L’oroscopo di lunedì 20 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Puntiamo sulla diplomazia e l’amorevolezza che addolcisca l’oroscopo di lunedì 20 ottobre 2026, con la Luna bellissima in Bilancia.

Ariete

Amore: poco armonico, come un valzer stonato.

Lavoro: la voglia è ai minimi storici, ma almeno sai a che punto sei.

Fortuna: intermittente, come una lampadina da cambiare.

Il consiglio del giorno: respira, ripassa, riparti.

Voto: 5

Toro

Amore: poco tempo, ma buone intenzioni.

Lavoro: segnare tutto ti salva dai disastri.

Fortuna: sotto revisione.

Il consiglio del giorno: diventa il miglior assistente di te stesso.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: da romanzo d’epoca.

Lavoro: la creatività fa il resto.

Fortuna: frizzante come una lettera d’amore sigillata con la ceralacca.

Il consiglio del giorno: godetevi ogni battito.

Voto: 8 +

Cancro

Amore: malinconico come la pioggia sul vetro.

Lavoro: solido, sebbene silenzioso.

Fortuna: timida, ma fedele.

Il consiglio del giorno: guarda lontano, come un faro sul mare.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: coinvolgente come un ritornello pop.

Lavoro: brillante come un riflettore puntato.

Fortuna: suona la tua hit preferita.

Il consiglio del giorno: balla, senza chiedere il permesso.

Voto: 8 – Applausi e bis.

Vergine

Amore: intenso come una corsa nel vuoto.

Lavoro: scelte audaci, premi sorprendenti.

Fortuna: ti abbraccia quando osi.

Il consiglio del giorno: lascia il freno a mano tirato solo per la macchina.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: magnetico come una prima apparizione.

Lavoro: tutto fila, e anche bene.

Fortuna: ti veste di luce.

Il consiglio del giorno: mostra chi sei, senza filtri.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: intenso come una corsa contro il tempo.

Lavoro: pronto a conquistare vette altissime.

Fortuna: al tuo fianco, passo dopo passo.

Il consiglio del giorno: ogni record merita una standing ovation.

Voto: 8 +

Sagittario

Amore: intrigante come una stanza nascosta.

Lavoro: scopri nuove vie con naturalezza.

Fortuna: ti tiene la porta aperta.

Il consiglio del giorno: fidati dell’istinto, sa dove andare.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: teso come una corda di violino.

Lavoro: meglio osservare che agire di impulso.

Fortuna: fa un po’ lo gnorri.

Il consiglio del giorno: spegni il volume, respira, resisti.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: chic nella sua autenticità.

Lavoro: la semplicità paga.

Fortuna: colpisce senza esagerare.

Il consiglio del giorno: stupisci senza strafare.

Voto: 7

Pesci

Amore: etereo come una danza tra galassie.

Lavoro: analitici e geniali.

Fortuna: vi sorride da molto, molto lontano.

Il consiglio del giorno: lasciatevi guidare dalla meraviglia.

Voto: 8