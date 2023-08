L’oroscopo di oggi 16 agosto 2023: Luna nuova in Leone L’oroscopo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023: c’è la Luna nuova nel segno del Leone. E’ un momento intenso per ascoltare quello che ci dice il nostro cuore, soprattutto per i segni di fuoco ma anche Gemelli e Bilancia. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Senti l'amore che sboccia incontenibile come (pare) sia tra Damiano dei Maneskin fotografato sui social con Martina taglienti, la sua nuova fiamma. Inutile dire che anche sulle tue love story si fantastica allo stesso modo. Tu però non ci fai attendere con le dichiarazioni d'amore!

Amore: I tuoi abbracci sono come confetti ad un matrimonio, immancabili e per tutti.

Lavoro: Anche le attività più ordinarie sono avventure creative.

Salute: Perfetto modello da copertina di una rivista a tema benessere.

Il consiglio del giorno: Oggi tira il freno a mano con GIF ed emoticon.

Voto: 7

Toro

Ti fai beffe di chi cerca di limitare la tua libertà. Proprio non ci stai! Sei un po' come l'ad di Ryanair che dichiara essere assurdo il decreto italiano sul controllo del prezzo dei voli. Chi si mette sulla tua strada rischia di essere schiacciato, sia chiaro!

Amore: Vedila così, è tutta esperienza.

Lavoro: Per onorare la tua efficienza, fai richiesta di maschera e mantello.

Salute: Ti fanno male anche i lividi fatti all’asilo.

Il consiglio del giorno: Oggi come Elsa: “let it go, let it goooo!”

Voto 5

Gemelli

Hai davvero una linguetta biforcuta Gemelli. Un po' come la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi che dichiara senza peli sulla lingua che Elodie non rappresenta il corpo della donna in modo elegante. Ecco, diciamo che in molti avrebbero da ridire. Ma tu hai proprio voglia di provocare con questo Marte a sfavorissimo.

Amore: Hai voglia di rinascita.

Lavoro: Se qualcuno ti chiede di fare 1+1 tiri fuori la calcolatrice.

Salute: La caffeina t’illude e poi ti lascia a piedi. Meglio un pisolino.

Il consiglio del giorno: Questa sera a nanna presto!

Voto 6

Cancro

Sei da grandi dichiarazioni sentimentali, soprattutto grandi progetti: oggi con questa Luna nuova in Leone che ti amplifica le emozioni. Sei un po' come Federica Pellegrini che si sta godendo la sua gravidanza super coccolata. Se dovessi esprimere un desiderio non ne avresti dato che tutto si sta già avverando.

Amore: Ripensi anche alla fidanzatina del Paleozoico.

Lavoro: Smonti problemi complessi in bocconi digeribilissimi.

Salute: Oggi solo attività fisica leggera o riposo hardcore.

Il consiglio del giorno: Basta ruminare, non sei una capra.

Voto 7

Leone

Ti senti desiderato come un volo Roma Catania in economy che arriva ad essere valutato anche 6 euro al minuto. Questo succede quando la richiesta è davvero altissima e per te sarà proprio così. Per un tuo bacetto sulla guancia siamo disposti anche a pagare con assegno circolare!

Amore: Ogni tanto ti devono ricordare che non sei l’animatore del villaggio.

Lavoro: Ti presenti solo per trasformare la sala riunioni in un teatro di posa.

Salute: Invidiabile, ma insoddisfatto.

Il consiglio del giorno: Spiana la strada alla verità. Oggi è un giorno giusto per un nuovo inizio.

Voto 7

Vergine

Sei davvero sul pezzo, Vergine. Come si dice a Milano! Meglio del Sindaco Sala che gestisce i graffiti all'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele in pochissime ore. Non solo risolvi situazioni ma non lasci nemmeno spazio a chi vorrebbe crearti dei problemi. Rimetti tutti subito al loro posto!

Amore: Spalanchi le finestre per far cambiare l’aria.

Lavoro: Se non fossi una persona saresti un orologio svizzero.

Salute: Pratica yoga della risata.

Il consiglio del giorno: Non aspettare il premesso. Ti sei meritata quel regalo.

Voto 7/8

Bilancia

Non ti ferma davvero nessuno quanto a sicurezza in te stessa. Sei un po' come la regista Greta Gerwig che è la prima donna regista a superare il miliardo di dollari di incasso con il suo film Barbie. Venere fa davvero anche oggi un ottimo lavoro e tu sei convinta che a fare del bene e del bello non si possa avere alcun limite! In effetti è proprio così!

Amore: Ogni angolo del mondo è la location perfetta per un film romantico.

Lavoro: Trasformi le sfide in opportunità e le incertezze in trampolini di lancio.

Salute: Potresti dare lezioni di benessere agli unicorni.

Il consiglio del giorno: Datti un cinque virtuale e ricorda: amarsi è la tendenza più azzeccata di sempre!

Voto 8

Scorpione

Casa dolce casa. Nessun posto ti fa sentire più al sicuro delle tue confortevoli quattro mura tanto che non hai molta voglia di unirti a sagre di paese e feste in spiaggia. L'amaca ti basta e ti avanza, soprattutto se ti obbliga a stare da solo. Tutta colpa della Luna ancora storta eh! Anche tu come Jovanotti sei davvero felice di essere tornato sul tuo divano.

Amore: Sembra che tutti ti stiano pestando i calli.

Lavoro: Oggi ti vedresti bene come guardiano di un faro.

Salute: Le curve della vita ti nauseano.

Il consiglio del giorno: Tieni un diario dove annoti ciò che ti rende nervoso e come riesci, o non, a superare questa sensazione.

Voto 5

Sagittario

Sei proprio buono Sagittario, soprattutto oggi con la Luna nuova a favorissimo. Sei come Barbara Lakin, una ex designer che a New York ha deciso di ridare vita a vecchie Barbie da regalare alle bambine immigrate dal sud America e che hanno quindi scarse possibilità economiche. Ecco, tu sai bene che l'amore e la bellezza vanno coltivate fin da piccoli e ti dai da fare perché a tutti sia permesso.

Amore: Chi bisogna sposare per rimanere in vacanza?

Lavoro: Stabilisci che i gatti domestici hanno vinto la lotteria.

Salute: Tutto bene, se non fosse che vivi il mondo come un’enorme amaca invitante.

Il consiglio del giorno: Coinvolgi un amico in una corsetta veloce, così potete motivarvi a vicenda.

Voto 7

Capricorno

Ti senti prontissimo per grandi cose oggi Capricorno. Quanto vorresti essere tu la coppia mamma figlia che è stata sorteggiata per andare nello spazio sul secondo volo della Virgin Galactic! Nulla sembra farti paura e la tua voglia di buttarti in avventure nuove è davvero incontenibile. Anche in vacanza il caro vecchio libro sotto all'ombrellone ti fa sbuffare!

Amore: Oggi non trovi il tempo.

Lavoro: Innovativo. Difficile stare al tuo passo.

Salute: Forte e competitivo, pure Messi ti guarda con ammirazione.

Il consiglio del giorno: Scambia delle battute divertenti con i colleghi per provare che non sei un cyborg.

Voto 7/8

Acquario

Ti sei proprio stufato Acquario. Con anche la Luna stortissima la tua capacità di sopportazione è oramai ridotta a zero. Sbotti con un niente. Sei un po' come la direttrice del Circo Massimo a Roma che proibisce nuovi concerti dichiarando che "si tratta di un parco archeologico, mica di uno stadio.". Se qualcuno ti sta antipatico oggi lo saprà!

Amore: Sei in sciopero come gli attori di Hollywood.

Lavoro: Scopri che a Bali non si lavora con la Luna nuova e ti chiedi cosa ti trattenga ancora qui.

Salute: Sei un catalogo di acciacchi psicosomatici.

Il consiglio del giorno: Imposta obiettivi piccoli e realizzabili per la giornata. Completarli ti darà un senso di realizzazione e ti farà sentire più motivato/a.

Voto 3, d’incoraggiamento.

Pesci

Sei insofferente come al caldo di questi giorni. Il bello è che tu non sopporti nessuno dal punto di vista intellettuale: che si stia zitti o che si dicano solo cose che tu trovi interessanti. Con Mercurio a sfavorissimo è un attimo che tu dica ad alta voca che cosa pensi!

Amore: Avanti il prossimo.

Lavoro: No, no comprendo.

Salute: Galleggi, come un tappo di sughero.

Il consiglio del giorno: Immagina il risultato positivo delle tue azioni e come ti sentirai una volta completate.

Voto 4