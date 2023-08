L’oroscopo di oggi 11 agosto 2023: Gemelli e Bilancia ottimi ascoltatori Eccoci all’oroscopo di oggi, venerdì 11 agosto 2023, con la Luna in Gemelli super sollecitata proprio per dare sfogo alla creatività, al dialogo e alla curiosità in tutte le forme. Il segno fortunato di oggi è il Gemelli mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 11 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

C'è una forza molto forte e comunicativa nell'oroscopo di oggi, venerdì 11 agosto 2023. La Luna in Gemelli insieme a un bellissimo Mercurio trigono a Giove aiutano a spiegare, comunicare ma anche ascoltare e cercare di capire. Il segno fortunato di oggi è il Gemelli (nonostante Marte che innervosisce) mentre il segno sfortunato è il Sagittario (ma pochino).

Ariete

Ti senti proprio un figo pazzesco come Regé-Jean Page nominato dalla scienza l’uomo più bello del mondo. Venere e anche la Luna a favore ti garantiscono quella sicurezza in te stesso che ravviva sguardo, sorriso e incarnato meglio di una spa a cinque stelle. Siamo tutti completamente sedotti appena ti vediamo incedere con passo elegante.

Leggi anche L'oroscopo del 7 agosto 2023

Amore: qui ci sono proprio i fuochi d’artificio.

Lavoro: punti tutto sul tuo charme per ottenere quello che vuoi.

Salute: sei da cartellone formato gigante per le pubblicità di intimo.

Il consiglio del giorno: studia i mille modi per annodare un pareo.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Solitamente diffidi delle scelte fatte di pancia perché tu devi assolutamente pianificare tutto nel minimo dettaglio perché super stimolato da Mercurio. Quindi se decidessi di trasferirti per sempre a Bali, come una famiglia di britannici che vende tutto e poi parte, tu potresti avventurarti in oriente dopo un attentissimo business plan con il cento per cento del ritorno sull’investimento e obiettivi economici a dieci anni. Forse solo guardando le cifre positive ti convinceresti ad acquistare il volo.

Amore: sei un amante instancabile.

Lavoro: tu studi e progetti come se non ci fosse un domani.

Salute: sempre in forma perfetta perché non rinunci mai al tuo allenamento quotidiano funzionale.

Il consiglio del giorno: studia gli andamenti economici dei paesi del sud-est asiatico.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Il gossip è proprio una delle tue passioni e oggi che hai la Luna nel tuo segno sei più aggiornato di Alfonso Signorini. Infatti tu potresti fare proprio ‘tredici’ al totonomi dei prossimi tronisti di ‘Uomini e Donne’. Siccome sei un vero esperto in materia potresti anche dare qualche imboccata alla redazione di Mediaset che proprio in questi giorni sta finalizzando le selezioni.

Amore: tenere i pantaloni abbottonati vi è fisicamente impossibile.

Lavoro: quando l’argomento vi appassiona siete più aggiornati di Wikipedia.

Salute: le pause per voi sono fondamentali come i pit stop alla Formula Uno.

Il consiglio del giorno: ascoltate tutti i pettegolezzi della spiaggia e custoditeli come un tesoro prezioso.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Nonostante tutta la razionalità e quell’aria impassibile e compostissima che ti regalano Marte e Mercurio, sotto sotto sei più dolce di un pasticciotto alla crema. Sono certa che anche tu, come centinaia di spettatori, ti sei commosso quando hai visto il duetto di Eros con Aurora a Taormina. Tu sei sempre pronto per serate piene di tenerezza da condividere ovviamente avvinghiato al tuo partner.

Amore: lo tieni stretto stretto come l’orsacchiotto quando si va a dormire.

Lavoro: siete instancabili e non c’è limite o pausa che vi possa fermare.

Salute: sei proprio un gigante dal cuore tenerissimo. Come un tortino di cioccolato fondente.

Il consiglio del giorno: ascolta tutte le canzoni di Eros Ramazzotti.

Voto 8

Leone

Con Giove contro al momento le tue finanze non godono di grandissima salute. Lo so che tu sei un cuoricino tenero che darebbe di tutto al prossimo proprio come Taylor Swift che regala un bonus di 100.000 dollari ai trasportatori che si occupano del materiale del suo ‘Era’s Tour’ in giro per il mondo. Per essere anche tu protagonista di questi gesti grandiosi, devi aspettare ancora un pochino.

Amore: sei sempre disponibile per donare un po’ di piacere.

Lavoro: saluti l’ufficio come con il compagno di banco che sei certo di rivedere a settembre.

Salute: illumini una stanza come le luminarie del Salento.

Il consiglio del giorno: partecipa a tutte le iniziative della ‘Croce Rossa’.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Sei una vera bacchettona che brandisce la matita come una maestrina dei primi del ‘900 oggi che hai la Luna storta e vorresti risolvere tutti i mali del mondo. Tra questi spicca quello delle tonnellate di crema solare che finiscono in mare ogni anno a danno dell’ecosistema marino. Tu che hai Mercurio dalla tua sei pronta a chiuderti nel tuo laboratorio e trovare una formula che possa soddisfare la necessità di proteggere la pelle dal sole e quella di rispettare la natura, da lanciare in commercio in meno di 24 ore. Ad ogni richiesta sei subito pronta a dare una risposta corretta.

Amore: al momento si trova su un altro fuso orario.

Lavoro: sei sempre sul pezzo anche quando non sei interpellata.

Salute: gli sforzi sono davvero pane per i tuoi denti.

Il consiglio del giorno: rispolvera il set del piccolo chimico.

Voto 6 –

Bilancia

Con grande probabilità sei proprio tu la protagonista della canzone ‘Bellissima’ che ha scritto Alfa ed è diventata un tormentone dell’estate. Con Venere e anche la Luna a favore non sei solo perfetta, hai proprio un mood coinvolgente che fa si che tu sia apprezzata universalmente come lo spaghetto fumante al pomodoro fresco con basilico che fa felici proprio tutti.

Amore: grandi performance sotto le lenzuola.

Lavoro: sei così convincente che è praticamente impossibile dirti di no.

Salute: sei pronta per essere immortalata sulle copertine patinate.

Il consiglio del giorno: ascolta tutte le hit dell’estate da cantare in macchina a squarciagola.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sono certa che tu hai scoperto tutti gli ‘easter eggs’ del film di Barbie senza nemmeno doverlo riguardare per una seconda volta. Con Mercurio dalla tua il tuo super cervello è iperattivo e non ti sfugge proprio nulla. Come il medaglione a forma di cuore che fa un chiaro riferimento alla principessa Kate Middleton. Sei più acuto di Sherlock Holmes.

Amore: al momento lo consideri poco importante.

Lavoro: sei super operativo, in filo diretto con il capo.

Salute: sei sempre in forma e fresco come una rosa anche se arrivi da un viaggio intercontinentale con dieci ore di ritardo.

Il consiglio del giorno: leggi i libri di ‘Montalbano’.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Sei già confuso di tuo con Mercurio e la Luna contro e dovresti evitare notizie che riguardano high tech, comunicazione e darti unicamente all’uncinetto. Infatti sei quasi entrato in crisi mistica quando hai scoperto del monaco robot SanTo che aiuta a pregare. Al momento è decisamente meglio che tu rimanga stretto ai tuoi capisaldi senza esplorare nulla di nuovo.

Amore: i programmi sono stati annullati come i treni e aerei in questo periodo caotico.

Lavoro: vorresti mettere un tuo cartonato dietro la scrivania.

Salute: sei considerato da tutti un vero pigrone.

Il consiglio del giorno: ripassa le preghiere perché alcune potresti, ahimè, essertele dimenticate.

Voto 6 –

Capricorno

Hai lo stesso spirito di giustizia del dipendente della metropolitana di Napoli che ritrova la macchina fotografica smarrita da alcuni turisti e la restituisce immortalando l’evento con un selfie. Tu che ami la giustizia con Saturno e anche Marte dalla tua esulti a questi eventi che ti fanno proprio sperare in un mondo migliore dove ci si può fidare, quasi, ciecamente del prossimo.

Amore: fare felice il partner è la tua missione.

Lavoro: il tuo motto è: il lavoro nobilita l’uomo.

Salute: hai i muscoli giusti per occuparti di lavori noiosi e faticosi come il ripulisti di tutta la casa.

Il consiglio del giorno: organizza una romantica uscita a due.

Voto 8

Acquario

Sono certa che ti piace moltissimo l’idea che a Hollywood si potrebbero sostituire gli attori con le loro copie digitali tu che oggi sei particolarmente ringalluzzito dalla Luna a favore e torni ad essere un vero amante dell’ high tech. Siccome in questa realtà hai Venere contro potresti inventarne una nuova dove ti senti un figo pazzesco ed esci a cena con una delle tue star preferite che ti dichiara amore eterno. Ricorda che dopo una passeggiata in mezzo alla tua immaginazione dovrai comunque tornare sul pianeta terra.

Amore: c’è ancora calma piatta all’orizzonte.

Lavoro: salpi volentieri per un’isola dove di sicuro il telefono non prende.

Salute: la vostra idea di relax è farvi trascinare dalla corrente con il materassino.

Il consiglio del giorno: prepara la borsa del mare aggiungendo anche maschera e boccaglio.

Voto 6 –

Pesci

Pare che esista un metodo infallibile per allenare la memoria che fa proprio al caso vostro ed è : cantare tutti i tormentoni estivi. Infatti da un recente studio si evidenzia che le canzoni cantate a squarciagola durante l’estate rimangano indelebili nella nostra mente tanto che siano proprio utilissimi per allenare chi, come voi, è proprio smemorato. Se ci aggiungiamo anche una gita con gli amici del cuore con una macchina decappottabile e la musica a tutto volume si riuscirà anche a risollevare il vostro umore nero a causa della Luna storta.

Amore: siete davvero confusi su cosa realmente volete.

Lavoro: state facendo il count down per spegnere il computer.

Salute: avete la giusta flemma per affrontare le code dell’esodo.

Il consiglio del giorno: portate il cuscino da casa per sonni e sogni garantiti.

Voto 6 +