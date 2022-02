L’oroscopo di oggi 21 febbraio 2022: Pesci e Scorpione sono iper sensibili Nell’oroscopo di oggi lunedì 21 febbraio 2022 diamo inizio alla stagione dei Pesci. La Luna si trova in Bilancia la mattina e in Scorpione il pomeriggio, così che la giornata finirà all’insegna dell’elemento acqua. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 1 febbraio 2022, il Sole è ufficialmente nel segno dei Pesci dove è entrato sabato 19. Il Sole in Pesci insieme a Giove e a Nettuno fanno di questo segno zodiacale un simbolo importante di queste settimane: si tratta della capacità di immaginare e di usare empatia e fantasia per ricostruirci. Mi sembra un ottimo proposito.

La Luna, come accade spesso, durante la giornata cambia di segno zodiacale: se inizia la mattinata in Bilancia già prima di pranzo entrerà in Scorpione. Il segno fortunato di oggi è proprio il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone che ha davvero bisogno di un weekend alla spa… Anche se il weekend è appena finito!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei una vera testa calda in questo periodo Ariete, perché Marte in quadratura sta davvero mettendo alla prova i tuoi nervi tanto che sbotti alla prima impercettibile contraddizione. Potresti essere preso da un raptus di follia come quello del passeggero che ha cercato di aprire il portellone di emergenza dell’aereo per protesta contro le restrizioni sanitarie e il vaccino. L’astrologa ti prescrive pazienza e un termos di camomilla super concentrata per allentare i tuoi attimi di rabbia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: anche ti sei messo l’armatura corazzata, sotto sotto sei un tenerone che ha bisogno solo di forti e caldi abbracci.

Lavoro: fare il paladino del cartellino ed aspettare i colleghi all’ingresso per controllare che timbrino puntuali per poi andare a spifferare tutto al capo è il tuo nuovo gioco. Aspettati come minimo, qualche ripicca.

Salute: sport e movimento si per sfogare tutta la tua aggressività repressa.

Il consiglio di oggi: evita spazi stretti e limitanti, pare siano deleteri per chi come te è insofferente a tutto e a tutti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Da un po’ di tempo Saturno ti tiene sotto scacco e ad ondate ti ricorda che ci sono delle regole alle quali ti devi piegare, proprio come sta succedendo all’azienda Tesla che, dopo l’undicesimo richiamo, deve ritirare le sue auto per rimuovere il Boom box, una tecnologia che emette suoni esterni, scelti dagli utenti, per avvisare auto e pedoni del passaggio di queste macchine silenziosissime. La polizia americana, stufa di sentire per strada belati di capre o ‘puzzette’ al passaggio di queste auto lussuose, ha deciso di farsi valere sui milionari. Mio caro Toro rassegnati perché non c’è scampo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le emozioni girano vorticose come montagne russi ed dalle stelle ora sono piombate, malinconiche e arrabbiate, alle stalle.

Lavoro: ti prepari di tutto punto e ti stampi un bel sorriso sulle labbra con la speranza che nessuno chieda la tua opinione. Per oggi basta la tua bella presenza.

Salute: questa cosa che se il bello ma senza testa sta iniziando ad innervosirti.

Il consiglio di oggi: la tecnologia deve essere utilizzata coscienziosamente e per i fini a cui è stata programmata. Ricordatelo quando pensi ad un utilizzo creativo del tuo spazzolino elettrico.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se il pensiero corre che è una meraviglia, ci pensa Giove a prendervi un po’ in giro illudendovi di avere sempre ragione. Come il ragazzo americano che si è presentato, con tanto di valigie, a Palazzo Reale dichiarandosi erede della famiglia Savoja, con la ferma convinzione che il palazzo in centro Milano fosse casa sua. Ve lo dico per far chiarezza, con soli dieci gradi di separazione anche io potrei essere la cugina della Regina Elisabetta e, anche se mi piacerebbe moltissimo, di certo non mi presento a Balmoral per trascorrere le vacanze con lei… Forse!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: bastano poche ma giuste parole per far incantare la vostra preda è farle fare tutto quello che volete, come degli incantatori di serpenti.

Lavoro: forse un po’ troppo sicuri delle vostre abilità intellettuali, Giove potrebbe farvi un bello sgambetto e potreste incappare in qualche clamoroso strafalcione.

Salute: minestrina calda e a letto presto per una volta vi sembra un programma irresistibile.

Il consiglio di oggi: la parola chiave di oggi è concretezza. Basta studiare teorie sui libri, bisogna metterle in pratica così potete verificare direttamente sul campo se avete effettivamente sempre ragione.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ci sono piccoli segnali di ripresa mio caro Cancro e tu finalmente puoi fregartene della solita Venere in opposizione e regalarti un momento di slancio. Diciamo che dovresti iniziare con un piccolo fiore senza farti prendere troppo la mano. Sei ancora troppo lontano dai gesti eclatanti del buon Kanye West che per riconquistare la bella Kim le ha inviato un camion di rose rosse. Ricordati che basta il pensiero.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: questa bella Luna ti da un po’ di slancio tanto da chiedere il numero di telefono alla persona che ti piace. Per tua grande sorpresa dopo il primo messaggio cordiale si parte subito con dichiarazioni e richieste osé.

Lavoro: sei carico di idee e di progetti, invece di tenerli tutti per te e chiusi nel cassetto, gira distrattamente una presentazione via email al capo, giusto per darti almeno una chance.

Salute: ti presenti in palestra con tuta e scarpe degli anni ottanta, quella originale intendo, effettivamente è da un po’ che non fai movimento.

Il consiglio di oggi: bastano piccoli gesti per far scattare la scintilla dell’amore. Un fiore, uno sguardo, un gesto sono più efficaci di mille parole.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Mio caro Leone se si parla di confusione e totale mancanza di tatto tu sei il campione di questo oroscopo. Oggi si aggiunge la Luna ad incrementare il senso di insofferenza verso gli altri. Mi ricordi molto l’ex poliziotto che, stufo di essere disturbato al cinema, tira fuori una pistola e spara per far stare tutti zitti. Di sicuro anche tu con le tue scenate da diva isterica metti subito in chiaro le tue intenzioni anche se solo per un momento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vorresti dire qualche cosa di carino ma inspiegabilmente dalla tua bocca escono solo cattiverie. Colpa della Luna storta.

Lavoro: vista la situazione per ritrovare entusiasmo nel lavoro ti ci vorrebbe un bell’annetto sabbatico.

Salute: se continui solo ad uscire e bere come se non ci fosse un domani i tuoi bei pettorali ti si trasformeranno nella tartaruga rovesciata sul ventre.

Il consiglio di oggi: non mi stancherò di dirtelo che in questo periodo dovresti fare tutto in slow motion altrimenti entri subito in modalità ‘cellula impazzita’.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

"Buona e generosa" sono le caratteristiche che oggi emergeranno in te grazie ai super consigli di Venere. Sei prodiga di buone azioni per la tua comunità. Anche tutto un rione di Roma si è subito mobilitato quando ha saputo che la storica libreria di quartiere chiuderà a breve i battenti per aiutare il libraio a vendere tutti i volumi raccolti negli anni. Hai l’occasione farti una bella collezione di libri per tutti i gusti, sei pronta a riempire la tua casa di cultura e curiosità?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei così buona che se qualche sciocco volesse dirti delle cattiverie tu le tradurresti subito in un innovativo rituale d’amore.

Lavoro: ti fidi un po’ troppo degli altri. Controlla conti e spese prima di avere sorprese a fine mese.

Salute: ti piace il gioco di squadra, meglio se è un mix di maschi e femmine.

Il consiglio di oggi: miglior investimento che possiamo fare è in cultura, libri, teatro, musei per ampliare il nostro patrimonio del sapere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti piace tantissimo tenerci sulle spine e ti consideri uno spirito indipendente e, seguendo i consigli di Saturno, hai deciso di urlarlo a gran voce. Come la bella Michelle che più che urlare ha deciso di cantare, durante "Michelle impossible", proprio la canzone di Eros ‘Più bella cosa’ come fosse un inno a se stessa, alla sua libertà e alla splendida donna che è diventata. Bravissime entrambe (sia tu che lei)!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: se mai qualcuno si volesse avvicinare, meglio che ti sorprenda con un gesto eclatante solo così la tua immagine di single incallita potrebbe vacillare.

Lavoro: sei così selettiva che vuoi parlare solo con chi è vestito secondo il tuo gusto personale. In pratica parli da sola, come al solito.

Salute: per tirare su un po’ la tua pelle stanca ed ingrigita dall’inverno e dal cattivo umore ti servirebbe un bel trattamento facial rivitalizzante.

Il consiglio di oggi: è sempre difficile esporsi ma se lo si fa con sincerità e con il cuore il successo è assicurato.

Voto 6-

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La bellezza è insita ed unica in ognuno di noi e tu che sai guardare in profondità con occhio attento all’essenza reale delle persone, grazie all’imminente congiunzione di Venere con il potentissimo Plutone, la saprai scorgere davvero in ogni angolino. Questo è un tema attualissimo nel mondo della moda dove i canoni estetici si sono finalmente aperti al mondo reale, così che anche una ragazza con la sindrome di down, Sofia Jirau, diventa un angelo di Victoria's Secrets.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Luna e Venere ti donano carica e sex appeal, non che ti mancasse sia chiaro. Oggi hai una marcia in più.

Lavoro: pecchi di contenuto, e per portare a casa il risultato, basta il tuo approccio determinato a cui tutti si affidano ciecamente.

Salute: i malanni di stagione sono un vero ricordo perché Marte a favore è meglio di un ricostituente.

Il consiglio di oggi: abbattiamo i canoni estetici delle copertine patinate per abbracciare l’autenticità.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Per soddisfare la tua impellente esigenza di attenzione e per recuperare un filino di autostim (dopo che Giove se l’è presa tutta) dovresti chiedere alla fata Turchina di trasformati nel bellissimo Blanco. In questo modo, fino alla mezzanotte, potrai sentirti una rock star amata e venerata da tutti che si sta preparando per l’esibizione più cool dell’estate: il Lucca Summer Festival. Sognare di poter calcare il palco dove si sono esibiti i Rolling Stones ti ha subito caricato a mille.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fare m’ama non m’ama con i petali di una margherita non ti aiuterà nella difficile scelta tra il tuo grande amore e l’impellente necessità di scappare il più lontano possibile.

Lavoro: sulla carta hai tutte le capacità per portare avanti i tuoi progetti ma nella realtà sei troppo indeciso e continui a fare la Rossella Ohara dell’ufficio procrastinando qualsiasi scelta.

Salute: vista la tua grande necessità di attenzione quello che ti serve è un bravo e paziente personal trainer che ti guardi, che ti distragga con chiacchiere e gossip e che soprattuto conti al tuo posto le flessioni.

Il consiglio di oggi: credere in se stessi ed impegnarsi è il suggerimento migliore che ti posso dare. Con la primavera Giove ti saluta e tu ti sentirai subito molto sollevato.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Non sarà di certo (solo) con i tuoi discorsi che salverai il mondo, dato che Mercurio ti ha salutato già da un pochino, ma piuttosto con i gesti importanti che sai compiere. Sarà come l’abbraccio tra l’atleta ucraino e quello russo durante le Olimpiadi invernali che più che un gesto di entusiasmo sembra sigillare la pace tra le due nazioni in contrasto. Con la tua condotta super fair non si può proprio litigare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei il numero uno dello zodiaco se per caso decidessi di provare Tinder, anche se non ne hai assolutamente bisogno, il tuo profilo verrebbe intasato dopo soli pochi minuti.

Lavoro: decisissimo, quasi militaresco. Appena entri in ufficio tutti si mettono sull’attenti anche se non hanno capito bene il perché.

Salute: nonostante i mille impregni sei sempre fresco come una rosa anche all’una di notte.

Il consiglio di oggi: abbiamo tutti bisogno di positività e sincero entusiasmo e tu che ne hai un sacco pieno distribuisci a tutti abbracci e sorrisi e anche il più burbero dei burberi sa farà trascinare.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

L’umore è decisamente nerissimo con questa Luna in quadratura secca. Non a caso anche il cielo nel Golfo di Corinto si è offuscato a causa di uno stormo di uccelli in migrazione che ricorda un celebre film inquietante di Alfred Hitchcock. Con il passaggio della Luna a sfavore e dello stormo, tornerai a vedere il cielo limpido e sereno. Te lo assicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i sentimenti sono decisamente bannati oggi perché tu vuoi solo parlare di argomenti impegnati ed importanti per la società. Potrebbero definirti un vero pesantone…

Lavoro: potrebbe sembrare un gesto altruista quello di regalare a tutti i tuoi colleghi une bella bevanda energetica, in realtà vuoi che tutti lavorino spediti e concentrati fino al traguardo.

Salute: lo sport più che farlo, vuoi dirigerlo come un bravo allenatore di una squadra di calcio.

Il consiglio di oggi: i movimenti della natura sono affascinanti e ci coinvolgono sempre profondamente, poi non venitemi a dire che in qualche modo ancora misterioso non siamo tutti collegati.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete sempre immersi nella vostra fantasia ed oggi la Luna e Giove amplificano ancora di più questo vostro stato quasi ‘meditativo’ che vi fa apparire agli occhi degli altri un po’ sbadati. Probabilmente anche la sovrintendenza ai beni culturali per anni deve essere stata troppo presa da altri progetti per accorgersi di avere nascosto nei magazzini un vero tesoro: una Gioconda. Ogni tanto, quando potete, fate capolino nella realtà per far godere anche noi della vostra splendida immaginazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: se dovessi paragonare l’amore ed il sesso ad un piatto, per voi è una cucina indiana, esotica, gustosa e molto, molto piccante.

Lavoro: dovreste approfittare del vostro collega più buono, è lui il prescelto per aiutarvi a sbrogliare tutto il lavoro così voi potrete continuare a produrre idee a dozzine, come se fossero mazzi di rose.

Salute: avete riscoperto la vostra vecchia consolle Wii e con la Balance board, potrete divertirvi facendo anche un po’ di movimento.

Il consiglio di oggi: chissà quanti meravigliosi tesori ed opere importanti sono nascosti nei magazzini dei musei. Auguriamoci che si possano trovare altre meraviglie da far impallidire di gelosia i cugini d’oltralpe.

Voto 8 +