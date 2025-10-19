L’oroscopo di lunedì 20 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: poco armonico, come un valzer stonato.
Lavoro: la voglia è ai minimi storici, ma almeno sai a che punto sei.
Fortuna: intermittente, come una lampadina da cambiare.
Il consiglio del giorno: respira, ripassa, riparti.
Voto: 5
Toro
Amore: poco tempo, ma buone intenzioni.
Lavoro: segnare tutto ti salva dai disastri.
Fortuna: sotto revisione.
Il consiglio del giorno: diventa il miglior assistente di te stesso.
Voto: 6 e mezzo
Gemelli
Amore: da romanzo d’epoca.
Lavoro: la creatività fa il resto.
Fortuna: frizzante come una lettera d’amore sigillata con la ceralacca.
Il consiglio del giorno: godetevi ogni battito.
Voto: 8 +
Cancro
Amore: malinconico come la pioggia sul vetro.
Lavoro: solido, sebbene silenzioso.
Fortuna: timida, ma fedele.
Il consiglio del giorno: guarda lontano, come un faro sul mare.
Voto: 5 e mezzo
Leone
Amore: coinvolgente come un ritornello pop.
Lavoro: brillante come un riflettore puntato.
Fortuna: suona la tua hit preferita.
Il consiglio del giorno: balla, senza chiedere il permesso.
Voto: 8 – Applausi e bis.
Vergine
Amore: intenso come una corsa nel vuoto.
Lavoro: scelte audaci, premi sorprendenti.
Fortuna: ti abbraccia quando osi.
Il consiglio del giorno: lascia il freno a mano tirato solo per la macchina.
Voto: 7 e mezzo
Bilancia
Amore: magnetico come una prima apparizione.
Lavoro: tutto fila, e anche bene.
Fortuna: ti veste di luce.
Il consiglio del giorno: mostra chi sei, senza filtri.
Voto: 8 e mezzo
Scorpione
Amore: intenso come una corsa contro il tempo.
Lavoro: pronto a conquistare vette altissime.
Fortuna: al tuo fianco, passo dopo passo.
Il consiglio del giorno: ogni record merita una standing ovation.
Voto: 8 +
Sagittario
Amore: intrigante come una stanza nascosta.
Lavoro: scopri nuove vie con naturalezza.
Fortuna: ti tiene la porta aperta.
Il consiglio del giorno: fidati dell’istinto, sa dove andare.
Voto: 7 e mezzo
Capricorno
Amore: teso come una corda di violino.
Lavoro: meglio osservare che agire di impulso.
Fortuna: fa un po’ lo gnorri.
Il consiglio del giorno: spegni il volume, respira, resisti.
Voto: 5 e mezzo
Acquario
Amore: chic nella sua autenticità.
Lavoro: la semplicità paga.
Fortuna: colpisce senza esagerare.
Il consiglio del giorno: stupisci senza strafare.
Voto: 7
Pesci
Amore: etereo come una danza tra galassie.
Lavoro: analitici e geniali.
Fortuna: vi sorride da molto, molto lontano.
Il consiglio del giorno: lasciatevi guidare dalla meraviglia.
Voto: 8