L’oroscopo di lunedì 24 novembre 2025: Capricorno e Scorpione organizzatissimi

Quanta energia fattiva nell’oroscopo di lunedì 24 novembre 2025 con la Luna in Capricorno e Mercurio sostenuto sia da Giove sia da Saturno.

Ariete

Ti diranno che sei testardo, forse ribelle, ma oggi con la Luna storta fai di testa tua e basta. Sei come il delfino Mimmo che, portato al largo, torna sempre nei canali di Venezia: preferisce complicarsi la vita, ma a modo suo. Anche tu potresti scegliere la via più facile, ma la tua natura impulsiva ti spinge verso quella più tortuosa e decisamente più intensa.

Toro

Mettiti comodo e ascolta gli istinti: la Luna in Capricorno rialza il morale e ti ricorda che hai ancora voglia di sentire emozioni belle. Come Johnny Depp che espone per la prima volta le sue opere a Milano, anche tu puoi mostrare un lato creativo e meno controllato. Goditi ciò che senti, anche senza spiegazioni.

Gemelli

Vorreste scaldarvi con passioni viscerali, da inverno sotto le coperte. Ma con Marte in opposizione, più che un fuoco ardente vi ritrovate con la borsa dell’acqua calda sotto al plaid. Le temperature fuori calano, come segnalano i termometri di tutta Italia, quelle del cuore meno, ma dovete proteggervi: oggi serve calore pratico più che poetico.

Cancro

L’entusiasmo è difficile da gestire con la Luna storta: rischi di andare fuori contesto, come Giorgia Meloni che chiude un comizio con un coro da stadio discutibile. Meglio eleganza e silenzio, perché la tua sensibilità merita modi gentili e contesti giusti. Meno clamore, più sostanza.

Leone

Hai coraggio da vendere e oggi esplori territori nuovi come un astronauta con la tuta spaziale di Decathlon, pronta in un minuto. Marte ti infonde audacia e sfidi i cliché legati al tuo segno. Vuoi brividi, emozioni e nuovi orizzonti: ti ispiri al cielo e non ti basta più il pianeta Terra.

Vergine

È un momento di pura evoluzione: stai superando i tuoi stessi schemi. Con Mercurio e Luna a favore, esci dal cliché di meticolosità e ti imponi come leader innovativa. Sei come Panizadeh, la prima donna a dirigere l’oirchestra sinfonica di Teheran: il tuo talento oggi è storia.

Bilancia

La Luna storta accende sospetti e ti fa dubitare di tutto, come la Cina che mette in discussione la sicurezza dei viaggi in Giappone e scoraggia i suoi cittadini nel scegliere questa meta. Oggi non ragioni con la logica, ma con sensazioni confuse e difensive. Fermati prima di interpretare tutto come un potenziale rischio.

Scorpione

Sei il promotore di decisioni che contano, quelle che si discutono per anni ma nessuno attua. Con la Luna a favore hai lo slancio per proporti come leader del cambiamento, come chi chiede all’Europa l’ora legale tutto l’anno. Pensi in grande e il mondo potrebbe seguirti.

Sagittario

Risplendi come Sinner che vince su Alcaraz a Torino: sei in modalità fuoriclasse. L’entusiasmo è alle stelle e vuoi superare limiti e confini, puntando a sfide mitologiche. Marte nel tuo segno è decisamente il compagno perfetto che regala gli slanci di un motore della F1. L’avventura non è solo una possibilità: è proprio il tuo mestiere naturale.

Capricorno

Con la Luna nel segno hai gusti lussuosissimi: nella tua wish list natalizia potrebbe esserci perfino il Genga di Bottega Veneta, elegante e costosissimo come un motorino. Pretendi il massimo da tutto e da tutti, ma anche da te stesso: e non è affatto un difetto.

Acquario

Con Marte dalla tua parte hai energia infinita, ma Mercurio storto ti fa perdere il senso del tempo. Come la nuova premier giapponese che convoca una riunione alle tre di mattina, rischi di eccedere senza accorgertene. Devi regolare l’orologio, il tuo e quello degli altri.

Pesci

Siete i protagonisti indiscussi dell’amore in ogni sua forma. Come Londra che celebra Bridget Jones con una statua a Leicester Square, voi onorate l’evoluzione emotiva e la crescita personale. Venere e la Luna a favore vi rendono saggi, empatici e romantici: i sentimenti oggi sono la vostra lingua ufficiale.