L’oroscopo di martedì 17 febbraio 2026: eclissi con Luna nuova in Acquario

L’oroscopo di martedì 17 febbraio 2026, è particolarmente potente: inizia il nuovo anno lunare insieme all’eclissi di Sole, la prima del 2026. Un momento di grande introspezione e profondità.

Ariete

Ti senti in una fase quasi epica, di quelle in cui non vuoi soltanto fare bene, vuoi lasciare il segno. L’arrivo dell’anno del Cavallo di Fuoco, la Luna nuova e soprattutto questa eclissi rivelatrice sembrano parlarti direttamente. Vuoi dimostrare di avere un valore aggiunto concreto, tangibile, visibile. Ti divertono gli accostamenti audaci, le combinazioni fuori schema, proprio come il nuovo menu di McDonald’s con il caviale da spalmare sui McNuggets: apparentemente un azzardo, in realtà una provocazione studiata.

Toro

Oggi potresti avere la sensazione che la tua visione abituale sia leggermente appannata. Venere e Mercurio ti hanno dato una prospettiva ampia e rassicurante, ma con questa Luna nuova accompagnata dall’eclissi è come se qualcuno ti chiedesse di cambiare occhiali. Non è un’illusione il video dei cinghiali che giocano a calcio in un parco romano: il mondo può davvero comportarsi in modo imprevedibile.

Gemelli

L’entusiasmo vi attraversa come una corrente elettrica, mentre la mente continua a fare qualche capriccio per colpa di Mercurio in quadratura. La Luna nuova, con tutta la potenza dell’eclissi, vi invita a non restare a bordo campo. Potrebbero esserci colpi di scena, deviazioni di percorso. L’effetto è quello dei turisti che, fidandosi di un articolo generato dall’intelligenza artificiale, hanno cercato terme inesistenti in Tasmania: un po’ spaesati, forse, ma con una storia esilarante da raccontare.

Cancro

Oggi potresti apparire più impostato del solito, quasi impettito, come se avessi deciso di rimettere ordine nel tuo piccolo universo. Venere e Mercurio a favore ti regalano quel senso di forma e compostezza che cercavi da tempo. Il classico intramontabile diventa la tua scelta consapevole. Forse sei stato proprio tu ad aprire il Brighton College nel quartiere Nomentano di Roma: eleganza british, disciplina e cura dei dettagli. Vuoi uno stile solido che trasmetta autorevolezza senza bisogno di urlare.

Leone

La vera svolta è accettare che alcune convinzioni vadano aggiornate. Con la Luna e l’eclissi in opposizione è come se il cielo ti chiedesse un cambio di prospettiva radicale. Non puoi più restare ancorato alle abitudini consolidate, per quanto rassicuranti. Prendi esempio da Britney Spears che ha venduto i diritti del suo catalogo musicale per cifre astronomiche: a volte alleggerirsi significa rinascere. Seguire il flow non è debolezza, è intelligenza evolutiva.

Vergine

I cambiamenti radicali ti mettono di fronte a un enigma, perché ami la coerenza e la logica lineare. Mercurio in opposizione ti costringe però a valutare alternative che non avevi mai considerato. L’arrivo della prima Ferrari elettrica chiamata “Luce” sul mercato è il simbolo perfetto: meno rombo, più innovazione silenziosa. Invece di soffermarti su ciò che non è più, puoi scegliere di studiare ciò che sta nascendo.

Bilancia

I tuoi riflessi oggi sono rapidissimi, quasi anticipatori. Hai la capacità rara di intuire cosa sta per accadere un istante prima che succeda davvero, e questa Luna nuova accompagnata dall’eclissi sembra proprio offrirti un corridoio preferenziale. Segui quell’istinto brillante che ti sussurra di muoverti prima degli altri. Le visite all’isola di Montecristo sono andate sold out in un solo giorno? Tu sei tra quei fortunatissimi che hanno cliccato “prenota” senza esitazione, assicurandosi un posto in prima fila per scoprire tesori, leggende e storie nascoste.

Scorpione

Oggi potresti avere la tentazione di chiuderti in un silenzio quasi religioso, perché la Luna e l’eclissi in quadratura non ti invitano certo a metterti sotto i riflettori. Ma restare nelle retrovie non significa sparire. Puoi scegliere di dedicarti alle curiosità, a quei dettagli che agli altri sfuggono e che invece per te diventano affascinanti. Come scoprire che il bollitore “Bull Bull” disegnato da Achille Castiglioni è un omaggio alle stone del curling: cultura, design e sport che si intrecciano. Anche quando l’energia è meno esplosiva, la tua profondità resta una risorsa preziosa.

Sagittario

Sei già pronto a cliccare sul sito della Japan Airlines che offre voli gratuiti per far conoscere meglio il Giappone ai turisti. L’energia è alta, i propositi sono concreti e vuoi assolutamente trasformarli in realtà. Con la Luna e Marte a favore senti una spinta entusiasmante che ti invita a muoverti, a programmare, a viaggiare almeno con la mente. Mercurio e Venere potrebbero rallentarti leggermente, ma tu hai la determinazione di Federica Brignone quando attacca lo slalom gigante: non ti lasci intimidire da una curva stretta.

Capricorno

Bello anzi bellissimo con un’aggiunta di ‘spocchia’, ma quella buona, che ti permettere di procedere mostrando a tutti il tuo status indiscutibile. Con Venere a favore e Mercurio strategico, possiedi quella combinazione di visione e pragmatismo che trasforma una difficoltà in opportunità. Sei come Jutta Leerdam, criticata per il suo stile di vita ma capace di zittire tutti con una performance da podio olimpico. Non temi le critiche, le usi come carburante.

Acquario

Oggi ti presenti al mondo nella tua versione più autentica, senza filtri e senza bisogno di spiegazioni. L’eclissi di Sole e la Luna nuova nel tuo segno mettono in luce la tua essenza originale, sincera, un po’ ribelle e tremendamente affascinante. Sei raggiante come Pamela Anderson con frangetta sbarazzina e viso acqua e sapone alla New York Fashion Week: naturalezza che diventa tendenza. Non insegui il trend, lo crei.

Pesci

Incantate tutti con una presenza scenica che scalda il cuore e lascia senza fiato. Il romanticismo è protagonista, ma non quello sdolcinato: è un romanticismo teatrale, raffinato, quasi cinematografico. Con Venere e Mercurio nel vostro segno diventate come le coreografie viste nella Skating Arena del Forum di Assago: abiti spettacolari, musiche evocative e movimenti sincronizzati. Quando si parla di coppie artistiche, di intesa, di magia, voi siete il punto di riferimento.