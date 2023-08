L’oroscopo di oggi 22 agosto 2023: Cancro e Scorpione indagano l’io Nell’oroscopo di oggi, 22 agosto 2023, c’è tanto bisogno di indagare nel profondo emozioni e sentimenti. Con la Luna in Scorpione il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato è il Toro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 22 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna in Scorpione nell'oroscopo di oggi potrebbe essere molto utile. Mentre Marte si oppone a Nettuno a la Venere si quadra a Giove avere la Luna che aiuta i pensieri profondi e l'introspezione è davvero una fortuna: non soffermatevi in superficie. Con la Luna in Scorpione il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato è il Toro.

Ariete

Ti senti come Gino Belacca, il centenario che si è fatto rinnovare il passaporto perché non ha certo intenzione di fermarsi. Ecco, anche tu oggi, passata la Luna storta del fine settimana, sei pronto a ricominciare a sentirti benissimo ma anche a divertirti come un pazzo. Che non ti si consigli riposo perché non è nei tuoi programmi.

Amore: Accanto a te, come gelati al sole.

Lavoro: Ci metti il cuore.

Salute: “In forma” non rende.

Il consiglio del giorno: Metti gentilezza in ogni piccola azione.

Voto: 7

Toro

Sei pronto a combattere per grandi battaglie intellettuali e sociali come il gruppo di donne europee che a Triste ha fatto il bagno vestita in segno di solidarietà con alcune donne musulmane criticate per questa loro usanza culturale. Ecco diciamo che la Luna storta ti aiuterà a dare spazio alle emozioni. Ottimo!

Amore: Oggi solo del sano autoerotismo.

Lavoro: Se qualcuno indice una riunione, potresti avere una crisi di pianto.

Salute: Cosa si vince quando si completa la collezione degli acciacchi?

Il consiglio del giorno: Controlla che sia previsto il reso gratuito per gli acquisti di oggi!

Voto 3

Gemelli

Abbiamo capito che questa per te non è l'estate delle grandi idee e nemmeno dei progetti ben riusciti. Potresti scivolare anche tu, come il famoso pizzaiolo Capuano, sulla pizza all'anguria. Fresca sì ma non apprezzata dal popolo dei tradizionalisti dell'enogastronomia italiana. Stai sul vago.

Amore: Rischio elevato di suonare un po’ cringe.

Lavoro: Ogni 10 parole, piazzi 6 errori.

Salute: I corpi viaggiano lenti e le menti zoppicano dietro.

Il consiglio del giorno: Scrivete le vostre domande esistenziali su dei biglietti, mettetele in un cappello e tiratene fuori una alla volta. Rispondete in modo leggero e divertente.

Voto 4

Cancro

Sei proprio di ottimo umore con la Luna che oggi è a tuo favore. Hai le braccia spalancate per accogliere e dare affetto a chiunque transiti nel tuo raggio d'azione. Anche se ti avessimo come capo sarebbe comunque una festa. Ti senti un po' come Gianni Morandi che in un volo di linea ha preso in mano il microfono e ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi divertendo tutti. Ti si ama proprio così.

Amore: Come Whitman canti l’amore universale.

Lavoro: Sei la badante amorevole dei colleghi distratti.

Salute: Chi ti ferma?

Il consiglio del giorno: Prova una lezione di Aikido.

Voto 9

Leone

Questa Venere retrograda in sosta nel tuo segno ti sta facendo fare tante domande profonde dal punto di vista emotivo e sentimentale. Va bene così, ogni tanto è necessario ritrovare i propri equilibri senza dare nulla per scontato. Poi, comunque, ci sono ancora Giove e Urano a sfavore e, oggi e domani, la Luna storta. Quindi dacci dentro con l'introspezione. Ad esempio: sai che lo "sleeping divorce" ovvero la pratica del dormire in stanze separate, sta aiutando tantissime coppie a mantenere gli equilibri?

Amore: Con la scusa della Luna storta, oggi ti prendi una pausa.

Lavoro: Sbricioli sulla tastiera. Fame emotiva incontrollabile?

Salute: Vedi sopra, la dieta va rivista.

Il consiglio del giorno: Leggi un libro che tratti della guarigione, sia fisica che mentale, tramite l’amore.

Voto 6 –

Vergine

Inutile cercare di fermare la tua creatività e la forza del tuo ingegno oggi Vergine perché nessun ostacolo sarà insormontabile. Questo modo di vedere le cose per te che sei di solito un po' pessimista è davvero bello e rivoluzionario. Sai che una coppia nonno nipote con una scatola di polistirolo, una videocamera amatoriale, un cellulare e un palloncino ha costruito una sonda arrivata a 27mila metri di altezza? Vedi che le idee possono tutto?

Amore: Come una sauna: fa sudare, ma ti fa sentire molto bene.

Lavoro: Con una mano scrivi, con l’altra fai il meal prep di tutta la settimana.

Salute: Sicura di gestire bene tutta questa energia?

Il consiglio del giorno: Vai a fondo, scava.

Voto 8

Bilancia

Ti senti generoso e lo vuoi proprio dimostrare con i fatti anche se qualche volta, presa dall'emozione forte, potresti esagerare. Sei come il rapper Drake che in un suo concetto a Los Angeles ha regalato ad una fan in prima fila una Birkin da 30 mila euro. Ecco, non dimenticarti che l'amore non ha prezzo, mi raccomando.

Amore: Se fossi un sito web, saresti tra i preferiti di molti.

Lavoro: Stringi collaborazioni preziose.

Salute: Ti sei ricordata di bere tanta acqua?

Il consiglio del giorno: Organizza una serata romantica per te stessa, con candele, musica e cibo delizioso. Non dimenticare la bella vista.

Voto 7

Scorpione

"Le canzoni non si possono fare con un algoritmo, è il cuore che fa la differenza". Così spiega Carmen Consoli a suo figlio. Ecco Scorpione tu oggi con la Luna nel segno sei stimolato a creare anche liricamente. Canzoni, poesie ma anche disegni sui tovagliolini del bar: sono tutti modi per esprimere artisticamente quello che senti dentro. La catarsi è un farmaco, lo diceva anche Aristotele.

Amore: Speleologo, non rimani in superficie.

Lavoro: Psicanalizzi tutti.

Salute: Capitan Ritenzione.

Il consiglio del giorno: Inventa un rituale d’amore per te stesso.

Voto 6

Sagittario

Sei pignolo e non senti ragioni, soprattutto quando ti si tocca nel materiale. Potresti dare ragione al barista che ha fatto pagare 10 centesimi in più ad una ragazza che aveva chiesto il cappuccino senza schiuma perché per farlo ha usato più latte della norma. Insomma hai un sacco di voglia di litigare e istighi in qualsiasi modo.

Amore: Non sai se preferire l’amore platonico o carnale.

Lavoro: Chi vuoi essere?

Salute: Non vale considerare l’alzarsi da letto come allenamento.

Il consiglio del giorno: Anche se il fallimento ti spaventa, provaci lo stesso.

Voto 4

Capricorno

Ti senti bollente (eroticamente parlando) come l'acqua del Mediterraneo che pare abbia superato i 30 gradi centigradi. Con anche la Luna a tuo favore nel segno pruriginoso dello Scorpione direi che le tue fantasie erotiche non hanno alcuna intenzione di ritornare nella routine. Sotto le coperte per te è ancora vacanza pienissima!

Amore: Dolce e caldo come una brioche appena sfornata.

Lavoro: Meriteresti una promozione.

Salute: Solo l’aria condizionata ti può stendere al tappeto.

Il consiglio del giorno: Che sia mare o piscina, stai a mollo e fatti una bella nuotata.

Voto 9

Acquario

Va bene che sei il segno dell'innovazione sempre e comunque e va bene anche che ami sconvolgerci con i tuoi cambi di programma ma potresti dimenticare qualche aspetto importante della tutela emotiva di chi ti circonda. Complice anche la sosta di Venere a sfavore. Sai che Musk, ad esempio vuole togliere l'opzione per bloccare su Twitter (ora X) le persone fastidiose? Ampliare la libertà d'azione non è sempre un miglioramento: cerca sempre di immedesimarti in chi ti sta vicino chiedendo il perché di certi bisogni.

Amore: Non ce n’è per nessuno.

Lavoro: In modalità aereo.

Salute: Il tuo corpo esplora nuove opportunità per farti lamentare.

Il consiglio del giorno: Scrivi cosa non ti soddisfa delle tue relazioni e poi riscrivilo tutto in positivo.

Voto 3

Pesci

Qualche volta il karma non ci vede benissimo e la signora che era diventata famosa e virale sui social perché a Venezia filmava le borseggiatrici avvisando i turisti del pericolo, pare sia stata derubata del cellulare. Ma nessuno la fermerà di certo. Ecco anche tu oggi senti che nonostante le fatiche del periodo non hai alcuna intenzione di mollare né di smettere di perseguire quello in cui credi.

Amore: Cortocircuito. Fate sul serio con chi scappa e scappate da chi resta.

Lavoro: Solo se ha a che fare con cristalli, musica o acquerelli.

Salute: In armonia con l’universo, che non vi chiedano di muovervi.

Il consiglio del giorno: Sdraiatevi sul tappetino per agopressione e alzatevi solo quando avrete raggiunto il Nirvana.

Voto 3