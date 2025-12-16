L’oroscopo di mercoledì 17 dicembre 2025: passioni forti per Pesci e Scorpione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sfrutta al meglio la tua grande intelligenza, super stimolata da Mercurio a favore: sai schivare trappole, leggere tra le righe e, soprattutto, trasformare ogni click in un vantaggio concreto. Sei un vero genietto del marketing, proprio come i proprietari dei casalinghi Membriani di Milano: un negozio “semplice” solo in apparenza, che grazie ai social è riuscito a farsi strada e a reggere il confronto con colossi del mercato. Ecco, tu hai lo stesso talento: ti inventi soluzioni, prendi quello che ti serve e lo fai brillare.

Toro

Dovrai calibrare bene la tua forza, perché in amore potresti eccedere con la passione: Marte a favore ti ha rimesso benzina nel cuore e nelle gambe, ma la Luna storta ogni tanto ti fa perdere la misura, come se alzassi il volume senza accorgertene. E quando ti parte l’istinto, rischi di diventare un po’ troppo “animale”, proprio come le femmine della piovra che strangolano e mangiano i maschi quando li trovano noiosi o insistenti: ecco, magari tu evita la parte “finale”, ma il concetto di base è chiaro. Vuoi dettare le regole, e va benissimo, però fallo con aplomb e controllo.

Gemelli

Razionalità e gusto del bello oggi non fanno proprio parte del vostro dizionario: vi viene naturale esagerare, strafare, cambiare idea ogni tre secondi e poi difendere quella scelta come fosse un capolavoro. In pratica, potreste persino guardare il nuovo progetto del super grattacielo da duecentosessanta metri a Zermatt e pensare: “Geniale!”, senza considerare l’impatto sul paesaggio, l’armonia, il contesto. Ecco, quando entrate in modalità “grandi rivoluzioni estetiche”, la cosa migliore è chiedere consulenza a chi è più bravo di voi: non perché non abbiate idee, ma perché oggi rischiate di confondere l’innovazione con l’eccesso.

Cancro

Empatia, buon cuore e sensibilità sono il leitmotiv della giornata: la Luna in Scorpione ti fa navigare in acque che ti somigliano, profonde e intuitive, e tu diventi una specie di radar emotivo che capta tutto prima ancora che venga detto. La tua intelligenza affettiva oggi è sopra la media, e riesci a trasformare un dettaglio in un gesto che fa bene a tutti. Deve essere stato proprio qualcuno del tuo stesso mood, a suggerire la svolta per la canzone di Natale di Radio Deejay dedicata alla mitica Ornella Vanoni: un’idea che non è solo “accattivante”, ma che arriva dritta dove serve. Emozionarsi ed emozionare con semplicità è il tuo superpotere, e chi ti sta intorno lo sente fortissimo.

Leone

Dovresti provare a controllare un po’ di più la tua reattività, soprattutto quando qualcosa non va come avevi previsto. Con la Luna storta il rischio è quello di ingigantire le situazioni, proprio come è successo in Inghilterra, dove una fake news su un ponte crollato ha mandato in tilt il traffico ferroviario. Respirare, fermarti un attimo e verificare i fatti è fondamentale. Non è importante arrivare per primi, ma arrivare nel modo giusto. Il vero lavoro che ti viene richiesto è sulla gestione dell’impazienza, perché volere tutto e subito non sempre porta dove desideri davvero arrivare.

Vergine

Oggi sei iper reattiva: Marte e la Luna ti spronano ad agire al primo segnale di possibile critica, come se avessi un sensore interno che scatta appena qualcuno stona. E invece di offendersi o fare finta di nulla, tu ti metti lì e sistemi, aggiusti, perfezioni, dimostri. Esattamente come Elton John, che si è messo pubblicamente a pulire la sua cucina dopo che alcuni fan avevano notato piccoli Macchie e, già che c’era, ha pure spiegato a tutti come si fa. Tu uguale: quando c’è da rimettere ordine, diventi un manuale vivente. E la cosa bella è che non lo fai per mania: lo fai perché ti tranquillizza e ti restituisce potere. Oggi, rigore e pulizia sono la tua comfort zone.

Bilancia

Tutto quello che devi fare adesso è programmare: cosa? Le vacanze del prossimo anno, ovviamente. Perché con soli otto giorni di ferie lavorative si può stare in giro anche più di un mese, e questa notizia per te è come una scintilla che accende mappe, wishlist, itinerari e sogni. Mercurio a favore, soprattutto nel segno del Sagittario, ti fa venire una voglia gigantesca di partire, scoprire mete nuove, cambiare aria e collezionare posti che ti fanno sentire viva. Tu oggi ragioni già in modalità “valigia mentale”: scegli con chi, dove, come, e soprattutto in che mood. L’agenzia turistica interiore è ufficialmente aperta e tu sei la direttrice creativa.

Scorpione

Hai coraggio da vendere e vuoi dimostrarlo a tutto il mondo: ti senti in accordo totale con le migliaia di donne iraniane che hanno deciso di correre la maratona senza velo come protesta, e dentro di te scatta quella scintilla che dice “io ci sono”. La Luna nel tuo segno amplifica ciò che senti e ti rende impossibile restare in silenzio: oggi la tua voce vuole uscire, farsi spazio, farsi rispettare. E con Marte che ti favorisce, non solo non ti tiri indietro, ma alzi l’asticella: sfidi ciò che ti ha tenuto costretto, riduci le paure a dettagli e ti riprendi il centro della scena. È una giornata in cui la tua forza non è solo personale: è simbolica.

Sagittario

La tua intelligenza e la tua sensibilità in questo momento prendono corpo nelle scelte che fai: non ti basta “stare bene”, vuoi anche che ciò che fai sia giusto, alto, etico. Per questo ti senti in sintonia con il trend che sta spopolando sulle passerelle del mondo e che ha coinvolto anche New York: la rinuncia alle pellicce vere. Per te i concetti devono essere puliti, coerenti, e avere un riscontro positivo nella vita quotidiana, non solo un bel manifesto da condividere. Con Mercurio e Venere nel tuo segno, il pensiero è lucidissimo e il cuore è generoso: quando decidi di mettere un punto, lo fai in modo chiaro, e soprattutto lo fai con stile.

Capricorno

Per te l’impegno deve essere totale: la vita va vissuta con disciplina, ma anche con passione, quella che accende e ti fa spingere l’acceleratore senza esitazioni. Marte nel tuo segno parla benissimo con una Luna a favore che ti incalza nel lavorare solo su ciò che senti davvero tuo: niente mezze misure, niente “intanto vediamo”. Sei in modalità performance da 10 e lode, come Rob, vincitrice di X-Factor, che non ha mai indugiato e ha spinto sempre più forte fino a vincere a Napoli, sbaragliando tutti. Ecco, tu sei così: determinato, visibile, convincente. Chi ti guarda, dal vivo o da lontano, capisce che oggi non stai partecipando: stai dominando.

Acquario

Lo so che ti piace essere iper connesso, ma ogni tanto devi prenderti una pausa: non dico di fare come Laura Pausini che ha deciso di eliminare tutti i social dal telefono perché stavano diventando troppo impegnativi e rubavano tempo alla sua famiglia, però il concetto è quello. Con questa Luna davvero storta hai bisogno di mettere ordine tra ciò che senti, ciò che dici e soprattutto a chi lo dici: oggi rischi di comunicare troppo, male, o nel momento sbagliato. Una calma riflessiva e introspettiva ti farebbe benissimo: non è un addio al mondo, è un pit stop mentale. E paradossalmente, proprio facendo un passo indietro, ritrovi chiarezza e forza.

Pesci

L’energia che vi concedono Marte e la Luna a favore vi permette di mettere un punto chiaro su tutto ciò su cui vi siete impegnati: anche se a tratti vi è sembrato di perdere il filo, oggi ritrovate la direzione e la stringete forte. L’esempio calzante è Lando Norris con Verstappen alle calcagna: chiude Abu Dhabi senza vincere la gara, ma arrivando comunque terzo e portandosi a casa il titolo mondiale di Formula 1. Ecco, voi siete così: non sempre “primi sul podio”, ma bravissimi a portare a casa il risultato finale. Tenete i denti stretti, respirate e continuate: il talento non vi inganna mai, e la determinazione oggi si vede tutta.