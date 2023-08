L’oroscopo di oggi 10 agosto 2023: Scorpione e Acquario hanno voglia di litigare L’oroscopo di oggi, giovedì 10 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il segno fortunato della giornata è la Bilancia mentre il segno sfortunato i Pesci.

L'oroscopo di oggi, giovedì 10 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi Venere, pianeta dell'amore che sta ferma in Leone, è quadrata a Urano e per questo i sentimenti se già barcollanti possono sfociare in insoddisfazione e litigate. Ma si sa, le litigate fanno più forte l'amore! Con la Luna in Gemelli il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Dai imboccate su ciò che ti piace, anche sotto le coperte, come Mark Zuckerberg che commenta un post di Mc Donald e rivela i suoi prodotti preferiti. Sei particolarmente incline al piacere con Venere a anche la Luna a favore e vuoi essere soddisfatto e ascoltato dal tuo partner. Sono certa che oggi non sarai assolutamente deluso.

Amore: vuoi essere strapazzato per tutta la notte.

Lavoro: sei affidabile come una boa in mare.

Salute: sei più in forma di Ibrahimovic che fa le rovesciate in spiaggia.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di racchettoni nuovi per le partite sul bagnasciuga.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Ogni cosa che tocchi sembra proprio trasformasi in oro, tutto merito di Giove nel tuo segno e di Mercurio che ti sa sempre consigliare investimenti che superano qualsiasi aspettativa. Proprio come è successo al brand Birkenstock che dopo la comparsa del modello Arizona, simbolo di consapevolezza, nel film Barbie ha riscontrato un aumento delle vendite del 500%. Questo è proprio il momento per fare un po’ di trading online.

Amore: ti applichi solo se il piacere è assicurato.

Lavoro: sei una vera fucina di idee per far lievitare il tuo portafogli.

Salute: non sai proprio rinunciare alla nuotata fino alla boa almeno due volte al giorno.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento alla rivista: ‘The Economist’.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Pare, da un recente studio, che per combattere il caldo estivo sia fondamentale fare l’amore, soprattutto la sera perché concilia il sonno. Sono certa che voi siate prontissimi, con Venere e la Luna che vi stimolano, a seguire questo consiglio e rotolarvi felicemente sotto le coperte e restare stretti stretti al partner tutta la notte per amplificare questo effetto relax.

Amore: vi date proprio alla pazza gioia.

Lavoro: siete impegnatissimi ma solo per ottenere riconoscimenti.

Salute: vi ricaricate le batterie solo quando state vicino al partner.

Il consiglio del giorno: sfoderate tutti i vostri completini sexy.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Le tue parole, ora che hai Mercurio a favore, sono sempre sincere e stracolme di buon senso. Sei un ottimo amico che sa valorizzare chi gli sta intorno oltre che a dare ottimi consigli. Proprio come Papa Francesco che ha ispirato i giovani durante il suo discorso a Lisbona, per la Giornata Mondiale della Gioventù, condividendo il sogno che le nuove generazioni diventino maestre di umanità, di compassione e di nuove opportunità per il pianeta. Siete dei veri filosofi.

Amore: siete proiettati all’amore cosmico.

Lavoro: vi impegnate al massimo anche per costruire una pista per le biglie.

Salute: non sei mai stato così in forma.

Il consiglio del giorno: in spiaggia porta con te i manuali di filosofia del liceo.

Voto 8

Leone

Ti scateni come JLo che al suo cinquantaquattresimo compleanno si esibisce danzando su un tavolo sulle note della canzone ‘About Damn Time’ di Lizzo. Con Venere e la Luna dalla tua sei un vero party animal pronto a scatenarti sulla pista da ballo dal tramonto all’alba. Tu sei il protagonista delle notti scatenate.

Amore: sei sempre pronto all’azione.

Lavoro: sei prontissimo per la festa dei saluti prima delle vacanze.

Salute: quando ti specchi la mattina parte subito la canzone ‘Sei belissima’ a tutto volume.

Il consiglio del giorno: fai una play list su Spotify.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ti piace mettere regole ferree e oggi che hai la Luna storta sei davvero severissima, ma a ragion veduta. Sono certa che approvi al cento per cento l’intenzione di vietare, da parte del governo cinese, l’utilizzo di Internet per i minorenni che dovrà essere ridotto ad un massimo di quaranta minuti al giorno. Quando si parla di importanti proposte geniali tu sei più aggiornata del motore di ricerca Google.

Amore: lo consideri parte del tuo allenamento quotidiano.

Lavoro: ti prepari seriamente anche quando partecipi al torneo di scala quaranta della spiaggia.

Salute: le borse troppo pesanti per andare al mare non ti spaventano, tu le sposti con un dito come Obelix.

Il consiglio del giorno: fai pulizie profonde nella casa delle vacanze.

Voto 6 –

Bilancia

Grazie a Venere e alla Luna non sei solamente una vera ‘bonazza’ ma anche buona e consapevole. Proprio come Harry Styles che dopo aver fatto impazzire milioni di fan al suo ‘Love on Tour’, ha deciso di donare ben sei milioni e mezzo di dollari in beneficenza. Anche tu sei sempre pronta a dare e donare il massimo.

Amore: lo pratichi volentieri a tutte le ore.

Lavoro: sei coinvolgente come i balli di gruppo.

Salute: sei pronta per partecipare a Miss Italia.

Il consiglio del giorno: offri la merenda a tutti i tuoi vicini di ombrellone.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Potresti averlo scritto proprio tu lo studio scientifico del Pew Research Center che ha dichiarato che sia meglio essere single che in una relazione infelice. Venere contro ti sta facendo riflettere profondamente su che tipo di rapporto amoroso sia il migliore per te e sono certa che quando il pianeta dell’amore tornerà a favorirti, tu saprai benissimo quale tipo di persone ‘tacchinare’.

Amore: lo studi come se fosse l’esame di matematica finanziaria quando vuoi assolutamente prendere trenta e lode.

Lavoro: sugli investimenti sei davvero imbattibile.

Salute: in palestra ormai fai parte degli ossessionati per il fitness.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di spinning.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Sei perfettamente favorevole alla proposta dei sindacati in Australia che vorrebbero lo smart working perpetuo. Tu che sei sfinito da Marte contro e prediligi la solitudine con la Luna storta vorresti proprio startene tranquillo a casa mettendo come immagine di profilo alle call una bella palma su una spiaggia caraibica per far capire tutti che mentalmente sei già sul lettino della spiaggia. Gli impegni che siano privati o di lavoro tu li procrastini fino a data ‘da definirsi’.

Amore: neppure il partner riesce a mettersi in contatto.

Lavoro: sfuggi agli impegni con la mossa del ‘desaparecido’.

Salute: tu al massimo ti fermi al bar della palestra per uno smoothie ma tutto vestito per l’allenamento.

Il consiglio del giorno: prima di acquistare i libri in libreria, controlla se hai già letto tutti quelli che hai in casa.

Voto 6 –

Capricorno

Sei prontissimo a metterti a disposizione del sindaco Sala per proteggere le strade diventate poco sicure del capoluogo meneghino. Con Marte e Mercurio dalla tua sei un perfetto vigilantes che non accenna sbadiglio anche stando sveglio più di ventiquattro ore e sa perfettamente fiutare dove si trova il pericolo mettendo in fuga i malintenzionati. Manda subito il tuo CV al comune di Milano.

Amore: sei instancabile.

Lavoro: hai l’ansia da lettino in spiaggia. Tu devi sempre essere iper impegnato.

Salute: perdere tempo in chiacchiere poco produttive ti infastidisce parecchio.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata all’alba prima che tutti si sveglino.

Voto 8

Acquario

L’amore è un argomento decisamente in ‘stand by’ e al massimo ti concedi qualche flirt temporaneo che ti offre la Luna a favore. Al momento non credi nell’amore a lungo termine e come le celebrities sei prontissimo a cancellare o modificare i tatuaggi che ti sei fatto nei momenti di follia quando credevi profondamente nel ‘e vissero felici e contenti’. Contatta il tuo tatuatore di fiducia per varie ed eventuali modifiche anche se sarebbe consigliabile prendere appuntamento a settembre.

Amore: al momento ti pare cancellato come i voli durante le giornate di esodo.

Lavoro: perdi tempo mettendo in ordine la scrivania per scappare appena arrivano le diciotto.

Salute: prendetevi cura di voi stessi con una pulizia del viso nel beauty center prima di partire per le ferie.

Il consiglio del giorno: esercitati allo specchio a fare sorrisi, potrebbero servirti per le foto ricordo dell’estate.

Voto 6 –

Pesci

La vostra fantasia non è particolarmente ispirata oggi che avete sia Mercurio contro che la Luna storta. Infatti potrebbero proprio essere una vostra idea quella (infelice) di chiamare un hamburger ‘Anna Frank’ o ‘Benito’ o ‘Adolf’ come nel ristorante Honky Tonk in Argentina. Ricordatevi sempre che i migliori giochi di parole sono quelli semplici. Capito?

Amore: oggi non c’è proprio trippa per gatti.

Lavoro: fate il trasferimento di chiamata direttamente sul telefono del capo.

Salute: la vostra capacità di spostamento è come quella di una lumachina nel giardino che si ferma per assaggiare ogni foglia che incontra sul suo tragitto.

Il consiglio del giorno: fate una colazione lunga seduti al bar.

Voto 6 +