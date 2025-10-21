L’oroscopo di mercoledì 22 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di mercoledì 22 ottobre 2025 il pensiero si fa profondo e così anche l’intuito, con la Luna in Scorpione e Marte e Mercurio abbracciati, in Scorpione anch’essi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Hai bisogno di coccole, piumoni, cartoni animati e una dose massiccia di tenerezza. Venere in opposizione ti fa sentire giudicato come uno scolaretto disattento dalla professoressa più temuta del liceo, mentre tu vorresti solo perderti in immagini oniriche e dolcissime, come quella montagna sulle rive del fiume Yangtze che sembra un cucciolo addormentato. Basta calcoli: vuoi solo meraviglia e silenzi pieni di sogni.

Toro

Si chiude un capitolo, anche se avresti voluto allungare la storia all’infinito. Mercurio, Marte e la Luna sono tutti contro, e ti trovi ad un bivio obbligatorio. Esattamente come MTV, che chiude ufficialmente l’emittente per virare verso nuovi canali digitali. Anche tu, con fatica, inizi a pensare che certi rami secchi vanno potati, per far crescere qualcosa di nuovo e più vivo. Anche se è difficile, sai che è giusto.

Gemelli

Siete i provocatori dello Zodiaco, e ne siete fierissimi. Venere vi copre le spalle e vi fa atterrare sempre in piedi, anche quando volate altissimo con idee surreali. Un po’ come Kim Kardashian che ha lanciato il perizoma con finti peli pubici, andato sold out in poche ore. Il vostro spirito è audace, ironico e sfacciatamente sopra le righe. Il vostro motto? “Se non scandalizza, non vale”.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 21 ottobre 2025

Cancro

Se c'è un giorno in cui puoi dare scacco matto al destino, è oggi. Mercurio, Marte e la Luna sono al tuo fianco, come tre pezzi pregiati sulla scacchiera della vita. Ti muovi con l’eleganza e la strategia del campione di scacchi Magnus Carlsen che ha battuto ChatGPT senza perdere nemmeno un pezzo. Hai intelligenza, visione e sangue freddo: tutto quello che serve per vincere.

Leone

Sei teatrale, dolce, un po’ svampito e anche adorabile. Ti candidi a “più tenero dello Zodiaco” con una grazia involontaria da star. Ma attento a non esagerare come Kim Kardashian che ha candidamente ammesso di non sapere quanto costa un cartone del latte al supermercato. Con Mercurio e la Luna in quadratura, ti conviene tenere a freno il desiderio di stupire. Meglio un ruggito calibrato che un miagolio fuori tempo.

Vergine

La sensualità ti segue come un profumo persistente. Marte e la Luna ti rendono attraente come la sfilata di Victoria’s Secret a New York: trasparenze, ali da angelo e sguardi che stendono. Sei sexy senza volerlo, potente senza parlare, determinata come una fashion icon che sa di valere. Goditi questo momento di charme, che ti trasforma in una calamita di sguardi.

Bilancia

Ti ami, ti piaci e vuoi che il mondo faccia lo stesso. Venere nel tuo segno è come un’iniezione di autostima, e ti senti pronta a tutto. Anche a rispondere come Jannik Sinner, che alla domanda su chi dovrebbe interpretarlo in un film ha risposto: “Will Smith”, senza nemmeno pensarci. Esageri? Forse. Ma lo fai con tanto di classe che nessuno osa contraddirti.

Scorpione

Ti senti rinato come Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser con l’arrivo della piccola Clara Isabel. Tutto inizia a prendere forma: le idee, i progetti, i sentimenti. Con Marte, Mercurio e la Luna nel tuo segno, sei nel tuo elemento e l’universo danza al tuo ritmo. Ti è concesso tutto, anche piangere di gioia senza vergognarti.

Sagittario

Brilli come Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Venere ti illumina, la Luna ti incorona: sei il protagonista di ogni stanza in cui entri. Anche se stai solo facendo la fototessera, sembri uscito da un editoriale di moda. Approfitta di questo incantesimo estetico: ogni tuo movimento ha una sua grazia magnetica.

Capricorno

Sei tutto cervello, efficienza e progetti degni di Expo duemilatrenta. I sentimenti sono in stand-by ma la tua mente vola alto, come il Gulfstream, il nuovo aereo di Stato tecnologicamente inarrivabile. Mercurio, Marte e la Luna a favore ti danno il potere della concentrazione assoluta. Sei il CEO dello Zodiaco, e il business è il tuo unico amore.

Acquario

Con Luna, Marte e Mercurio storti ti verrebbe da chiuderti sotto le coperte. Ma no! Tu rilanci come Trump, che pare voglia costruire un Arco di Trionfo con il suo nome. Hai ancora Venere a favore, e questo ti dà la forza di sentirti bello, unico e indimenticabile. Scomodo? Sì. Esagerato? Forse. Ma in fondo, tu sei così: anticonvenzionale fino al midollo.

Pesci

Siete incantati da tutto ciò che è bello, armonioso e artisticamente carico di significato. Proprio come la casa del pittore Giacomo Balla che entra ufficialmente nel sistema museale nazionale, anche voi volete celebrare l’arte in ogni forma. Con Mercurio e Luna a favore, siete ispirati, poetici e pieni di stupore. Il mondo è una galleria da visitare lentamente.