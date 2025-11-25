L’oroscopo di mercoledì 26 novembre 2025: grande amore ancora per Scorpione e Cancro

Nell’oroscopo di domani, mercoledì 26 novembre, l’amore resta intensissimo per i segni d’acqua. Il segno fortunato è il Gemelli nonostante Marte e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Sei un eterno entusiasta, di quelli che non vedono l’ora di dire “sì” a qualsiasi nuova esperienza. Con la Luna a favore ti iscriveresti a tutti gli eventi delle Olimpiadi di Cortina: pattinata con Carolina Kostner, spa con Dorothea Wierer, aperitivo con chiunque capiti. Vivi questa giornata come l’ospite che arriva a casa con il sorriso, pronto solo a divertirsi.



Toro

Hai decisamente bisogno di consigli di stile: il rapporto con il tuo guardaroba è come parlare una lingua nuova senza nemmeno chiedere aiuto a Google Translate. Venere in opposizione e la Luna stortissima storcono anche lo specchio. Copia gli outfit di una maestra assoluta: Kate Middleton, tornata in pubblico dopo una lunga pausa per la salute. L’eleganza, per te, diventa una materia tutta da studiare.

Gemelli

Ricordatevi che il viaggio più bello, domani, è quello dal letto al divano e dal divano alla cucina. Con Marte in opposizione è meglio restare in pantofole, anche se con la Luna a favore vi sentite frizzanti. Pensate ai viaggiatori che sognavano i Caraibi e si sono ritrovati con un incubo di influenza intestinale: il vostro focolare domestico, visto dalla giusta angolazione, può essere un’avventura perfetta.

Cancro

Sei inondato di saggezza pratica, quella che rimette il mondo in ordine. Venere e Mercurio illuminano la tua mente e ti rendono funzionale come una start-up ben pensata. A Milano cercano disperatamente elettricisti, idraulici, lavoratori, come dicono gli annunci sui tram: tu saresti capace di costruire una piattaforma che sistemi tutto in poche mosse. Vedi problemi e pensi soluzioni.

Leone

Domani è il giorno delle grandi decisioni: allontanarti con eleganza o fermarti per prenderti tempo. Ti senti come Ariana Grande che mette in pausa il tour per tutto il prossimo anno. Con Venere in opposizione e la Luna in quadratura è saggio mettere alcuni progetti in stand-by per ricaricarti. Non è una resa, è un atto di cura verso te stesso.

Vergine

È uno di quei momenti in cui le storie incredibili succedono proprio a te. Come i tre fratelli americani che trovano in soffitta una copia del primo fumetto di Superman, record assoluto d’asta per più di nove milioni di dollari. Con Venere e Giove a favore, puoi imbatterti in fortune inaspettate, piccole o grandi. Sfrutta il momento: hai il radar puntato sul tesoro giusto.

Bilancia

Dentro di te si nascondono veri e propri ‘preziosi’, come nel caveau della banca canadese dove è riemerso il Fiorentino, il diamante degli Asburgo da centotrentasette carati. Con la Luna a favore ritrovi fondamenta, valori, bontà e successo che non sapevi neanche di avere. Essere di nuovo allineata con te stessa è il vero lusso.

Scorpione

Domani senti il bisogno di proteggere la tua sicurezza emotiva. Con la Luna storta vuoi evitare qualunque intrusioni nei tuoi sentimenti. Ti comporti come il Louvre dopo la rapina di ottobre: sistemi protocolli, controlli gli accessi, chiudi qualche porta. Vuoi che la serenità conquistata resti blindata.

Sagittario

Questa stagione ti chiama all’esplorazione: viaggi, amori, emozioni. Il volo diretto Roma–Mauritius sembra scritto apposta per te. Eppure, con la Luna a favore, scopri che il tuo paradiso personale puoi trovarlo anche restando dove sei. La tua quotidianità, vista con occhi nuovi, è molto più avventurosa di quanto pensi.

Capricorno

Giornata di compagnia e relazioni di alto livello. È come essere invitato alla cena di gala alla Casa Bianca in onore del principe ereditario Mohammed Bin Salman, con Cristiano Ronaldo, Elon Musk e altri super VIP seduti ai tavoli vicini. Con Venere e Mercurio a favore sai muoverti con classe, creare contatti giusti e far volare i tuoi progetti.

Acquario

Con Mercurio in quadratura ti sfugge la logica di certi fenomeni, come il fiume di ghiaccio che attraversa il deserto saudita dopo la grandinata. Ma Marte e la Luna nel tuo segno trasformano tutto in occasione: tu lì ci vedresti subito una discesa di snowboard in pieno deserto, con outfit da scalatore alpino. Per te ogni assurdità è un’idea da provare.

Pesci

Ogni conquista, piccola o grande, vi riempie il cuore di gioia. Con Venere e Mercurio a favore sapete riconoscere il valore delle emozioni e dei risultati. Esultate per la nazionale di Curaçao, un minuscolo paese dei caraibi, che si qualifica per i mondiali per la prima volta: sapete che l’impegno, anche di chi è piccolo, può portare traguardi enormi.