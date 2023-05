L’oroscopo di oggi 22 maggio 2023: buon compleanno Gemelli L’oroscopo di oggi, lunedì 22 maggio 2023, con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi possiamo dare il via finalmente ai festeggiamenti più divertenti: quelli per il compleanno dei nati sotto il segno dei Gemelli. Con la luna in Cancro, il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato il povero Gemelli.

L'oroscopo di oggi, lunedì 22 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro, benessere e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

In questa giornata festeggiamo il Sole che è entrato nel segno zodiacale dei Gemelli, creando anche un bellissimo trigonone con Plutone in Acquario. Direi che non c'è modo migliore di iniziare a la stagione delle feste di compleanno più divertenti.

La Luna oggi si trova nel segno del Cancro, dove entra in mattinata. Per questo il segno sfortunato sarà l'Ariete, e il segno fortunato il Gemelli stesso, che non vede l'ora di iniziare a festeggiare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

I tuoi modi scorbutici e aggressivi sono una vera certezza oggi che hai la Luna stortissima che si aggiunge a Venere contro. Proprio come i giocatori del derby Inter – Milan estremamente fallosi durante tutta la partita. Tutte le persone che gravitano nel tuo entourage sono certissimi di ricevere rispostacce e musi lunghi. Bisognerebbe proprio starti alla larga.

Amore: oggi sei pronto a fare a pezzettini il partner.

Lavoro vorresti tanto la pozione magica di Asterix per defenestrare con un dito chiunque transiti per il tuo ufficio.

Salute: neppure con un cerone sul viso è possibile attenuare borse e occhiaie del contorno occhi.

Il consiglio del giorno: fai un bagno turco tutto da solo al posto della pausa pranzo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai gli stessi modi decisi ma molto diplomatici di Federica Pellegrini che durante la sua ultima intervista mette a tacere i giornalisti che continuano ad assillarla su figli e maternità. Tu che hai Venere e anche la Luna dalla tua sei la personificazione del galateo, del controllo e dell’educazione. Nulla può turbarti o scalfirti perché sei in totale armonia con te stesso.

Amore: sai sempre come coccolare il tuo partner.

Lavoro: le tue lamentele sono così gentili che nessuno osa obiettarti.

Salute: sai stare perfettamente al centro dell’attenzione come la grazia della Signorina Maisel.

Il consiglio del giorno: prendi un cabaret di pasticcini da portare in ufficio per i tuoi colleghi.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete voglia di essere premiati per tutti gli sforzi che state facendo con Saturno contro. Potrebbe fare proprio al caso vostro la finale di Champions del 10 di giugno che si giocherà a Istambul. Ritagliatevi il tempo per prenotare subito volo e alloggio perché di certo ci sarà il pienone. Vi meritate assolutamente un po’ di coccole e regali

Amore: il vostro partner ideale vi deve assolutamente coccolare e adorare.

Lavoro: aspettate ardentemente che il capo vi faccia un cenno di approvazione.

Salute: vi piace ricevere complimenti da spasimanti sconosciuti.

Il consiglio del giorno: organizzate una partita di paddel con gli amici.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei meraviglioso come Nina Zilli che si mostra con il pancione all’ottavo mese al programma ‘Le Iene’. Tu che hai la Luna e Venere nel tuo segno sei l’emblema del materno e del femminile. Dovresti proprio sfruttare la forza che ti fornisce Marte per un abbraccio collettivo con tutte le persone che incontri fuori casa.

Amore: sei il massimo esperto in questo campo.

Lavoro: sei proiettato al successo anche se non dici e fai nulla.

Salute: i tuoi abbracci sono rassicuranti e protettivi come il bagnino a bordo piscina.

Il consiglio del giorno: fai shopping di lingerie super sexy.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Lo so che Mercurio contro è una vera sfida e ora che si è aggiunto anche Giove ti sembra che la tua vita sia una vera corsa ad ostacoli. Prendi spunto dalla meravigliosa Belen Rodrighuez che nonostante una caduta imprevista, all’inizio dell’ultima puntata delle Iene, mantiene costante e smagliante il suo sorriso e la grande simpatia. Questa è proprio una lezione per imparare a cadere con classe.

Amore: il tuo partner deve essere molto paziente.

Lavoro: nelle conversazioni dovresti cercare sempre di avere pronta una via di fuga. Puoi sempre usare la scusa della visita dal dentista.

Salute: la mattina hai bisogno di tempo e tranquillità per prepararti, non ti piace fare tutto di fretta.

Il consiglio del giorno: prepara la colazione da fare a letto.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei così figacciona con Venere dalla tua che riusciresti ad adombrare anche in pantofole il trio di super Top Zendaya, Anne Hathaway e Priyanka Chopra alla festa di Bulgari a Venezia. Tu sei dotata di classe e leggerezza e oggi con la Luna a favore sei più leggiadra dell’étoile, la prima ballerina, dell’Operà di Parigi.

Amore: ti si innamora di te al primo sguardo.

Lavoro: ti accolli volentieri i problemi di tutto il tuo ufficio con parentame annesso.

Salute: la tua bellezza è così abbagliante che per starti vicino ci vogliono gli occhiali da sole.

Il consiglio del giorno: acquista un abito scivoloso di seta dai colori super sgargianti.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Rifuggi l’amore come Harry e Megan i paparazzi tra le strade di New York. Tutto ciò che parla di amore eterno, solidità coniugale e anima gemella è come un enorme zucchero filato rosa che sei certissima produca carie ai denti con un solo sguardo. Con la Luna stortissima di oggi e Venere contro tu sei pronta ad una fuga che di certo non è ‘d’amore’.

Amore: ti mimetizzi con lo sfondo della tappezzeria per non farti trovare.

Lavoro i tuoi commenti sono al sapore di lime. Occhio ad esagerare.

Salute: tu vuoi essere lasciata tranquilla per ore in una vasca da bagno piena di bolle.

Il consiglio del giorno: usa la scusa del detox tecnologico per non essere disturbata da nessuno.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

A scienziati e studiosi ci sono volute più di settantamila foto per iniziare a capire i segreti del naufragio del Titanic. A te invece che piacciono i misteri ma di certo, con Mercurio contro, non hai l’acume di Geronimo Stilton ne servirebbero come minimo il doppio. Invece di sforzarti a fare il cervellone sfrutta Venere e la Luna per apparecchiarti situazioni romantiche e spensierate come nel musical ‘La la land’.

Amore: metti in moto il tuo sex appeal per far impazzire il tuo partner.

Lavoro: assisti alle riunioni con sguardo stupito come se fossero in mandarino stretto.

Salute: la tua forza è leggendaria come quella di un dio greco.

Il consiglio del giorno: ascolta i film in lingua con i sottotitoli.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti senti in dovere di partecipare a manifestazioni che cercano di cambiare il mondo perché Saturno contro ti ha messo addosso un gran senso del dovere. Pretendi di risolvere i problemi di tutta la tua generazione con uno schioccare di dita. Uno dei gruppi più attivi del momento è Ultima Genererazione che ogni giorno protesta bloccando il traffico in diverse zone della capitale per creare notizia e far risuonare le loro battaglie. Li puoi facilmente localizzare in direzione clacson e urla di imprecazione.

Amore: ti piace godereccio come un buon panino con la mortadella.

Lavoro: sei bravissimo a comporre pile di carta di diversa altezza per mimetizzarti dietro alla scrivania.

Salute: il tuo habitat ideale è al bar con una birretta in mano a chiacchierare con gli amici.

Il consiglio del giorno: leggi ‘Il grande libro della filosofia’ scritto da Ballarini.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Che tu sia un vero genio non c’è alcun dubbio, con Mercurio che massaggia come un allenatore le tue sinapsi. Infatti nelle relazioni interpersonali oggi che hai la Luna davvero stortissima usi il tuo acume sfornando strategie ispirate dal giocatore Haaland che pare emani ‘puzze’ asfissianti pur di non farsi marcare stretto dagli avversari. Dovresti ricordare sempre la tua solida base di educazione o mettere nella lista della spesa un buon deodorante.

Amore: è la vittima perfetta per i tuoi dispetti.

Lavoro: sei puntuale e preciso come un orologio svizzero.

Salute: le tue battutine piccate sono pungenti come pestare un riccio di mare. §

Il consiglio del giorno: fai un bagno super rilassante con una bomba di sapone agli oli essenziali.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai bisogno di distrazione da Giove e Mercurio contro che continuano a punzecchiarti come fa il cuoco con la carne sul girarrosto. Per sollazzarti un po’ è in arrivo la nuova stagione della serie The Ferragnez che racconterà tutti i retro scena che tanto ci hanno incuriosito a Sanremo. Prepara i pop corn e un bel plaid per rilassarti sul divano.

Amore: non credi ai ‘per sempre felici e contenti’.

Lavoro: qui è proprio meglio correre ai ripari.

Salute riesci a trovare un difettuccio anche a Giselle Bundchen che praticamente è perfetta.

Il consiglio del giorno: metti plaid e cuscini sul divano per trasformalo in un nido comodissimo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete lanciamissili miei cari pesciolini con gli astri che non solo vi proteggono ma esaltano tutte le vostre capacità romantiche, creative che ormai non hanno limite tra cui oggi spiccano Venere e la Luna che ti illuminano come un faro da stadio. Proprio come Baby K prontissima a far ripartire l’estate con la sua nuovissima hit da ballare a tutte le ore sotto l’ombrellone. Siete pronti a scatenarvi?

Amore: fate palpiare i cuori come Damiano dei Måneskin a petto nudo sul palco.

Lavoro: non avete alcun bisogno di fare ricerche su Google perché la vostra conoscenza è illimitata.

Salute: solo guardarvi mette già il buonumore.

Il consiglio del giorno: andate al Tosta Milano Festival.

Voto 9