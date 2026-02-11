L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 febbraio: Scorpione e Pesci ritrovano la strada

Nettuno è il grande protagonista dell’oroscopo di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026: grandi gesti che ci ricordano l’importanza dell’unione e della comunità. Il segno zodiacale fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato sono i Gemelli.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, Venere è perfettamente ormai stanziata nel segno dei Pesci insieme a Mercurio, mentre la Luna si trova in Sagittario. Pesci e Sagittario sono due segni che condividono la caratteristica della "mobilità", ovvero entrambi terminano delle stagioni e ci accompagnano nella stagione successiva. Entrambi i segni amplificano il valore del pianeta Nettuno, che ritroviamo anche, in parte, nell'Acquario. Direi quindi che Nettuno è il grande protagonista di questa giornata, con tutta la sua forza metafisica, comunitaria e dal pensiero ampio. Il segno zodiacale fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato sono i Gemelli.

Ariete

Nonostante tu sia il segno zodiacale più fortunato di questa giornata e nonostante la Luna a favore, ma soprattutto i pianeti che stanno entrando nel tuo segno zodiacale, rendendoti grande protagonista, decidi di restare umile. Mi sembra un'ottima idea, soprattutto considerando che le tue grandi energie vitali saranno sovraeccitate: cerca di tenere i piedi per terra il più possibile e di tenerti legato alle persone che ami davvero, senza montarti la testa. Prendi spunto da Leonardo Maria Del Vecchio (l'imitatore, in realtà) che da Fabio Fazio, quando lui gli ha fatto notare di avere un patrimonio di 7 miliardi di euro, ha risposto che sì, si è comprato la PlayStation.

Amore: Con la Luna a favore e Venere pronta a sostenerti presto, scegli relazioni semplici e sincere. Hai voglia di emozioni vere e di ridere con chi sa tenerti leggero.

Lavoro: I pianeti che si avvicinano al tuo segno ti rendono competitivo. Ottimo momento per proporti o per chiedere qualcosa che rimandi da settimane.

Fortuna: Energia alta e coincidenze favorevoli soprattutto negli incontri veloci e nelle risposte che arrivano senza troppo sforzo.

Il consiglio del giorno: Regalati un’agenda nuova o un taccuino rosso per segnare idee e progetti che stanno nascendo adesso.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Venere e Mercurio a tuo favore ti fanno tornare il senso dell'ironia, anzi dell'autoironia! Mi sembra un'ottima informazione, soprattutto dopo un periodo nel quale i tuoi nervi saltavano per un nulla. Certo, non la farai certo passare liscia a tutti coloro che non ti daranno le giuste attenzioni, ma questa volta, anziché sbraitare, preferisci farci sorridere tutti. Decisamente una tecnica più efficace! Sei come Matilda De Angelis che ironizza sui social in merito allo scambio di persona con Mariah Carey durante la diretta Rai dell'inaugurazione delle Olimpiadi, dicendo che è pronta a dividersi anche i diritti d'autore di All I Want for Christmas. Simpaticona!

Amore: Venere e Mercurio ti rendono magnetico e brillante. Le conversazioni leggere diventano complicità e qualcuno potrebbe sorprenderti con una battuta perfetta.

Lavoro: Idee concrete e comunicazione fluida: ottimo momento per inviare mail importanti o sistemare questioni economiche lasciate in sospeso.

Fortuna: Piccoli colpi di fortuna legati agli amici o ai social, magari proprio grazie a un messaggio inviato senza troppe aspettative.

Il consiglio del giorno: Concediti un aperitivo in un posto nuovo oppure acquista un profumo che ti faccia sentire più sicuro.

Voto: 8

Gemelli

Con Venere, Mercurio e anche la Luna storti tutti insieme oggi gridi al sabotaggio, come è successo per i cavi dei treni a Bologna. Certo, Marte è nel tuo segno zodiacale e non ti farà certo stare zitto lì a sopportare delle ingiustizie: anzi, sei pronto ad alzarti in piedi e a dire la tua brontolando parecchio. Fatti trovare il più possibile carico di prove inconfutabili a tuo favore.

Amore: Con Venere e la Luna storte rischi di reagire troppo velocemente. Meglio contare fino a dieci prima di rispondere a un messaggio ambiguo.

Lavoro: Marte ti rende combattivo e pronto a difendere le tue idee. Evita discussioni inutili e punta su dati concreti.

Fortuna: Non altissima, cambia direzione quando qualcosa non gira subito come vuoi e risparmia energie.

Il consiglio del giorno: Fai una camminata veloce o una sessione di palestra breve per scaricare tensioni accumulate.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Non sei soltanto dolce in questi giorni, caro Cancro, anche perché quello lo sei di natura, ma anche intelligente. L'arguzia, la genialità, l'inventiva dell'ultimo minuto saranno davvero il tuo forte. Sfruttala a tuo favore, soprattutto per farti venire delle idee geniali e poco complesse nella produzione e negli investimenti economici in vista di San Valentino. Sei sveglio come Spotify che ha introdotto la traduzione automatica dei testi delle canzoni per aiutarci ad imparare le lingue. In questo modo, difficilmente riusciremo a fare a meno di questa app.

Amore: Nettuno e Venere stimolano romanticismo e fantasia. Una sorpresa pensata all’ultimo minuto potrebbe trasformare la serata in qualcosa di speciale.

Lavoro: Idee rapide e pratiche: trova soluzioni semplici invece di complicarti con mille dettagli.

Fortuna: Buona quando segui l’istinto creativo e accetti proposte diverse dal solito.

Il consiglio del giorno: Compra carta colorata o materiali creativi per preparare qualcosa di handmade in vista del weekend.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Con la Luna a favore, ma Marte è ancora in opposizione, oggi vuoi toglierti dei sassolini dalla scarpa, ma probabilmente lo farai in una modalità un po' troppo sfacciata. Fatti sempre consigliare da amici che siano più diplomatici di te e anche meno arrabbiati. D'altronde questo Marte era da troppo tempo in opposizione al tuo segno zodiacale e tu ti senti messo in un angolo, cosa che proprio non sopporti. Inutile dire che ogni tipo di confronto con te potrebbe provocare delle scintille. Sei un po' come Trump che definisce lo spettacolo del Super Bowl con protagonista Bad Bunny "il più brutto della storia".

Amore: La Luna aiuta a esprimerti con più calore. Marte opposto accende la passione e anche qualche gelosia: respira prima di parlare.

Lavoro: Giornata intensa con discussioni accese. Usa il tuo carisma per guidare, non per dominare.

Fortuna: A corrente alternata, meglio quando scegli la diplomazia invece della provocazione diretta.

Il consiglio del giorno: Regalati un massaggio sportivo o una sauna per sciogliere la tensione accumulata.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Oggi, cara Vergine, sarai davvero intrattabile anche quando dovessi per caso cercare di essere simpatica. Tutta colpa di Venere, Mercurio e persino la Luna storta. L'unica soluzione sarebbe farti i fatti tuoi e tenerti a delle risposte standard, meglio se soltanto un sì o un no. Stai per incappare in piccole gaffe come Alberto Tomba che pare sia andato da Sofia Goggia a chiederle di poter guardare la sua medaglia di bronzo e ammirarne il colore, dato che lui a casa ha soltanto ori.

Amore: Venere storta rende tutto più sensibile. Evita ironie pungenti e scegli silenzi intelligenti.

Lavoro: Mercurio confonde le comunicazioni: rileggi ogni messaggio prima di inviarlo e non improvvisare.

Fortuna: Bassa se cerchi il controllo totale, migliora quando lasci scorrere le cose.

Il consiglio del giorno: Organizza una serata detox senza telefono e con una tisana rilassante.

Voto: 5

Bilancia

La Luna a favore ti rende davvero magnifica, cara Bilancia, così il tuo charme non smette di essere femminile, nonostante la punta erotica, trasgressiva, direi addirittura provocatoria. Potresti essere a tratti irriconoscibile, soprattutto perché avrai la tentazione di sedurci tutti, pronta a vederci cadere ai tuoi piedi. Sei come Lady Gaga che balla sul palco con Bad Bunny in una mise davvero sexy.

Amore: Con la Luna amica il fascino è irresistibile. Occhi puntati su di te e giochi di seduzione che riaccendono l’autostima.

Lavoro: Creatività e diplomazia ti permettono di convincere anche chi di solito resta scettico.

Fortuna: Alta nelle situazioni sociali e negli eventi mondani.

Il consiglio del giorno: Concediti un capo audace o un rossetto nuovo che esprima tutta la tua sicurezza.

Voto: 8

Scorpione

Venere è appena entrata a tuo favore così come Mercurio e tu senti che le cose stanno finalmente girando per il verso giusto. Anzi, direi che senti di essere tu quello che gira per il verso giusto, non tanto le cose intorno a te. Ritorni ad amare le piccole cose e a sorridere anche soltanto se vedi spuntare un fiorellino dopo un inverno rigido. Mi piaci così, caro Scorpione! Sei perfettamente in sintonia con la nuova tendenza della generazione Z di preferire i micro wedding anziché le grandi cerimonie con centinaia di ospiti.

Amore: Venere e Mercurio portano dialogo profondo e nuove complicità. Ottimo momento per chiarire con dolcezza.

Lavoro: Idee lucide e comunicazione incisiva: puoi convincere anche chi era distante dalle tue proposte.

Fortuna: Crescente, soprattutto quando segui l’intuito e scegli ambienti raccolti.

Il consiglio del giorno: Compra un piccolo oggetto simbolico o spirituale da tenere sulla scrivania.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Mercurio a sfavore potrebbe farti perdere qualche colpo dal punto di vista intellettuale, Sagittario, ma sappi che te lo perdoneremo molto volentieri. Anzi, il fatto che tu ti tolga per qualche giorno quell'aria da saputello ci farà addirittura piacere e ci porterà ad essere molto più dolci nei tuoi confronti. Anche se forse la dolcezza tu non l'apprezzi più di tanto. Potrebbe succedere anche a te come alla pattinatrice canadese che ha dovuto chiedere al prof dell'università di prorogarle la consegna di un compito, dato che è temporaneamente impegnata con le Olimpiadi. Sappi che con la Luna nel tuo segno zodiacale non potremmo dirti di no.

Amore: La Luna nel segno ti rende spontaneo e tenero. Qualcuno potrebbe sorprenderti con una confessione sincera.

Lavoro: Mercurio storto crea distrazioni: meglio attività pratiche e meno teoria.

Fortuna: Buona nelle relazioni personali e nelle richieste fatte con semplicità.

Il consiglio del giorno: Esci a fare sport all’aria aperta oppure prenota una mini gita per il weekend.

Voto: 7

Capricorno

Con la Luna nel segno del Sagittario, quindi esattamente alle tue spalle, oggi sarà la giornata in cui riscoprire e soprattutto riscoprirti. Altro che grandi esibizioni esterne, esagerazioni e dichiarazioni ad alta voce: oggi le tue verità te le tieni per te, soprattutto perché avrai bisogno di comprenderle bene fino in fondo. Viva l'introspezione, che non ha certo bisogno di grande caos. Ti senti come il raro disegno di Michelangelo del piede della Sibilla Libica venduto all'asta da Christie's.

Amore: Energia più introspettiva: preferisci silenzi condivisi e gesti discreti che raccontano molto più di mille parole.

Lavoro: Ottimo momento per pianificare strategie e rivedere progetti in privato.

Fortuna: Legata alle intuizioni interiori e alle scelte ponderate.

Il consiglio del giorno: Scrivi su un diario personale o acquista una penna elegante da usare solo per te.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Venere ti ha ufficialmente abbandonato, ma tu non ti dai certo per vinto, soprattutto dato che oggi la Luna continua ad essere a tuo favore. Quindi le energie non ti mancano, soprattutto per viverti alla grande le tue emozioni più semplici, quelle emozioni che ti fanno godere di qualsiasi momento della giornata, anche i più semplici. Sei proprio come Snoop Dogg che, dopo aver portato la fiamma olimpica a Gallarate, si ferma anche per una partita di bocce alla balera dell'Ortica.

Amore: Senza Venere vivi emozioni più leggere e spontanee. Ottimo momento per flirt senza aspettative pesanti.

Lavoro: La Luna ti sostiene nelle idee originali e nelle collaborazioni con persone affini.

Fortuna: Alta nelle attività sociali e nelle iniziative di gruppo.

Il consiglio del giorno: Partecipa a un evento creativo o compra un gadget tecnologico divertente.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Se Venere e Mercurio nel tuo segno zodiacale amplificano le emozioni, ma anche il bisogno di condividerle e di essere circondato da conforto e amore, contemporaneamente la Luna storta ti genera un po' di ansia. Senza esagerare, si intende! Potresti dedicarti, come antistress costruttivo, a mettere insieme i nuovi pezzi del Lego nel set del crocifisso di Gesù. D'altronde si sa che le grandi meditazioni passano attraverso la manualità.

Amore: Venere e Mercurio nel segno aprono il cuore e facilitano confessioni sincere. Attenzione agli sbalzi d’umore della Luna storta.

Lavoro: Creatività altissima, ideale per attività artistiche o progetti legati all’immaginazione.

Fortuna: Variabile durante la giornata, segui i momenti di calma per decidere.

Il consiglio del giorno: Compra un puzzle o un set creativo per rilassarti la sera.

Voto: 7 e mezzo