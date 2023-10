L’oroscopo di oggi 10 ottobre 2023, le previsioni astrali di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 10 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna che passa da Leone a Vergine il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Puoi mettere il count down a questo Marte contro che ti ha fatto sentire iper sensibile a tutti gli elementi naturali, togliendoti quella libertà e sicurezza di movimento che solitamente ti appartiene. Ti sei dovuto adattare al mondo come Tessa, la venticinquenne che beve solo latte perché allergica all’acqua. Ti assicuro che sei già in fase di riabilitazione e l’entusiasmo è in arrivo, pronto a farti tornare protagonista della tua vita.

Amore: ama prima di tutte te stesso.

Lavoro: intoppi temporanei.

Fortuna: niente tour de force.

Il consiglio del giorno: concediti ritardi, ma avvisa chi ti sta aspettando.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Hai riacquisito tutta la coscienza e benevolenza nei confronti del mondo con Venere e oggi anche la Luna a favore tanto che sei disposto a dire dei no perché impegnato a considerare tutte le conseguenze etiche alle tue azioni. Proprio come lo scienziato Gianluca Grimaldi che non ha alcuna intenzione di intraprendere un viaggio in aereo dalla Nuova Guinea in Europa perché produrrebbe emissioni pari a quelle di un uomo in un anno. A certi principi e valori tu non sai proprio rinunciare.

Amore: torni a dettare legge.

Lavoro: riesci a fidarti anche dei colleghi.

Fortuna: è un cielo sempre sereno.

Il consiglio del giorno: guarda l’ultima stagione di Sex Education.

Voto 8

Gemelli

Riuscite a rosicare anche alla notizia del cane più bello del mondo, un pastore maremmano che si chiama Cafaggio che vive in Piemonte. Siete molto permalosi ora che Venere non illumina più incondizionatamente il vostro sorriso e oggi che avete anche la Luna storta volete unicamente starvene per conto vostro con un chiavistello chiuso a doppia mandata.

Amore: neanche a Taylor Swift riuscite a dire di si.

Lavoro: volete tutti sull’attento.

Fortuna: è come il buono della spesa al super mercato.

Il consiglio del giorno: niente chiacchiere leggere, solo argomenti che trattano di politica internazionale.

Voto 5 e mezzo con il broncio

Cancro

Celebri tutte le forme di amore e bellezza grazie al duo Venere e Luna che ti ingigantiscono il tuo cuore, già ricolmo di suo, di almeno due taglie. Preparati subito a brindisi per festeggiare la Miss Portogallo, una ventinovenne trans, che andrà diritta alle finali di Miss Universo per rappresentare il suo paese. Per te queste notizie sono una vera gioia.

Amore: incontenibile.

Lavoro: abbracci tutti anche il presidente per favorire l’empatia.

Fortuna: sei sempre ottimamente equipaggiato.

Il consiglio del giorno: regala sorrisi e buonumore a tutti quelli che incontri.

Voto 7 e mezzo pieno di gioia

Leone

Puoi iniziare a dedicarti a progetti a lungo termine ora che sei ben sollecitato da Mercurio a favore. Infatti pare essere prerogativa di molti iniziare a praticare attività o pianificare il futuro soprattutto per il periodo in cui si andrà in pensione per vivere una vecchiaia serena e in salute. Tu che hai messo in stand-by, per il momento, bagordi e divertimento sfrenato, puoi proprio dedicarti a questo genere di pensieri studiati a tavolino.

Amore: non è tra le priorità della giornata.

Lavoro: sei zelante e precisissimo.

Fortuna: meglio avere sempre a portata di mano qualche ricostituente del farmacista.

Il consiglio del giorno: fai un check sul tuo portafogli per valutare investimenti e disinvestimenti.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Pare che ci sia un fortissimo aumento nel consumo di bevande zuccherate tra la popolazione adulta che potrebbe compromettere la salute futura. Tu che con Venere e la Luna nel tuo segno hai una fornitura infinita di zucchero, hai la formula giusta per evitare questa problematica e si tratta proprio dell’amore. Infatti con una bella dose abbondante di abbracci, coccole e poesie sussurrate all’orecchio. somministrata giornalmente, sei certa di estirpare questa abitudine alla radice.

Amore: è al massimo del suo potenziale.

Lavoro: ti applichi sempre con il cuore.

Fortuna: ne fai uno stile di vita.

Il consiglio del giorno: proponiti come rappresentante di classe o d’istituto.

Voto 8

Bilancia

Le tue buone azioni sono studiate perfettamente a tavolino con Mercurio che ti fornisce sempre ottimi suggerimenti. Come per il titolare dell’azienda Tendaggi Paradiso che porta tutti i suoi ventisette dipendenti in vacanza a Santo Domingo. Di certo sai bene che avere vicino persone felici e soddisfatte rende il lavoro e la vita più semplice per tutti. Sei una vera furbacchiona.

Amore: regina del boudoir.

Lavoro: sei una vera stratega.

Fortuna: come le caramelle in borsetta, non manca mai.

Il consiglio del giorno: organizza una gita fuori porta con tutti i tuoi colleghi.

Voto 7 e mezzo tutto studiato

Scorpione

Ti scateni come Stefano de Martino alla sua festa di compleanno che limona senza ritegno con la sua nuova fiamma, Martina. Venere e la Luna oggi ti conferiscono tutta quella carica sentimentale che ti è mancata nell’ultimo periodo, come un power bank che fa tornare la tua voglia di relazione e interazione al cento per cento. Metti subito in atto tutte le tue strategie di tacchinaggio e non perdere più tempo.

Amore: ti senti come al Luna Park.

Lavoro: ti occupa il minor tempo possibile.

Fortuna: è la tua nuova compagna di giochi.

Il consiglio del giorno: invia quel messaggino bollente che non hai osato spedire per settimane.

Voto 7 + tutto emozionato

Sagittario

Puoi archiviare al momento tutta la pratica che riguarda l’amore e tirare fuori i tuoi occhiali stile Maurizio Costanzo e interrogare chi ti sta intorno con domande impertinenti. Ora che Mercurio torna a illuminare il tuo cervellone, ti puoi permettere di fare appunti pungenti come quelle di Seedorf che intervista Pioli e vorrebbe sapere come farà il mister a far rimontare il Milan in Champions. La lama della tua lingua è proprio affilatissima.

Amore: le dolcezze non sono contemplate.

Lavoro: un vero squalo.

Fortuna: la ritiri con i costumi nell’armadio.

Il consiglio del giorno: letture impegnate ‘Il viaggio dell’eroe’ di Christopher Vogler.

Voto 6 –

Capricorno

Sei dolce come l’orsetto del Coccolino con Venere e la Luna che ti hanno completamente trasformato. Ti incanti anche nel vedere il fenomeno atmosferico delle nubi ‘mammatus’’ che sono presagio di importanti temporali, ma tu le vedi così soffici che quasi ci potresti saltare sopra e addormentarti tra tutta quella morbidezza.

Amore: lento ma costante.

Lavoro: assente giustificato.

Fortuna: ti dona sempre parecchio.

Il consiglio del giorno: corso di scrittura creativa.

Voto 7

Acquario

Ti senti come Max Verstappen che parte in pole position al GP del Qatar. Ora che Venere si è tolta finalmente dall’opposizione tu sei pronto a schiacciare l’acceleratore e dare una svolta alla tua vita. Questo è proprio il momento giusto con Mercurio che certamente ti può mostrare nuove vie e soprattutto nuove e interessanti idee. Parti senza guardare cosa lasci indietro.

Amore: alla grande.

Lavoro: intuito super veloce.

Fortuna: fa da contorno, ma non è il tema principale.

Il consiglio del giorno: corso di freestyle allo skate park.

Voto 7

Pesci

Vi sentite sovrastati da Venere e dalla Luna in opposizione secca tanto che avreste bisogno di qualcuno che mettesse un limite a questo ‘sturm und drang’ di emozioni. Proprio come è successo all’inaugurazione del locale ‘Donato con mollica o senza’ che ha sospeso l’evento a causa del numero smisurato di persone, più di cinquecento, che si sono accalcate in piazza Diaz. Cerca tranquillità in zone poco trafficate.

Amore: lo riconsideri ma nel futuro.

Lavoro: non disturbare.

Fortuna: ti consola sempre.

Il consiglio del giorno: tappi insonorizzati per concentrarsi meglio al lavoro.

Voto 5 –