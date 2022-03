L’oroscopo di oggi 18 marzo 2022: Gemelli e Sagittario si chiudano la bocca L’oroscopo di oggi, venerdì 18 marzo 2022, vede una potentissima Luna piena nel segno della Vergine che si scontra con i tanti pianeti in Pesci di questi giorni. La confusione regna sovrana e le emozioni saranno incontenibili: ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Eccoci qui, con l'oroscopo di oggi, venerdì 18 marzo 2022, ad una Luna piena potentissima pur nella sua confusione. La Luna fronteggia il Sole a 27 gradi del segno della Vergine mentre sono tante le sollecitazioni nel cielo che supportano il Sole in Pesci. Ciò significa che c'è confusione tra le emozioni e la ragione e sembra che nessuno dei due si senta a suo agio. Il controllo sfugge in qualsiasi direzione, almeno per tutto il fine settimana.

Con questa Luna piena in Vergine nei sogni e nei sentimenti il segno fortunato si merita di essere proprio la Vergine che scoverà una forza che non immaginava di avere per superare questa giornata. Il segno sfortunato invece è il segno dei Pesci che oggi dubita della sua creatività!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se ti dovessi paragonare ad una star internazionale grazie a Venere che ti dona una bellezza mozzafiato, saresti la meravigliosa Rihanna. Le recenti foto con pancione in bella vista mostrano la super star delle Barbados raggiante e splendente e addirittura paillettata. Quando la gravidanza fa davvero risplendere la femminilità in tutte le sue forme!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sicuramente oggi sei prontissimo a distribuire l’amore tra tutte le persone che ami come in meravigliosi mazzi di fiori colorati.

Lavoro: più energico, e forse più pesante del solito, perché tutti sentono il tuo fiato sul collo per chiudere nel più breve tempo possibile la giornata lavorativa.

Salute: direi che con tutta questa forza e benessere sei prontissimo ad una giornata e un weekend davvero fantastico.

Il consiglio del giorno: dobbiamo imparare a vestirci seguendo più il nostro umore rispetto le tradizionali etichette. Chi l’ha detto che paillettes, colori sgargianti, tacchi alti o felponi sono da indossare unicamente in determinate occasioni?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Tira fuori la grinta caro Torone perché non puoi farti sempre affossare da Venere in opposizione. Sono certa che con Mercurio a favore riusciresti a fare una bella ramanzina alla ragazza che a Milano ha truffato un’anziana signora fingendosi la nipote. Reagisci davvero in tutte le situazioni e non solo quando vieni interpellato. Facci un po’ sentire il tuo bel vocione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la grande energia positiva della Luna ti permettere di affrontare Venere in opposizione con grandissima determinazione, perché anche tu oggi vorrai farti travolgere dalle emozioni e dall’amore.

Lavoro: hai ottime occasioni all’orizzonte, quindi farsi aiutare da Mercurio, come faresti con la signora dell’agenzia di viaggi, per organizzare perfettamente tutta la tua agenda.

Salute: un po’ stravolto da tutti i sentimenti in circolazione, ma il bello è che ruscirai a fare finalmente un po’ di chiarezza su quello che veramente vuoi.

Il consiglio del giorno: ricordiamoci sempre quanto sia importante la famiglia e non presentarci già con le gambe sotto al tavolo per la classica tagliatella domenicale a casa della nonna.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Alla vostra ansia da prestazione, in cui vi ha letteralmente buttato la Luna piena, potrebbe venire in aiuto il Sindaco di Milano Sala. Pare che il primo cittadino di Milano si sia dichiarato favorevole alla legalizzazione delle cannabis. Siete così sicuri che per affrontare questo periodo di stress mentale ed emotivo vi serva l'evasione? Prima provate a prendervi le vostre responsabilità e poi abbandonatevi pure al piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: applicate la tecnica del bello tenebroso che non parla solo attraverso sguardi intensissimi, solo così potreste nascondere i vostri pensieri davvero poco seri.

Lavoro: non fate affidamento sulla vostra ragione, anzi oggi mettetevi buoni buoni dietro alla scrivania a seguire quel corso di aggiornamento che posticipate da tempo.

Salute: per fortuna avrete tutto un week end trascorrere serenamente con i vostri compagni preferiti, Venere e Marte e darvi alla pazza gioia.

Il consiglio del giorno: bisogna saper trovare un buon equilibrio tra i momenti di leggerezza e responsabilità. Gli eccessi non funzionano.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Essendo finalmente anche tu uno dei favoriti dalle stelle puoi permetterti serenamente di promuovere le tue fortissime idee concepite insieme all’amico Mercurio. Il tema dell’Eurovision, che si terrà a Torino, è: ‘La Pace’. Dimmi un po’ Cancro: sei stato tu con la tua grande sensibilità a dare l’imbeccata?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei così ispirato da questa potentissima Luna che potresti scrivere un libro di bellissime poesie in una sola giornata da dedicare a tutte le persone che ami.

Lavoro: in cuor tuo vorresti che questa settimana non finisse mai perché hai raggiunto tutti gli obiettivi che ti eri prefissato per quest’anno. A questo punto alza l’asticella perché puoi saltare ancora più in alto.

Salute: l’ottimo umore ti carica più di qualsiasi ricostituente mattutino e finalmente con questo sorrisone ritrovato sei davvero irresistibile.

Il consiglio del giorno: esprimiamo tutti quanti e in tutti i modi la volontà che la pace arrivi al più presto. In ogni modo ogni giorno anche nei piccoli e semplici gesti.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Stai vivendo un periodo, senza farci troppo giri di parole, davvero nero e non sopporti più nessuno a causa di questo cielo teso nei tuoi confronti. Praticamente stai già vivendo sulla tua pelle la stagione delle allergie che pare quest’anno arriverà in grande anticipo e sarà molto intensa. Vediamola dal lato positivo: sei già allenato anche per questa annuale prova.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il tuo cuore è come un maglioncino di lana dopo un lavaggio a sessanta gradi, rimpicciolito di 3 taglie.

Lavoro: siccome non sopporti più nessuno potrai tranquillamente restare a casa in smart working a goderti il sole primaverile sul balcone.

Salute: per fortuna arriva il week end a sollevare un pochino il tuo umore nero..

Il consiglio del giorno: ti puoi concedere tutte le scenate da diva dei rotocalchi infuriata. Ti giustifico io, ma solo per oggi.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Finalmente la Luna porta almeno una certezza dopo settimane in cui ti sentivi persa in un bicchier d’acqua: le cose importanti sfuggono al tuo pieno controllo razionale. Per festeggiare questa tua ritrovata consapevolezza e per stuzzicare un po’ l’intelletto potresti recarti al Museo Egizio di Torino che proprio in questi giorni per la festa del Papà è gratuito.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la tostissima Luna piena di oggi ti aiuta a fare un chiarezza tra i tuoi sentimenti. Non è sicuramente facile perché è come il passaggio da bozzolo a farfalla.

Lavoro: da sempre tu che ami ordine e precisione vorresti mettere i tuoi pensieri confusi tutti in ordine su un bel file excel. Per riuscirci dovrai sicuramente fare nottata.

Salute: Il tuo problema più grande oggi sarà capire se uscire in tuta e scarpe da ginnastica o tubino con tacchi a spillo. Opta per un mix perché lo sport chic è in pieno trend.

Il consiglio del giorno: per allenare la mente puoi sempre affidarti alla classica settimana enigmistica, il cubo di Rubik oppure andare a visitare un bel museo. L’importante è far girare le rotelline della mente.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

I sentimenti e l’amore ti hanno decisamente travolta perché con Venere a favore vuoi davvero riprendere in mano tutte le questioni sentimentali senza lasciarti influenzare da acidi commenti. Proprio come Michelle Hunziker, di recente paparazzata mentre baciava il suo nuovo presunto amore: Giovanni Angiolini, a detta di tutti il medico più sexy di tutta Italia. Eh sì mia cara perché per te anche l’occhio vuole la sua parte.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei decisamente lanciata e probabilmente vorrai ripassare tutte le possibili posizioni del kamasutra a cui sicuramente aggiungerai qualche fantasiosa variante.

Lavoro: grazie alla tua grande determinazione, tutto procede liscio e puntuale meglio di un treno svizzero.

Salute: irrefrenabile buon umore che ti fa superare con un sorriso tutti i dispetti degli invidiosi. Che classe.

Il consiglio del giorno: hai tutte le carte, e i pianeti, per fregartene di quello che pensano e vociferano le persone. Quindi testa alta, pancia in dentro e petto in fuori, ma lo sapevi già vero?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Nonostante tu cerchi sempre conforto nelle motivazioni della ragione appena qualche cosa va storto adesso ti infiammi immediatamente a causa di Marte a sfavore. Anche i negozianti di Roma vedono il rifacimento della centralissima via del Corso come una importante occasione per abbellire ancor di più la città, ma dopo gli anni di pandemia, chiudere le strade per i lavori di ristrutturazione è molto irritante. Certo che non ti va mai bene nulla.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ogni scusa è buona per non considerare Venere e buttarsi a capofitto tra le braccia dell’amore. Oggi è proprio la Luna a darti quest’opportunità e tu la prendi al volo come un frisbee.

Lavoro: già il fatto che la settimana lavorativa sia finita ti mette di buon umore, in più i tuoi report settimanali hanno risultati davvero sorprendenti. Bravissimo!

Salute: ti potrai scatenare in chiacchiere e uscite con amici. Questa si che è la migliore attività da fare il venerdì sera.

Il consiglio del giorno: lo so che fare il bastian contrario è una tua caratteristica, ma lascia andare, tanto arrabbiarsi, anche per delle inezie, non serve proprio a nulla.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi hai bisogno di distrarti con argomenti poco o per nulla impegnativi perché tra Mercurio e la Luna in quadratura hai la testa davvero pesante. Potresti alleggerire questo mood con una puntata de ‘La Pupa e il Secchione’. Il classico trash all’italiana per te funziona meglio del pasticcone contro il mal di testa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei tramortito e sopraffatto da una confusione generale, sinceramente oggi all’amore proprio non ci pensi, hai ben altri pensieri per la testa.

Lavoro: potresti risentire di un ko tecnico. Dovresti fingere un attacco sbagliato di Anonymous al tuo sistema operativo e riaccendere il pc lunedì mattina.

Salute: ti vedo già pronto in pigiama con la borsa dell’acqua calda sulla pancia e un canarino in mano già alle sei del pomeriggio. Hai davvero l’umore a terra.

Il consiglio del giorno: oggi per te l’astrologa raccomanda cose leggere quindi armati di rotocalchi di gossip e le vecchie puntate on demand del reality che più ti piace.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Credo proprio che tu ti sia accorto che sei dotato del magic touch e tutto quello che fai ha un successo immediato. Quindi anche se l’idea di trasformare l’aria in acqua potabile ti sembra degna delle parabole della Bibbia, potresti essere proprio tu ad impegnartici in prima persona e se così fosse non ci sono dubbi sulla effettiva riuscita. Mi raccomando non sottovalutare mai Giove a favore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: finalmente il tuo cuoricino sobbalza di entusiasmo, non per fantasie e romanticismo ma per la solida realtà.

Lavoro: per te non ci sarebbe alcun problema dover lavorare anche tutto il week end perché nonostante il periodo difficile con Mercurio a favore è proprio un gioco da ragazzi.

Salute: il benessere per te è mentale quindi se tutto è tranquillo e nessuno ti tampina con problemi esistenziali stai davvero alla grande.

Il consiglio del giorno: quando come te si ha il favore delle stelle si ha il dovere di poter tentare tutto, anche l’impossibile perché con il mix di impegno, intelletto e una non scontata dose di fortuna, tutto, o quasi, si può realizzare.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il conflitto che stiamo vivendo in questi giorni sembra non aver assolutamente influenzato i rapporti nello spazio. Infatti pare che un’astronauta americano rientrerà sulla terra grazie al passaggio di una navicella russa. Anche tu con Venere e Marte così in buon aspetto sei sempre propenso ad aiutare gli altri. In fondo non ti sei mai rifiutato di dare un passaggio anche a chi ti stava antipatico per andare a ballare il sabato sera, no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: bisogna sempre valorizzare la persona che si ama e tu oggi potrai sorprenderla con cura e complimenti già fin dal mattino, magari con l’aggiunta di una bella colazione a letto.

Lavoro: per rafforzare ancor di più lo spirito di gruppo potresti organizzare delle attività di team building, ma non un banale aperitivo del venerdì sera. Per te ci vuole qualche cosa di più avventuroso come un rafting tra le rapide di un fiume.

Salute: non sai stare fermo un attimo e con tutte le attività che riesci ad incastrare dalla mattina fino a tarda sera hai anche tempo per fare cambio d’abito per ogni occasione meglio di Arturo Brachetti.

Il consiglio del giorno: la gentilezza non costa nulla anzi, spesso è molto più difficile e faticoso essere fastidiosi e insofferenti.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Finalmente avete trovato la vostra chiarezza, il vostro centro e, con l’aiuto di Mercurio saprete come comunicarlo a tutti. Siete come la città di Pesaro eletta capitale italiana della cultura nel 2024 che ha immediatamente comunicato questa importante notizia su tutti i media. Anche voi non dovete aspettare un anno per poter esprimere al mondo che cosa volete fare o essere, dovete assolutamente farlo subito!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore la Luna di oggi mette definitivamente un punto a tutto il vostro vagare nelle emozioni e vi chiede di dare forma al vostro amore. Ce la farete sicuramente.

Lavoro: non dovete mai sottovalutare le vostre capacità sopratutto quando come voi si ha Giove, la fortuna e Mercurio, la logica, in totale favore. Sarebbe un vero spreco.

Salute: emotivamente asfaltati, non so se riuscirete a riposare bene perché i pensieri frullano vorticosi nella testa.

Il consiglio del giorno: dare la forma alle idee è stato il mantra di quest’ultimo periodo ed ora, pare, che ce l’abbiate fatta. Ottimo!

Voto 7