L’oroscopo di oggi 15 giugno 2023: Scorpione e Acquario sputano veleno L’oroscopo di oggi, giovedì 15 giugno 2023, vede la Luna come ieri nel segno del Toro ma oggi, anziché essere congiunta a Giove, è congiunta a Urano. Questo significa maggior tensione, bisogno di dire ciò che si prova. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, giovedì 15 giugno 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro, fortuna e benessere.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna sarà sempre in Toro, ma congiunta a Urano. Per questo sarà più pronta ad esprimere emozioni e bisogni sentimentali con irruenza rispetto a ieri quando, invece, era congiunta a Giove. Trattandosi però di una Luna scarica, in fase balsamica addirittura, le emozioni espresse non saranno chiare ma piuttosto fatte di spinte incontrollate.

Ci avviciniamo alla Luna nuova, e oggi il nostro satellite si trova ancora nel segno del Toro. Per questo il segno fortunato sarà il Cancro mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Devi stare molto attento a lasciar sbizzarrire la tua voglia di sesso matto, sempre audace con Marte a favore, perché non sempre è ben accetta in qualsiasi occasione. Proprio come è successo ai due giornalisti di Sky, trascinati da una verve davvero scatenata, tanto che sono finiti in una bufera mediatica per battute troppo spinte nei confronti di una collega. Devi sempre mediare i tuoi toni accessi.

Amore lo addenti come un hamburger quando hai terribilmente fame.

Lavoro pecchi di troppa sicurezza in te stesso, meglio puntare sulla collaborazione.

Salute: sei pronto a una corsetta in pausa pranzo sotto al sole cocente.

Il consiglio del giorno: ritagliati del tempo per leggere il quotidiano cartaceo.

Voto 7 e mezzo

Toro

Oggi arriva in tuo aiuto la Luna nel tuo segno, che ti consola meglio della vaschetta di gelato con crema al caramello. Con Venere contro ti senti come l’ex tronista Giulia Cavaglia, che dichiara di aver rotto con il suo fidanzato e di essere in pieno turbamento sentimentale. Tu che solitamente hai un gran feeling con il pianeta dell’amore, ora sei decisamente scocciato che la tua preziosa quiete emotiva venga così scombussolata. Dovrai puntate sul altri campi d’azione per il momento.

Amore: lo vuoi tutto per te, che nessuno osi avvicinarsi.

Lavoro: approfitta dei tempi morti per mettere in ordine la scrivania o per uscire presto e goderti le lunghe giornate estive.

Salute: tu hai bisogno di profondo relax per ricaricare appieno le tue batterie.

Il consiglio del giorno: acquista al mercato prodotti chilometro zero.

Voto 6 –

Gemelli

Siete dei veri genietti miei cari, con Mercurio nel vostro segno che vi suggerisce idee davvero straordinarie. Proprio come i giovani pizzaioli italiani a Londra che utilizzano l’acqua di mare della Puglia per dare un gusto nostrano alla pizza. Voi siete una vera fucina di idee.

Amore: siete dei perfetti fidanzatini.

Lavoro: siete così veloci nel dare una risposta che i vostri colleghi fanno fatica a starvi dietro.

Salute: ogni occasione è buona per uscire a fare baldoria.

Il consiglio del giorno: organizzate una ‘pizzata’ con tutti i vostri amici.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Vorresti proprio recarti nella bassa lodigiana dove è stato chiuso un oratorio a causa di un linguaggio davvero poco appropriato dei bambini che lo frequentavano, per dare lezione di rispetto, educazione e empatia. Oggi, che hai la Luna a favore, pretendi che tutte le persone che ti sono vicine vivano in perfetta armonia. Su questo punto, non scendi a compromessi.

Amore: sei tutto da coccolare e abbracciare come una morbidissima foca peluche.

Lavoro: sei un vero pacificatore che risolve tutti i conflitti.

Salute: adori sentirti sempre utile come la nonna che sforna biscotti fatti in casa anche se non ha organizzato nessuna merenda.

Il consiglio del giorno: manda via whatsapp barzellette al tuo gruppo di amiche strette.

Voto 6 +

Leone

Neppure la Luna storta può affievolire i tuoi saldissimi sentimenti, che sono profondi e ben strutturati grazie a Marte e Venere nel tuo segno. Lo stesso vale per la coppia Bonolis-Bruganelli che in una lunga intervista spiegano come la loro separazione burocratica in realtà stia rafforzando ancor di più la loro unione famigliare. Se negli anni la passione sfuma, l’amore invece evolve. Ricordati questa massima per il futuro.

Amore: sei pronto per mirabolanti nottate di sesso sfrenato.

Lavoro: adori poter comandare tutti a bacchetta.

Salute: sei dotato di un blush naturale e non hai alcun bisogno di trucchi.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di jeans leopardati.

Voto 8

Vergine

Vorresti che questo senso di armonia e leggerezza che ti sta regalando la Luna a favore durasse per sempre. Proprio come la reunion degli Elio e le Storie Tese che, a seguito di continue richieste da parte dei fans, hanno deciso di non fermarsi al ‘concertozzo’ di Carpi, ma hanno messo su un vero tour per tutta Italia. Ricordati di attorniarti sempre di persone che ami così ti sentirai più forte e ben consigliata nell’affrontare Mercurio contro.

Amore: oggi osa dichiarazioni di amore eterno.

Lavoro: le modifiche ai tuoi programmi per te sono insopportabili.

Salute: di fronti alle parole crociate di agiti come una studentessa impreparata.

Il consiglio del giorno: rispolvera dalla cantina paletta e secchiello per le tue fughe al mare.

Voto 6 –

Bilancia

Ogni momento è buono per fare festa e documentare tutto sui social perché con Mercurio e Venere a favore hai scoperto la tua vena da vera influencer. Proprio come Emanuele Ferrari che mette online tutto quello che gli succede, anche il compleanno di centodue anni della sua bisnonna super pimpante con ben centodue invitati. Sei così bella che non hai neppure bisogno dei filtri bellezza per le tue storie. Sei proprio una fortunella.

Amore sei tutta da mordere e gustare con ritmi lenti.

Lavoro hai uno stuolo di ammiratori che lavorano al tuo posto. Basta un tuo cenno che tutti scattano.

Salute: sembra che tu sia proprio atterrata dal pianeta Venere perché sei perfetta.

Il consiglio del giorno: ricicla sulle piattaforme vintage gli abiti che non indossi più.

Voto 8

Scorpione

Sono certa che tu sia uno dei pochi che abbia compreso l’importante salto tecnologico che è stato fatto da un team di scienziati cinesi che hanno realizzato un ufo volante. Ora che hai Mercurio a favore non vedi l’ora di sfoggiare con tutti le tue capacità intellettuali. Peccato che con la Luna storta nel metterti così in bella mostra potresti risultare a molti un secchione ‘spocchioso’.

Amore: non riesci ad essere convincente neppure decantando poesie d’amore.

Lavoro: sei un lavoratore instancabile, il tuo cervellone ti fa già pianificare tutta la tua agenda per il 2024.

Salute: vorresti realizzare i tuoi progetti comodamente spaparanzatosi sul tuo divano di casa.

Il consiglio del giorno: guarda le vecchie puntate di Quark con Piero Angela.

Voto 6 –

Sagittario

Tu che sei sempre un tipo davvero curioso sono certa che ti sei soffermato sull’annuncio della casa Igloo in vendita alla Maggiolina a Milano. Purtroppo con Mercurio contro hai certamente pensato che si trattasse di una casetta dei ‘Puffi’ nel cuore di una foresta. Tu al momento hai perso il tuo infallibile intuito e ti tocca soffermarti a leggere i trafiletti per non incappare in errori madornali.

Amore: in maratone di sesso non ti batte proprio nessuno.

Lavoro: tu sei già mentalmente in vacanza, hai solo lasciato il tuo corpo a far presenza dietro alla scrivania.

Salute: il movimento è parte fondamentale per il tuo benessere psicofisico.

Il consiglio del giorno: segui le lezioni di Barbasofia.

Voto 7 –

Capricorno

Davanti a certe provocazioni tu non puoi proprio tacere, sopratutto se si tratta delle tradizioni del nostro bel paese, perché con la Luna a favore sei particolarmente protettivo. Infatti sei pronto a combattere per i crimini alimentari degli stranieri nei confronti della cucina italiana, come gli spaghetti con il ketchup e la pizza con l’ananas. Ti senti un vero paladino delle tradizioni.

Amore: torna a gran voce la passione travolgente.

Lavoro: sei molto intransigente con i colleghi come un genitore protettivo.

Salute: tu fai unicamente esercizi funzionali per una prova costume sfavillante.

Il consiglio del giorno: rispolvera il manuale di cucina italiana dell’Aretusi, scritto cent’anni fa.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Tu che solitamente ami la tecnologia con cui interagisci perfettamente grazie a Mercurio a favore, soffri profondamente che gli strumenti di ultima generazione vengano mal utilizzati invece di essere un’ottimo strumento per la collettività. Proprio come i compywriter negli Usa che sono stati sostituiti a piè pari dall’intelligenza artificiale di Chat GPT. Tu che hai anche la Luna storta sei pronto a controbattere a suon di parolacce scritte in codice Java.

Amore: oggi per te è un: No Comment.

Lavoro: hai bisogno di silenzio assoluto con cuffiette insonorizzanti per concentrarti profondamente.

Salute lo stress è il tuo nuovo coinquilino.

Il consiglio del giorno: metti le confezioni di uova vuote sulle pareti del tuo studio per attutire i rumori.

Voto 6 –

Pesci

Voi optate sempre per l’amore cosmico e inclusivo, e oggi che avete anche la Luna dalla vostra siete pronti per un abbraccio collettivo verso tutta la comunità. Sareste i primi a scendere in piazza per i diritti e le libertà di tutti come hanno fatto tanti artisti, tra cui la bella Elodie, all'ultimo Gay Pride.

Amore: siete dei veri golosoni e non ne avete mai abbastanza.

Lavoro: prima di esprimervi controllate grammatica e sintassi.

Salute: il benessere per voi è una cena conviviale con i vostri amici di sempre.

Il consiglio del giorno: andate a fare volontariato in parrocchia.

Voto 6 +