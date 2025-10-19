Attualità
video suggerito
video suggerito
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di lunedì 20 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Puntiamo sulla diplomazia e l’amorevolezza che addolcisca l’oroscopo di lunedì 20 ottobre 2026, con la Luna bellissima in Bilancia.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ginny Chiara Viola
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: poco armonico, come un valzer stonato.
Lavoro: la voglia è ai minimi storici, ma almeno sai a che punto sei.
Fortuna: intermittente, come una lampadina da cambiare.
Il consiglio del giorno: respira, ripassa, riparti.
Voto: 5

Toro

Amore: poco tempo, ma buone intenzioni.
Lavoro: segnare tutto ti salva dai disastri.
Fortuna: sotto revisione.
Il consiglio del giorno: diventa il miglior assistente di te stesso.
Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: da romanzo d’epoca.
Lavoro: la creatività fa il resto.
Fortuna: frizzante come una lettera d’amore sigillata con la ceralacca.
Il consiglio del giorno: godetevi ogni battito.
Voto: 8 +

Leggi anche
L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025: Scorpione e Pesci intuitivi e pieni di potenziale

Cancro

Amore: malinconico come la pioggia sul vetro.
Lavoro: solido, sebbene silenzioso.
Fortuna: timida, ma fedele.
Il consiglio del giorno: guarda lontano, come un faro sul mare.
Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: coinvolgente come un ritornello pop.
Lavoro: brillante come un riflettore puntato.
Fortuna: suona la tua hit preferita.
Il consiglio del giorno: balla, senza chiedere il permesso.
Voto: 8 – Applausi e bis.

Vergine

Amore: intenso come una corsa nel vuoto.
Lavoro: scelte audaci, premi sorprendenti.
Fortuna: ti abbraccia quando osi.
Il consiglio del giorno: lascia il freno a mano tirato solo per la macchina.
Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: magnetico come una prima apparizione.
Lavoro: tutto fila, e anche bene.
Fortuna: ti veste di luce.
Il consiglio del giorno: mostra chi sei, senza filtri.
Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: intenso come una corsa contro il tempo.
Lavoro: pronto a conquistare vette altissime.
Fortuna: al tuo fianco, passo dopo passo.
Il consiglio del giorno: ogni record merita una standing ovation.
Voto: 8 +

Sagittario

Amore: intrigante come una stanza nascosta.
Lavoro: scopri nuove vie con naturalezza.
Fortuna: ti tiene la porta aperta.
Il consiglio del giorno: fidati dell’istinto, sa dove andare.
Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: teso come una corda di violino.
Lavoro: meglio osservare che agire di impulso.
Fortuna: fa un po’ lo gnorri.
Il consiglio del giorno: spegni il volume, respira, resisti.
Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: chic nella sua autenticità.
Lavoro: la semplicità paga.
Fortuna: colpisce senza esagerare.
Il consiglio del giorno: stupisci senza strafare.
Voto: 7

Pesci

Amore: etereo come una danza tra galassie.
Lavoro: analitici e geniali.
Fortuna: vi sorride da molto, molto lontano.
Il consiglio del giorno: lasciatevi guidare dalla meraviglia.
Voto: 8

Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views