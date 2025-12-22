L’oroscopo di martedì 23 dicembre 2025: Acquario e Sagittario divertenti e sagaci

Quanta creatività nell’oroscopo di martedì 23 dicembre 2025: soluzioni geniali di ogni genere. Il segno fortunato è proprio l’Acquario e il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sei proprio l’esperto a cui tutti chiedono consigli quelli buoni, di buon senso e che arrivano dritti dal cuore. Sfrutta ancora oggi una splendida Venere a favore, riscaldata da una frizzante Luna che ti rende lucido e rassicurante. Anche alle domande più insidiose rispondi con lo stesso aplomb di Carlo Cracco quando gli chiedono qual è il piatto bandiera dell’Italia e lui risponde serafico: pasta al pomodoro. Tu riesci a rendere speciale e magico anche ciò che è ovvio e semplice, ed è proprio questo il tuo superpotere.

Toro

Lo so che ti senti sul percorso giusto, carico di energie da vendere e pronto alle grandi esibizioni. E invece oggi la parola d’ordine è adattamento. Marte ti allena a gestire qualsiasi situazione, ma la Luna dispettosa ti fa inciampare proprio sul più bello. Un po’ come Lady Gaga costretta a interrompere un concerto per un attacco di starnuti: talento intatto, timing rivedibile. Non è ancora il momento per la performance perfetta, ma è quello giusto per allenare la pazienza.

Gemelli

Le vostre menti sono avvolte come i campi di Castelluccio di Norcia da una coltre di neve e nebbia. Eppure questa foschia rende tutto più magico, sensibile e delicato. La Luna a favore riporta pace e armonia nei vostri cuoricini, mette ordine e prepara il terreno ad accogliere le emozioni, soprattutto ora che Venere si avvicina alla fine dell’opposizione. Il mood della giornata è questo: delicatezza, semplicità, niente interrogatori interiori. E vi state muovendo proprio nel modo giusto.

Cancro

Mio caro, so che stai cercando soluzioni pratiche e pragmatiche per affrontare Marte in opposizione. Ma sei già stanco solo a pensarci. E allora ecco la svolta: la NASA tedesca cerca volontari disposti a stare a letto per due mesi, esattamente il tempo necessario perché questo transito passi. Vedi? Le soluzioni a volte sono più semplici di quanto immagini. Inizia snellendo agenda e impegni: meno sbatti, più respiro.

Leone

Ti piace essere sul pezzo e avere tutto sotto controllo, ma oggi la Luna storta ti ricorda che anche i piani migliori possono sfuggire di mano. Non arrabbiarti se i biglietti per il concerto di Gigi D’Agostino a Berlino vanno sold out in pochi minuti: non è ancora tempo per la full immersion anni Novanta. Ogni cosa ha il suo momento, e il tuo ora è recuperare il buon umore.

Vergine

A volte è meglio non farsi troppe domande e seguire le regole, che per te di solito è la strada più semplice. Eppure con Mercurio in quadratura anche le cose più ovvie ti sembrano improvvisamente complicate. Ti vedo già lì ad arrovellarti sulla notizia dell’obbligo del casco per i motorini elettrici a Pechino, come se fosse una rivoluzione culturale epocale. Sulle grandi questioni mondiali oggi non è il caso di esprimere sentenze, molto meglio concentrarsi su qualcosa di più concreto e utile: la cura del tuo corpo e di ciò che ti fa stare bene, senza trasformare anche questo in un teorema da risolvere.

Vergine

A volte è meglio non farsi troppe domande e seguire le regole, che per te di solito sono una corsia preferenziale. Eppure con Marte in quadratura anche le cose più ovvie ti sembrano improvvisamente dei rompicapi. Ti vedo già lì ad arrovellarti sulla notizia dell’obbligo del casco per i monopattini elettrici a Pechino, come se fosse una rivoluzione culturale epocale. Sulle grandi questioni mondiali oggi non è il momento di dire la tua, molto meglio concentrarsi su qualcosa di più concreto: la cura del corpo e di ciò che ti fa stare bene, senza trasformare anche questo in un teorema da dimostrare.

Bilancia

Sei ancora protagonista di quelle situazioni super glamour in cui servono stile, eleganza e l’aplomb giusto. Oggi lo stile è amplificato da Venere e dalla Luna che illuminano il tuo incarnato e ti trasformano in una vera icona naturale. Potresti muoverti con la stessa grazia delle sorelle Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, immortalate a Parigi mentre ricordano Jane Birkin nel decimo arrondissement. In queste atmosfere tu calzi a pennello, come un capo sartoriale indossato alla perfezione.

Scorpione

Attenzione a tutta l’energia che Marte ti regala, perché sei così infiammabile da rischiare di appiccare un vero falò. A te piace ciò che si rinnova e scuote, ma con la Luna storta potresti calcare troppo la mano. Un po’ come la folla di tifosi furiosi al Salt Lake Stadium di Calcutta che ha mandato all’aria tribune e curve perché Messi ha lasciato il campo senza giocare. Meglio non fissarsi su aspettative troppo alte.

Sagittario

Ricchezza e benessere fanno parte del tuo DNA e oggi potresti davvero fare jackpot. Venere è ancora nel tuo segno, anche se per poco, e tu ti senti talmente generoso da voler distribuire premi come Taylor Swift che divide i duecento milioni di dollari di bonus ai lavoratori del tour. Sai mettere tutti d’accordo e dimostri che più si condivide, più si guadagna, anche in termini di stima.

Capricorno

Sei il tipo che centra sempre il bersaglio e quando entri in una stanza tutti se ne accorgono. Le tue capacità e la tua energia fisica e mentale sono amplificate da Marte nel segno. Gli effetti wow non mancano, come Stephen Curry che annuncia il rientro da un infortunio con un canestro dal tunnel prima di entrare in campo. Sei un fuoriclasse e oggi lo dimostri senza bisogno di presentazioni.

Acquario

Ti godi la vita e lo fai davvero alla grande. Sei sostenuto da astri affini come Mercurio e dalla Luna nel tuo segno. Il tuo mantra è divertirti e lasciarti andare, proprio come Rihanna che canta e balla tra il pubblico al concerto di Natale di Mariah Carey. Incarni uno spirito libero, scanzonato e contagioso.

Pesci

Amore: sensuale e curioso, come uno sguardo che promette avventure.

Lavoro: seguite ciò che vi stimola davvero, senza forzarvi.

Fortuna: provocante e ammiccante, pronta a sorprendervi.

Il consiglio del giorno: lasciatevi incuriosire e andate a vedere cosa c’è dietro il sipario.

Voto: 7 +