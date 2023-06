L’oroscopo di oggi 22 giugno 2023: Scorpione e Acquario nervosissimi L’oroscopo di oggi, giovedì 22 giugno 2023, con la Luna in Leone insieme a Venere e Marte parla proprio di coraggio, esibizionismo e voglia di dire la propria. Trattenersi sarà davvero difficile.

L'oroscopo di oggi, giovedì 22 giugno 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Oggi entriamo nel primo giorno ufficiale d'estate dopo il solstizio di ieri. Con i tanti pianeti in Leone e Mercurio sestile a Marte la voglia di liberarci dagli schemi e dalle costrizioni sarà forte!

Con la Luna in Leone molto femminile il segno fortunato è il Leone stesso mentre il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Sei intelligente e impegnato come Giorgio Armani che decide di investire nel ‘Made in Italy’ spostando la produzione di capi in cotone in Puglia. Tu che hai Mercurio dalla tua hai un vero sesto senso per gli affari e con la Luna a favore sei spinto da profonda etica. Sei assolutamente impeccabile.

Amore sei sexy e voglioso come non mai.

Lavoro tu hai una chiara direzione come il vento maestrale che soffia costante tra Maddalena e Bonifacio.

Salute: hai la stessa resistenza di un marciatore che si allena sotto al sole cocente.

Il consiglio del giorno: rispolvera pinne, maschera e boccaglio dalla cantina.

Voto 8

Toro

Sei sempre pronto a protestare per qualsiasi cosa, che si tratti del trattamento anti zanzare tardivo nei parchi delle città o dei ritardi dei mezzi pubblici causa traffico congestionato. Con Venere contro e anche la Luna storta sei davvero polemico e insofferente. Infatti sei già pronto a scrivere una mozione per il fatto che ci siano ormai pochissime spiagge libere sulla penisola italiana. Ogni volta che la tua libertà di movemmo o di espressione viene ostacolata tu sbotti come un vero rivoluzionario.

Amore: il tuo cuoricino al momento è partito in vacanza verso una meta ignota.

Lavoro: sei pronto per accese discussioni come un incontro di boxe.

Salute: la camicia appiccicata appena esci di casa ti fa subito innervosire.

Il consiglio del giorno: metti una bella fetta d’anguria in frigorifero da gustare bella fresca per cena.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Siete capaci di iniziative davvero uniche grazie a Mercurio e anche alla Luna a favore. Proprio come il sindaco di Ceffa di Bioglio che si fa crescere i capelli da donare a una persona a lui cara. Siete sempre capaci di grandi gesti altruistici che rispondono alla vostra necessità di donarvi pienamente a chi amate profondamente.

Amore: il maritozzo alla panna, in confronto a voi, è sugar free.

Lavoro: avete sempre la risposta o il consiglio di giusto che condividete con grande generosità.

Salute: il benessere per voi è una cena in compagnia dei vostri amici.

Il consiglio del giorno: portate in ufficio una vaschetta di gelato da offrire a tutti i vostri colleghi.

Voto 8

Cancro

Oggi parte la stagione del tuo compleanno che vorrai festeggiare nei luoghi a te più cari e in compagnia dei tuoi affetti. Quindi invece di litigarti un lettino e un ombrellone sulle spiagge al mare che sicuramente sono molto affollate, ti conviene preferire la calma e tranquillità del lago. Così potrai invitare tutte gli amici e parenti senza lo stress di dover prenotare con giorni di anticipo. Ti piacciono le tranquille improvvisate spinte da puro affetto.

Amore: sei in piena armonia con il tuo partner.

Lavoro: sei sempre molto determinato a essere il più bravo di tutto l’ufficio e pretendi assolutamente i complimenti del capo.

Salute: sei in totale armonia con i tuoi sentimenti proprio come piace a te.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio di coppia con la persona che ami.

Voto 6 +

Leone

Macini successi come le auto d’epoca della Mille Miglia con le carrozzerie scintillanti che percorrono le strade di mezza Italia. Grazie a Venere, Marte a anche alla Luna nel tuo segno tu sei davvero tirato a lucido e pronto a qualsiasi tipo di esperienze che sai di poter affrontare con grande ‘saggezza’ grazie a Mercurio. Proprio come Alberto Angela che inaugura con grande slancio il programma ‘Noos’, in onore dell’astronave con cui papà Piero viaggiava nel tempo.

Amore: sei soddisfatto proprio come ci si aspetta dai grandi sentimenti.

Lavoro: anche i tuo competitor devono inchinarsi alla tua assoluta superiorità intellettuale.

Salute: hai sfilze di ammiratori che ripreparano agguati nel tragitto da casa a lavoro e viceversa.

Il consiglio del giorno: metti una gonna con le frange colorate anche per andare in ufficio.

Voto 8

Vergine

Il tuo modo di approcciarti a qualsiasi situazione con Mercurio contro diventa come un test di intelligenza perché ad ogni risposta ti fai mille domande puntando come sempre all’eccellenza. Peccato che la tua percezione è come quella dell’intelligenza artificiale che di recente si è scoperto essere capace di distorcere completamente la realtà creando false verità. Tu opta sempre per la semplicità e chiare risposte che si riassumono nei monosillabi si o no.

Amore: vivilo come gli adolescenti che si lasciano travolgere dalle emozioni.

Lavoro: non farti coinvolgere in questioni intriganti come un romanzo di Agatha Christie.

Salute: regalati una mezz’ora di dolce far niente davanti alla tua serie preferita.

Il consiglio del giorno: fai un aperitivo in un parco godendoti il tramonto.

Voto 6 –

Bilancia

A te che sei sempre molto attenta alle questioni di cuore, sono certa non ti sia sfuggito il segnale dallo spazio che gli scienziati hanno descritto con un cuore che batte. Venere e anche la Luna a favore ti regalano quella consapevolezza che siamo tutti mossi dalla meravigliosa energia generata dai sentimenti e tu non vedi l’ora di mettere il turbo e avvolgere tutti quanti nella magia dell’amore.

Amore sei tutta un fremito di passione e sentimenti.

Lavoro sei la collega che tutti sognano, quella severa ma giusta che aiuta sempre chi ha bisogno.

Salute: anche di prima mattina appena sveglia la tua chioma è perfetta come se fossi uscita dal parrucchiere.

Il consiglio del giorno: porta il caffè a letto al tuo partner.

Voto 8

Scorpione

Sei mosso da gran senso del dovere solo per la tua necessità di essere riconosciuto. Infatti tu che hai Venere e anche la Luna contro sei spinto più dalla strategia che dai sentimenti. Ovviamente scegli tematiche accattivanti proprio come Calenda che vuole vietare i social ai ragazzi. Quando si tratta di strategia tu non hai proprio rivali.

Amore: lo eviti come il fritto in pausa pranzo.

Lavoro: tu applichi sempre i grandi insegnamenti del filosofo guerriero Sun-tzu.

Salute: tu stai bene solo in locali ben condizionati a diciotto gradi.

Il consiglio del giorno: acquista capi in lino per stare sempre ‘bello fresco’.

Voto 6 –

Sagittario

Non intraprendere discussioni logiche su come siano arrivati i simpaticissimi maialini avvistati nella spiaggia delle Bahamas soprannominata ‘Pig Beach’. Con Mercurio contro non hai chiare capacità per risolvere qualsiasi tipo di mistero anche se si tratta puramente di una trovata commerciale. Tu al massimo puoi prendere tutto sul ridere. Evita assolutamente la serietà.

Amore: ti applichi sempre con grande impegno per la gioia del tuo partner.

Lavoro: sei il perfetto collega per la pausa caffè.

Salute: tu vuoi solo goderti il gioco spensierato, nulla di più.

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di burraco.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Il lavoro per te è fondamentale perché ti senti soddisfatto quando ti applichi con costanza per ottenere i risultati preventivati. Sfrutta Giove a favore per trovare l’impiego dei tuoi sogni perché potresti addirittura riuscire a realizzare questo tuo sogno nel cassetto. Infatti dovresti candidarti per la posizione aperta dalla società Night Train Tester che cerca persone che viaggino sui treni notturni in tutta europa testimonando l’esperienza sui social. Invia subito il tuo CV.

Amore: sei totalmente equipaggiato per ottenere grandi risultati.

Lavoro: l’impegno costate non ti pesa perché sei assolutamente votato alla tua carriera.

Salute: programmi le tue attività con grande attenzione perché tutto è incastrato in un meccanismo perfetto.

Il consiglio del giorno: fai allenamento funzionale per sentirti sempre in forma.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Lo so che la notizia dell’apertura della via dell’Amore alle Cinque Terre dopo ben undici anni ti sembra un segnale molto promettente. Tu che hai Venere e anche la Luna contro hai la ferma convinzione che potrai amoreggiare solo nel duemilaventiquattro perdendoti così tutte le gioie estive. Forse non è questo il momento per pensare ai sentimenti, infatti dovresti lanciarti su ciò che stimola profondamente il tuo intelletto. Lì di certo troverai più soddisfazioni.

Amore: al momento è proprio clama piatta.

Lavoro: sei un vero genietto, sfrutta questa tua grande capacità.

Salute impara a prenderti cura di te stesso e così riacquistare grande autostima.

Il consiglio del giorno: prenota una settimana al mare dove potrai stare unicamente sdraiato sul lettino a prendere il sole.

Voto 6 –

Pesci

Lo so che con Mercurio contro voi vi siete rifugiati nella vostra immaginazione. La percezione della realtà è così annebbiata che potreste credere che le paperelle giganti dell’artista Florentji Hofman che galleggiano di fronte a Hong Kong siano proprio frutto della vostra fantasia. Dovreste riprendere a leggere i giornali cartacei, come suggerisce la vecchia zia, così da essere sempre aggiornati sui fatti e non rischiare più di prendere clamorose cantonate.

Amore: la vostra voglia di amore è virtuale.

Lavoro: rispondete alle mail solo se sono inviate da un ‘vulcaniano’.

Salute: rifugiarvi nella vostra immaginazione è come dormire stringendo il vostro peluche preferito.

Il consiglio del giorno: andate alle proiezioni dei cinema all’aperto.

Voto 6