetere auguri monocorde… ne avrai bisogno come il pane oggi!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai presente Ariana Grande?! Ecco… se lei ha ricevuto una proposta di matrimonio con tanto di anello e dichiarazione d’amore ho qualche presentimento che anche per te potrebbero esserci proposte interessanti in arrivo! Cerca di non fare come al solito e far finta di avere un impegno fasullo per fuggirtene! Questa volta pare sia la volta buona per qualcosa di serio!

Amore: il cuoricino batte all’impazzata (e non perché hai ricevuto un biglietto per per un viaggio dove vuoi tu!). Lavoro: pieno di buoni propositi per la riapertura del prossimo anno. Salute: carichissimo! Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche atto romantico inaspettato! Magari anche un classico bouquet di fiori può stupire e lasciar traccia!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Dalla scorza dura ma dal cuore morbido come neve. Sei un po’ come Mahmood che, sotto l’apparenza rude ed un po’ distaccata, rivela che il ricordo più bello che ha del Natale è quello delle feste passate con la sua mamma. Anche tu, oggi, non puoi che far appello a tutta la dolcezza che questa Luna risveglia in te e dismettere, per un po’, gli abiti da Scrooge che ti piacciono così tanto!

Amore: dividi con chi ami la fetta del tuo panettone preferito. Lavoro: se non fossi obbligato, rimarresti disponibile anche nei giorni di Natale. Salute: arrivi stanco a queste feste ma possiamo dire anche molto soddisfatto. Il consiglio del giorno: è il momento di un po’ di leggerezza e, magari, qualche classico Disney di fronte al caminetto!

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Dopo l’ospitata a sorpresa durante l’ultima puntata del Grande Fratello di Arisa, non fai altro che aspettarti qualche altra super sorpresa dell’ultimo minuto, caro Acquario. Osservi con fare peccaminoso i pacchetti sotto l’albero e, sono sicura, con questo Mercurio a favore sei riuscito ad indovinarne almeno un paio! Tieni a bada la voglia di aprirli di nascosto che questo Marte ti propina!

Amore: hai voglia di metterti in gioco e dichiararti sotto il vischio?! Potresti quasi rischiare. Lavoro: non vedevi l’ora di chiudere a chiave la porta dell’ufficio: hai bisogno di un po’ di tempo per pensare alle tue prossime mosse. Salute: l’attesa della mezzanotte ti snerva… Il consiglio del giorno: ripromettiti di non aprire tutti i regali prima del tempo… almeno uno lasciatelo, su!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Delusi dal fatto che nessuno vi abbia ancora regalato una favola romantica per questo Natale? Nessuna paura: ci pensano i canali televisivi che hanno promesso riporteranno Fantaghirò per le feste! E’ praticamente la promessa di rivivere, anche se per poco, qualche favola che conoscete benissimo! Ignorate Venere quadrata e lasciatevi ispirare da Luna e Mercurio a favore!

Amore: ancora nessun cavallo bianco all’orizzonte… Lavoro: vi ripromettete di essere più ligi al dovere nell’anno venturo! Salute: stabili e pieni di voglia di fare. Il consiglio del giorno: proponete nuovi giochi da fare con congiunti e parenti in attesa dell’arrivo di Babbo Natale.

Voto 7 +