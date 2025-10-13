L’oroscopo di martedì 14 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: come un messaggio che rimane in bozza.
Lavoro: tenti di mandare avanti tutto, ma il Wi-Fi interiore fa le bizze.
Fortuna: come un caricabatterie… assente.
Il consiglio del giorno: accetta che non tutto funzioni come vorresti.
Voto: 5 e mezzo – Frustrato come chi apre la scatola e non trova il cavo.
Toro
Amore: protetto da mille password.
Lavoro: non sopporti le intrusioni.
Fortuna: un po’ in stand-by, ma solida.
Il consiglio del giorno: difendi i tuoi spazi, ma non alzare troppi muri.
Voto: 7 – – Intimo, silenzioso, coccoloso.
Gemelli
Amore: un singolo in vetta alle classifiche.
Lavoro: brainstorming da festival.
Fortuna: da standing ovation.
Il consiglio del giorno: credete nei vostri progetti: siete pronti al debutto.
Voto: 8 – In uscita su tutte le piattaforme.
Cancro
Amore: fatto di piccoli gesti che scaldano.
Lavoro: il bene comune diventa missione.
Fortuna: tutta da donare.
Il consiglio del giorno: scegli l’empatia, sempre.
Voto: 8 – Tenero, attivo, ispirato.
Leone
Amore: maturo, consapevole, vero.
Lavoro: ti distingui senza calcare la scena.
Fortuna: elegante come un inchino sul palco.
Il consiglio del giorno: sii fiero, ma con grazia.
Voto: 7 e mezzo – Nobile e sincero.
Vergine
Amore: rispettato e rispettabile.
Lavoro: una scalata senza inciampi.
Fortuna: ti accompagna come una standing ovation.
Il consiglio del giorno: osa fare il primo passo: il futuro ti sta aspettando.
Voto: 9 – Da prima pagina.
Bilancia
Amore: stile anni d’oro.
Lavoro: magnetico e preciso.
Fortuna: ti segue in punta di piedi.
Il consiglio del giorno: valorizza la tua unicità.
Voto: 8 e mezzo – Iconica.
Scorpione
Amore: profondo come l’oceano di sale.
Lavoro: una visione che lascia il segno.
Fortuna: coraggiosa e originale.
Il consiglio del giorno: non accontentarti del possibile, punta all’incredibile.
Voto: 7 – Architetto dell’impossibile.
Sagittario
Amore: torna la voglia di buttarti.
Lavoro: riesci a vedere nuove strade.
Fortuna: come un green pass per la felicità.
Il consiglio del giorno: rinnova anche il look, dentro e fuori.
Voto: 8 – Finalmente via libera.
Capricorno
Amore: richiede più tenerezza.
Lavoro: efficiente, ma non pressare troppo.
Fortuna: incerta come una semifinale.
Il consiglio del giorno: dosati, non sei un cyborg.
Voto: 6 – – Forte, ma non infallibile.
Acquario
Amore: tenero, ma rischi lo scivolone.
Lavoro: meglio se con piano B.
Fortuna: instabile come una connessione Wi-Fi.
Il consiglio del giorno: sogna pure, ma con i piedi per terra.
Voto: 6 – Originale, ma occhio alle esagerazioni.
Pesci
Amore: si muove come una danza leggera.
Lavoro: andate come un treno (ad alta velocità).
Fortuna: vi spinge alle stelle.
Il consiglio del giorno: fate tutto, ma fatelo a modo vostro.
Voto: 8 + – Talento puro, con le ali ai piedi.