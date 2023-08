L’oroscopo di oggi 24 agosto 2023: Pesci e Gemelli nuotano nei dubbi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 24 agosto 2023, inizieremo a fare i conti con Mercurio retrogrado, nel segno della Vergine, che ci porta dei dubbi. Il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi, giovedì 24 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Marte sta scappando dall'opposizione con Nettuno ma ci lascia un Mercurio retrogrado. Oramai abbiamo capito che Mercurio retrogrado capita abbastanza spesso (3 volte l'anno) e che non serve andare in panico. Di certo i pensieri si fanno più profondi e meno immediatamente attivi soprattutto per i segni che ne saranno coinvolti ovvero Pesci, Gemelli e Sagittario. Oggi però la Luna che sta a cavallo tra due segni mistici (Scorpione e Sagittario) aiuta ad affrontarli, questi pensieri profondi. Il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

D'amore non ne hai mai abbastanza e oggi con anche la Luna a favore ne comprenderai i mille risvolti che fanno bene non solo al cuore ma alla salute in generale. Ad esempio, sai che pare che i nonni che si occupano dei nipotini vivano più a lungo? E' amore che si rimette in circolo e attenzione per gli altri che ci tiene giovani. Ne hai in abbondanza.

Amore: La tua energia positiva è molto attraente.

Lavoro: Tester di videogiochi.

Salute: Sei un’ispirazione per tutti.

Il consiglio del giorno: Anche se ti senti ottimista, prepara un piano B.

Voto: 7

Toro

Non ce n'è per nessuno Toro, tanto meno quando hai la Luna storta ovvero fino all'ora di pranzo. Potresti essere tu uno dei protagonisti dell'azzuffata al bar per una partita a carte. Il punto è che i contendenti della scazzottata erano tutti ultra ottantenni. Insomma chi ti sta attorno non si senta mai al sicuro da un gancio destro. Che non ti si provochi!

Amore: Dipendenza da fantasie bollenti.

Lavoro: Ti sei portato avanti e hai fatto il backup dei dati.

Salute: Stai esagerando con … (scegli: pasta, pizza, dolci, gelati, formaggi, vino, birra… )

Il consiglio del giorno: Trova dei modi alternativi per goderti la vita, senza passare il limite.

Voto 6

Gemelli

Ti senti in una strada senza uscita e la tua nota capacità di trovare sempre un modo per sgattaiolare adesso sembra proprio non funzionare. Per questo oggi, soprattutto dal pomeriggio con anche la Luna storta, ti vedremo prendere decisioni drastiche rinunciando a cose per te importanti. Pare ad esempio che molti insegnanti rinuncino al posto fisso nelle scuole del nord a causa del caro affitti. Lo so che è colpa di Mercurio retrogrado perché un Gemelli non si farebbe mai fermare da un problema tecnico di questo genere.

Amore: L’emotività zoppica.

Lavoro: Disordinati. Impazienti, volete sperimentare.

Salute: Manca l’equilibrio.

Il consiglio del giorno: Tirate fuori tutta la disciplina che potete!

Voto 1

Cancro

Adori disobbedire, soprattutto adesso che ti senti finalmente sicuro di te e delle tue idee. Sei un po' come la libraia indipendente Alessandra Laterza che dichiara che nella sua libreria non verrà venduto il libro su Giorgia Meloni. Insomma se questa donna si prende ogni mese il rischio dei propri guadagni per una volta si prenderà anche la libertà di scegliere secondo il cuore. Anche tu farai così, impavido delle conseguenze!

Amore: Trovi le parole giuste per confortare, supportare… conquistare.

Lavoro: Determinato e sensibile. Il collega perfetto.

Salute: Ti occupi della tua e quella degli altri.

Il consiglio del giorno: La tua memoria è piena. Svuotala di ciò che non serve davvero più.

Voto 8

Leone

Il tuo cuoricino si sente congestionato come il traffico romano. Anche dentro di te il numero dei sentimenti in circolazione pare drasticamente aumentato nelle ultime settimane e non sempre lo scorrere delle emozioni risulta leggero e naturale, come ad esempio oggi con la Luna storta. Pare che a Roma ci sia una macchina per ogni cittadino, neonati inclusi. Ecco, forse un po' troppo, no?

Amore: Così affettuoso, tutti si sentono al sicuro.

Lavoro: Rischi di fare il passo più lungo della gamba.

Salute: Vizi e stravizi.

Il consiglio del giorno: Oggi è la tua giornata senza shopping. Fai solo cose totalmente gratuite.

Voto 7

Vergine

Sei da grandi gesti d'amore e amicizia anche se oggi pomeriggio avrai la Luna storta. Ma si sa che il periodo è così ricco di bontà che qualche broncetto te lo si concede volentieri. Sarai come il sindaco di Villaverla (a Vicenza) che si è tagliato lo stipendio pur di non dover tagliare il servizio scuolabus. Applausi (a te e a lui).

Amore: Occhio alle parole, oggi siamo nervosette.

Lavoro: Eviti accuratamente quel collega…

Salute: Hai una routine ferrea. Oggi puoi sgarrare.

Il consiglio del giorno: Quando senti che le emozioni sono un po’ “ballerine”, metti la tua canzone preferita e unisciti a loro.

Voto 6 –

Bilancia

Le favole esistono e sono mosse dall'amore più grande, quello sconfinato e senza alcun tornaconto immediato. Tu lo sai benissimo Bilancia anche oggi! Con questa grande emotività potresti essere chiamata a scrivere la sceneggiatura del film sulla vita di Luca Trapanese che da papà single ha adottato la piccola Alba, una bambina affetta dalla sindrome di down e che con lei ha costruito una famiglia meravigliosa. Già mi commuovo.

Amore: Pace, Amore e Fantasia.

Lavoro: Avvocato delle cause perse.

Salute: Bello, dentro e fuori.

Il consiglio del giorno:: Crea una lista delle cose che vorresti realizzare.

Voto 7

Scorpione

La tua privacy oggi pare essere messa molto a rischio e la cosa non ti piace per nulla. Insomma tieniti pronto a vedertela con chi cercherà di farsi i fatti tuoi magari strappandoti confidenze sentimentali che tu non hai alcuna voglia di indagare nemmeno tra te e te. Sarà un po' come la nuova direttiva Ue che prevede che si possano conoscere gli stipendi dei colleghi. Tu e il tuo bisogno di tenerti una zona di confort segreta proprio non ce la fareste.

Amore: A dir poco suscettibile.

Lavoro: Astuto nel raccogliere informazioni riservate e determinato nel proteggere la tua sicurezza.

Salute: Coccola il tuo microbiota.

Il consiglio del giorno: Prenota una escape room tutta per te.

Voto 7+

Sagittario

Oggi con la Luna che viene a sollecitare le tue emozioni ma Marte che blocca la messa in opera potresti vedere le tue aspettative deluse, soprattutto in quanto a eros. Sei un po' come gli utenti di Tripadvisor che raccontato tutta la loro delusione quando vanno visitare il balcone di Romeo e Giulietta. Insomma anche tu ti aspettavi di meglio.

Amore: Ogni appuntamento sembra una prima volta.

Lavoro: Filosofo da divano.

Salute: Non basta una corsetta ogni tanto per smaltire tutti questi aperitivi.

Il consiglio del giorno: Tieni a guinzaglio i tuoi impulsi!

Voto 5

Capricorno

Non sei certo uno che le manda a dire, soprattutto oggi. Anzi, se il tuo forte in questi giorni sono state le idee geniali e la forza fisica erotica, adesso con la Luna in Sagittario e Mercurio retrogrado ti darai da fare anche nei sentimenti. In barba alle statistiche che dicono che sono gli uomini a dichiarare "ti amo" prima delle donne, tu dimostrerai che non è una questione di genere ma di segno. Sarai tu oggi a declamare i tuoi sentimenti forti e chiari.

Amore: Sexy ed esperto di networking.

Lavoro: In una parola sola? Successo, meritatissimo. Due parole.

Salute: Hai trovato la fonte dell’eterna giovinezza?

Il consiglio del giorno: Apriti a nuove idee, nuovi interessi, nuovi viaggi…

Voto 8 +

Acquario

Ti senti sempre quello strano, anche oggi nonostante ti stia liberando dalla Luna storta. Sei un po' come la giraffa senza macchie nata in uno zoo del Tennessee. Quando però comprenderai la meraviglia della tua unicità ti sentirai decisamente meglio. Credo che già dal pomeriggio di oggi registrerai un aumento del buonumore e della sicurezza in te stesso.

Amore: Intravedi uno spiraglio di positività.

Lavoro: Sei disposto ad ascoltare un altro punto di vista.

Salute: Emotivamente drenato, ma oggi in ripresa.

Il consiglio del giorno: Terapia d’urto: partecipa ad un’attività di team building.

Voto 3.

Pesci

Anche oggi continua la confusione nella quale oramai senti di galleggiare già da diverse settimane. Come sempre il mio consiglio è quello di credere al tuo istinto e al tuo infallibile fiuto da segno d'acqua. Gli occhi ti guideranno a capire la verità sia per chi ti circonda che per le scelte che riguardano solamente te. Anzi, sai che pare che dagli occhi (dagli iride) sia possibile scoprire il Parkinson fino a sette anni prima dei sintomi? Vedi che c'è un mondo di verità lì dentro??

Amore: Vi illudete che in futuro l'amore risolverà tutti i problemi del mondo.

Lavoro: Non fatelo, non oggi.

Salute: Stressati all’ennesima potenza.

Il consiglio del giorno: Devi riposarti, PUNTO.

Voto 1