L'oroscopo di mercoledì 9 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di mercoledì 9 luglio 2025, con la luna in Capricorno, le emozioni faranno davvero fatica a trovare la loro strada.

Ariete

Amore: coinvolgente come un ritornello che non riesci a toglierti dalla testa.

Lavoro: brilli, convinci, lasci il segno.

Fortuna: piove dal cielo come coriandoli a un festival.

Il consiglio del giorno: non avere paura di esprimerti, anche se sembra tutto troppo bello per essere vero.

Voto: 8 – un mercoledì da sogno, con colonna sonora britpop.

Toro

Amore: affidabile e caldo come una coperta sulle gambe a fine giornata.

Lavoro: metodico, pragmatico, senza sbavature.

Fortuna: ti sorride nella routine, tra una pausa caffè e l’altra.

Il consiglio del giorno: goditi il comfort di ciò che conosci, ma apri una finestra ogni tanto.

Voto: 9 – solido come un mobile IKEA montato bene.

Gemelli

Amore: un mix di fuochi d’artificio e silenzi passivo-aggressivi.

Lavoro: brillate, ma fate attenzione agli scivoloni verbali.

Fortuna: intermittente come il Wi-Fi nelle case in campagna.

Il consiglio del giorno: parlate con chi vi capisce davvero, non con chi vi fraintende per sport.

Voto: 5 e mezzo – meravigliosamente eloquenti, ma con il freno a mano tirato.

Cancro

Amore: dolce ma un pizzico più audace del solito.

Lavoro: prendi iniziative che sorprendono anche te.

Fortuna: si nasconde dietro a ogni piccolo azzardo.

Il consiglio del giorno: osa, ma con la bussola in mano.

Voto: 5 e mezzo – ma solo per la Luna.

Leone

Amore: teatrale, intenso e pieno di applausi.

Lavoro: geniale, come uno slogan azzeccato alla prima.

Fortuna: ti segue ovunque, come un fan sfegatato.

Il consiglio del giorno: usa la tua creatività anche per portare gioia agli altri.

Voto: 8 e mezzo – irresistibile come un tormentone virale.

Vergine

Amore: dubbioso, incerto, come una risposta lasciata in sospeso.

Lavoro: ti senti sottotono, ma resti efficiente.

Fortuna: nascosta sotto una pila di abitudini.

Il consiglio del giorno: evita ciò che ti svilisce, anche se sembra divertente.

Voto: 5 – in fase di “revisione armadio”, dentro e fuori.

Bilancia

Amore: seducente come un invito scritto con la penna stilografica.

Lavoro: stai creando capolavori anche con la carta da forno.

Fortuna: generosa come la nonna che ti prepara il pranzo della domenica.

Il consiglio del giorno: non temere di osare con le idee folli, potrebbero diventare le più belle.

Voto: 8 – visionaria e incantevole come una passerella di idee.

Scorpione

Amore: complice, ma solo se il partner ti spiega bene cosa vuole.

Lavoro: sei un problem solver con l’agenda sempre aperta.

Fortuna: precisa e puntuale, come un reminder sul telefono.

Il consiglio del giorno: non aver paura di chiedere aiuto: anche i migliori hanno bisogno di un tecnico fidato.

Voto: 6 e mezzo – ti servirebbe una brugola in più.

Sagittario

Amore: scoppiettante, ma con il rischio di un effetto fuochi fuori controllo.

Lavoro: osservatore acuto più che primo attore.

Fortuna: ondeggiante, come un’amaca sotto il sole.

Il consiglio del giorno: scegli bene quando agire e quando osservare.

Voto: 7 – un ottimo critico, ma non sempre protagonista.

Capricorno

Amore: intenso come un abbraccio dopo una lunga corsa.

Lavoro: strategico, lungimirante, vincente.

Fortuna: ti trova sul sentiero che stai costruendo da sola.

Il consiglio del giorno: continua così, ma ricorda che anche i leader ogni tanto possono prendersi una pausa.

Voto: 8 – instancabile, lucido, pronto a cambiare le regole.

Acquario

Amore: strano e poetico come una canzone dei The Cure.

Lavoro: creativo, ma non sempre lineare.

Fortuna: ti segue a zig zag, ma arriva.

Il consiglio del giorno: continua a giocare, ma scegli bene le tue battaglie.

Voto: 7 e mezzo – eclettico come una playlist vintage.

Pesci

Amore: vulnerabili, ma ancora capaci di grandi tenerezze.

Lavoro: poco concentrati, ma molto intuitivi.

Fortuna: in vacanza, ma potrebbe tornare con un souvenir.

Il consiglio del giorno: non tutto si può controllare. Lasciate andare.

Voto: 6 – – fragili, ma bellissimi come un vetro colorato sotto il sole.