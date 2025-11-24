L’oroscopo di martedì 25 novembre 2025: tanto amore per Pesci e Cancro

Quanto amore nell’oroscopo di oggi martedì 25 novembre 2025 con la Venere in Scorpione sostenuta sia da Saturno sia da Giove. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone.

Nell'oroscopo di martedì 25 novembre la Luna entra in Acquario mentre Venere si inserisce nel grande triangolo con Giove e Saturno: un momento ottimo per edificare sentimentalmente e capire dove ci portano i desideri d'amore. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Sei provocatore, hot e irresistibilmente divertente. Marte e la Luna a favore tirano fuori il tuo lato più audace, come Cristiano Malgioglio sullo sgabello fucsia di “Belve” che racconta di essersi tatuato la bocca di Jennifer Lopez su una natica. Hai un fascino che non passa inosservato e quando provi gusto a provocare… diventi indimenticabile.

Toro

La mente è confusa e le emozioni rimbombano. La Luna storta non aiuta e persino ChatGPT col Mercurio retrogrado sembra andare ufficialmente in tilt, come successo di recente in tutto il mondo. L’unica via è pazientare: restare in letargo momentaneo può proteggerti e farti recuperare energie preziose. Non forzare: arriverà il momento giusto per agire.

Gemelli

Con questa Luna strepitosa potete finalmente mettervi allo scoperto ed esprimere ciò che provate. Vi fate notare come Jennifer Aniston e il fidanzato Jim Curtis, che si mostrano per la prima volta in pubblico a Hollywood con una cena romantica. Sinceri, affascinanti e spontanei: fate centro proprio così.

Cancro

Investimenti e occasioni sembrano volervi cadere addosso. Con Venere e Giove a favore avete occhio clinico per gli affari, proprio come Boglione, proprietario di BasicNet, che ha acquistato il celebre marchio Woolrich. Impegno sì, ma anche grandi possibilità. Avete lo sguardo dell’imprenditore vincente.

Leone

Decidere e gestire le emozioni sembra oggi un’ardua impresa olimpionica. Con Venere, Mercurio e la Luna contro hai bisogno di farti servire più che di servire. Ecco perché l’omakase, il ristorante giapponese dove lo chef decide per te, è la tua salvezza e un trend che spopola a Milano. Lascia che sia il destino a scegliere il piatto giusto: tu, per una volta prova a gustarti solo il momento.

Vergine

La tua precisione oggi è provvidenziale come quella di chi trova la babysitter perfetta per le famiglie milanesi blasonate. Con Mercurio a favore e Venere i ottima sintonia capisci i bisogni degli altri con una logica impeccabile e un cuore generoso. Sei la consulente emotiva che tutti stanno cercando.

Bilancia

La Luna a favore illumina il tuo lato più leggero e magnetico. Fai innamorare tutti con la tua energia, come Victoria Beckham che canta con suo figlio Cruz i grandi successi delle Spice Girls in un video virale. Intrattieni, alleggerisci, trascini: sei un concentrato di armonia contagiosa.

Scorpione

La Luna storta ti spinge a tirare le somme: come Gianfranco Vissani che, dopo aver perso la stella Michelin, riflette sul valore della cucina autentica e dei gusti veri. Tu fai lo stesso con i sentimenti: raddrizzare la rotta non è resa, è saggezza. Ricentrarti oggi è un atto di forza.

Sagittario

Hai grande spirito, un pugno di ferro e un naturale dono per organizzare il caos. Marte ti spinge ad agire, ma la Luna ti invita a farlo con garbo, come la suora che ha risolto l’ingorgo vicino al Colosseo dirigendo il traffico e distribuendo acqua alle code. Guiderai con misura, e tutti ti seguiranno volentieri.

Capricorno

Per te la bellezza ha valore e non è mai fine a sé stessa. Con Venere e Mercurio a favore comprendi che ciò che vale esteticamente può diventare un investimento emotivo e intellettuale, come il ritratto di Elisabetta Lederer di Klimt, diventato l’opera più costosa al mondo mai venduta all’asta di Sotheby’s. Sai unire gusto e visione.

Acquario

Le tue idee avveniristiche oggi trovano forma. Con Marte e la Luna a favore, anche se Mercurio è storto, riesci a trasformare visioni in soluzioni reali, come la funivia delle mele che collega piantagioni e centri di lavorazione. Progetti che sembrano folli, ma hanno una logica segreta che solo i sognatori pratici sanno vedere.

Pesci

Voi sapete che non è mai troppo tardi per sognare e agire. Come la coppia che festeggia settant’anni di matrimonio comprandosi una Porsche per sentirsi ancora vivi, Venere e Mercurio vi spingono a unire sentimento e fantasia. La vostra creatività oggi è un motore acceso che fa correre anche l’anima.