L’oroscopo di oggi 14 agosto 2023: Capricorno e Toro molto fattivi, anche troppo Nell’oroscopo di oggi, lunedì 14 agosto 2023, la Luna è balsamica quindi più dolce e remissima ma Marte trigono a Urano portano a grandi e travolgenti progetti. Il segno fortunato del giorno è il Sagittario mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

L'oroscopo di oggi, lunedì 14 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 14 agosto 2023, Marte è perfettamente trigono a Urano: quanta voglia di fare e di fare subito, soprattutto. Questo aspetto parla di grande forza di iniziativa, meglio se dirompente. La Luna nel frattempo è balsamica, ovvero quasi alla fine del suo percorso mensile si trova nel segno del cancro la mattina e del Leone dal pomeriggio: il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

Ariete

Hai davanti a te una grande giornata fatta di rivelazioni, meglio se sentimentali. Il tutto si amplificherà nel pomeriggio con anche la Luna a favore. Inutile dirti che siamo pronti a commuoverci con le tue dichiarazioni d'amore un po' come Totti quando è pronto ad annunciare che il figlio Cristian entrerà nel Frosinone, ovviamente partendo dalla primavera.

Amore: Ami il prossimo tuo come te stesso: moltissimo.

Lavoro: Il rischio di fare gli occhi dolci anche al capo è altissimo, occhio!

Salute: Più sano di una mela bio cresciuta in un parco naturale.

Il consiglio del giorno: Impara cosa significa essere un partner migliore.

Voto: 7

Toro

Resti fermo sulle tue posizioni e non ti dispiace nemmeno un pochetto per le tue scelte anche quando sono effettivamente discutibili. Ad esempio, se fossi stato tu il barista che ha fatto pagare ad un turista ben 2 euro per il taglio di un toast non staresti certo a scusarti. Colpa di Venere e anche della Luna storti (di pomeriggio). Con te non si può ragionare: vinci sempre tu.

Amore: Il tuo cuore è un amplificatore emotivo a volume sparato. Fa male.

Lavoro: Passi talmente tanto tempo al distributore di merendine che ti scambiano per il tecnico.

Salute: Anche se non hai il raffreddore, i fazzoletti oggi tornano utili.

Il consiglio del giorno: Mandati una scatola di cioccolatini con un bigliettino scritto a mano.

Voto 4

Gemelli

Le tue lamentele sul caro prezzi (e non solo) sono talmente fatte ad alta voce che nessuno potrà più ignorarti. Anzi, sulle tue rimostranze si spende persino il governo tanto ti fai sentire a gran voce. Nessuno riuscirà a zittire un Gemelli che ritiene di aver subito un'ingiustizia!

Amore: Protagonisti di una commedia romantica fatta d’incontri casuali.

Lavoro: Una passeggiata in discesa per gli artisti, ma una gran sudata per chi vive di lettere e numeri.

Salute: Un po’ di carburante extra ti farebbe comodo.

Il consiglio del giorno: Valutate ogni impegno come un sommelier annusa e gusta il calice di vino.

Voto 6

Cancro

Quanta emotività Cancrone! Davvero incontenibile e soprattutto ti ci lasci guidare senza battere ciglio. La tua razionalità si fa sentire forte, ,a oggi lascia che siano le emozioni a dire l'ultima parola. Sei come Fabio Cannavaro che acquista il campo da calcio dove giocava da bambino guardando Maradona. E le lacrime scorrono proprio!

Amore: Conservi il tuo amore al sicuro nel nido.

Lavoro: La tua bussola segna la strada migliore.

Salute: Scegli tisane di finocchio e camomilla: digestione e relax.

Il consiglio del giorno: Aggiungi alla tua lista di abilità anche quella del perdono.

Voto 7

Leone

Ti si ama follemente come il dj prete che è salito in console a Lisbona ed è riuscito a far ballare milioni di giovani. Anche tu ami stupirci anche se, con questa Venere a favore da un pezzo, ti sarà difficile trovare nuovi argomenti per farci sbarrare gli occhi. Gli applausi per te si sprecano proprio!

Amore: Se le persone fossero zanzare, tu saresti la lampada UV.

Lavoro: Il tuo CV trasuda carisma da ogni riga.

Salute: Sei l’ottava meraviglia del mondo.

Il consiglio del giorno: Viaggia nel tempo e guarda come sono cambiati i tuoi valori.

Voto 8

Vergine

Esageri Vergine, ancora di più oggi con Marte che, dal tuo segno zodiacale, si mette a favore di Urano, il pianeta delle novità sfrenate. Potresti voler superare il record di una famiglia di Pozzuoli che è stata beccata a viaggiare in 5 in scooter e senza casco. Anche tu, sempre per colpa di Marte birichino, hai voglia di osare e addirittura uscire dalla tua comfort zone del giusto a tutti i costi. Non sarà raro vederti fare anche qualche stupidaggine col solo scopo di amplificare la tua adrenalina. Occhio!

Amore: Subisci il fascino di chi non usa Google per le parole crociate.

Lavoro: Mandi in pensione il correttore automatico.

Salute: La natura è la tua palestra ideale.

Il consiglio del giorno: Ogni conversazione è un'opportunità preziosa per connetterti con chi ti sta di fronte.

Voto 7/8

Bilancia

Fai dell'ironia, Bilancia, dall'alto della tua Venere a favore che ti rende adorabile e ambitissima: sei come il premier albanese che parla di esodo al contrario riferendosi al nuovo assalto di italiani all'Albania come meta turistica, complice il caro prezzi. Ecco anche tu sai bene di essere desiderata e quindi puoi permetterti qualche frecciatina a chi non l'ha sempre pensata così.

Amore: Il mondo intero sembra sussurrare il tuo nome.

Lavoro: Il sorriso apre molte porte.

Salute: In forma come l’elastico di un costume nuovo di zecca.

Il consiglio del giorno: Aggiungi un tocco di grazia e stile a chi ami senza farti notare.

Voto 8

Scorpione

Oggi ti offriresti volontario per restare in città mentre quasi tutti sono al mare. Non ti scalfiscono le foto pubblicate sui social degli amici in vacanza: la solitudine delle strade vuote e dei parcheggi liberi ti dona una pace interiore che nessun cocktail con ombrellino vista tramonto potrebbe darti. Sei asociale ma comunque consapevole quindi vai a ricercare il tuo solitario benessere.

Amore: Ami le carte senza plafond.

Lavoro: È una partita di Risiko e tu conquisti la Kamchatka ad occhi bendati.

Salute: Sei altamente infiammabile, fai il pieno di cibi idratanti.

Il consiglio del giorno: La velocità è eccitante ma la lentezza può offrire prospettive più appaganti.

Voto 5

Sagittario

Hai il cuore così aperto che ti stupisci di tutto e non temi di dichiararlo, anche a costo di sembrare un po' tonto. Ha fatto così anche Olivia Wilde che in un video andato subito virale sui social si chiede che cosa ci mettano gli italiani nei taralli per renderli così irresistibilmente buoni. Non si può certo non amarti!

Amore: Hai un debole per il divano e un amore sconfinato per le coccole.

Lavoro: Parlarti di lavoro oggi è una pugnalata al cuore.

Salute: Il benessere passa anche dal cibo bello e gustoso.

Il consiglio del giorno: Abbraccia le verdure come se fossero le superstar del piatto e fai fuggire le tentazioni zuccherine come in un film d’azione.

Voto 7

Capricorno

Sei pronto a batterti Capricorno, altro che la Schlein col salario minimo. Tu proprio non ne vuoi sapere di "no" e nemmeno di "forse" o "si vedrà". Anche oggi che la Luna è balsamica e quindi le energie propendono per il lasciare andare tu, contro corrente, resti attaccato a quelli che sono i tuoi progetti. Impossibile farti cambiare idea, qualsiasi sia l'argomento.

Amore: Ami essere così efficiente.

Lavoro: Dai un nuovo significato a "business casual”, lavori anche in bikini.

Salute: Sempre pronto a scalare montagne, ma anche collinette!

Il consiglio del giorno: Ogni email fastidiosa è un nemico ninja da affettare a colpi di spada invisibile prima di rispondere.

Voto 7/8

Acquario

Ti senti un po' come il principe Harry quando scopre che anche sul sito della famiglia reale hanno tolto il suo nome e soprattutto il suo titolo di Altezza reale. Te lo aspettavi eh, come ti aspetti qualche momento di solitudine o insofferenza oggi. Diciamo che questa venere a sfavore da un pezzo non ha avuto tempo di creare aspettative e la Luna storta di oggi (dal pomeriggio) cadrà un po' sul bagnato. Guarda al lato positivo: non c'è spazio per le delusioni inattese.

Amore: Farfalle nello stomaco non pervenute.

Lavoro: Licenziamento in tronco per chi infila emoticon in una mail di lavoro.

Salute: Sorridi! Imbroglia il cervello e migliora il tuo umore.

Il consiglio del giorno: Mantieni una tazza d'acqua sul tavolo e fai qualche serie di sollevamenti durante la giornata.

Voto 2, come quello di picche.

Pesci

C'è un punto interrogativo che ci guarda dallo spazio e probabilmente tu senti che sta anche dentro al tuo cervello. In realtà quello spaziale probabilmente è un ammasso di galassie che è stato fotografato dal telescopio James Webb. Quello nel tuo cervello invece è fatto di domande alle quali hai davvero bisogno di trovare risposte. Ti accontenti anche di risposte vaghe, per carità, ma almeno una direzione!

Amore: Prima avete troppo caldo, poi siete troppo stanchi.

Lavoro: Questo ponte cade come il cacio sui maccheroni.

Salute: Avete la vitalità di una spugna di luffa.

Il consiglio del giorno: Mettete nelle cuffie solo playlist con 180 BPM per un po’ di carica.

Voto 4