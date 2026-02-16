L’oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026: Ariete e Leone sull’attenti

Con l’oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, inizia la prima settimana con Saturno nel segno dell’Ariete: è il momento di rimettersi in forma e con la testa sulle spalle per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato è il Toro.

Nell’oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, la grande novità è sicuramente Saturno congiunta a Nettuno nel segno dell’Ariete. Questo dà un certo smalto a quasi tutti i segni di fuoco. Anche i segni d’aria giovano di una certa energia frizzante con la Luna in Acquario. Il segno fortunato di oggi è l’Ariete, che vive questo momento di grande protagonismo proprio per il transito di Saturno, mentre il segno sfortunato è il Toro che pensava che tutto fosse sotto controllo invece, ahimè, dovrà riflettere nuovamente su questo punto.

Ariete

Ti senti osannato, super cercato e soprattutto un po’ troppo stimolato. Ora che Saturno è arrivato nel tuo segno sei maturo e competente in quasi tutto quello che fai. Oggi sei particolarmente deciso, con quella capacità di svincolarti come nello slalom speciale da chi prova a infilarti in situazioni scomode. Proprio come Tomba con i giornalisti alle Olimpiadi di Milano Cortina, ironico al momento giusto e capace di cadere sempre in piedi. Tu lo sai bene che l’esperienza, insegna.

Amore: l’amore oggi è come una gara in discesa libera, veloce, intensa e con il vento che ti taglia il viso, ma tu non perdi l’equilibrio e punti dritto al traguardo.

Lavoro: ti muovi come un atleta esperto che conosce ogni curva della pista e sa quando accelerare e quando rallentare, senza sprecare energia.

Fortuna: è come una medaglia appuntata sul petto, non arriva per caso ma perché te la sei conquistata con coraggio e sangue freddo.

Il consiglio del giorno: affronta una conversazione che rimandi da tempo.

Voto: 9

Toro

Ti tocca cambiare un po’ le tue aspettative. Allo stesso modo dei proprietari della casa di Walter White in Breaking Bad che fino a un anno fa provavano a venderla per quattro milioni di dollari e ora ricevono offerte con uno zero in meno. La Luna stortissima e soprattutto Saturno che passa in Ariete non ti permettono di importi come vorresti. Per fortuna Mercurio e Venere riesci a voltare pagina più facilmente di quanto credi.

Amore: l’amore è come una trattativa immobiliare complessa, serve pazienza, realismo e la capacità di riconoscere il valore autentico di ciò che hai davanti.

Lavoro: ti senti come chi deve ricalcolare il budget all’ultimo minuto, ma con sangue freddo riesci a trasformare una rinuncia in una strategia intelligente.

Fortuna: non è sfavillante, è piuttosto come una piccola riserva nascosta che ti salva quando serve davvero.

Il consiglio del giorno: rivedi un obiettivo con maggiore pragmatismo.

Voto: 5 +

Gemelli

Lo so, miei cari, che sulla questione dei cespugli dello show di Bad Bunny durante l’Halftime del Super Bowl non avete per nulla le idee chiare. Lasciatevi però prendere dal buon umore che vi infonde la Luna a favore. Intuire se si trattasse di persone retribuite o meno non è un argomento che dovrebbe togliervi il sonno. Voi avete soltanto bisogno di scaldare i motori, far partire l’adrenalina e darvi completamente alla passione. La ragione oggi è in panchina e voi siete già scesi in campo.

Amore: l’amore è come uno spettacolo dal vivo pieno di luci e improvvisazioni, vi interessa l’energia del momento più che il copione.

Lavoro: vi muovete come acrobati su un palco rotante, un po’ instabili ma sempre capaci di trasformare l’imprevisto in scena memorabile.

Fortuna: altalenante come un pubblico che prima rumoreggia e poi applaude, dipende tutto da come sapete gestire l’effetto sorpresa.

Il consiglio del giorno: fate qualcosa solo per il gusto di farlo.

Voto: 7

Cancro

Potresti fare di tutto per accontentare le persone a cui tieni profondamente e convincerle che tu sei in assoluto indispensabile. Attenzione però alle spese pazze che ti possono suggerire Mercurio e Venere a favore per raggiungere uno status a cui tieni parecchio. Acquistare per cifre da capogiro le spille olimpiche, nuova tendenza del momento, non ti sarà poi così tanto d’aiuto. Devi puntare su sincerità e sentimento, senza doverti esibire in dimostrazioni troppo costose.

Amore: l’amore è come una tavola imbandita con cura, non serve l’argenteria d’oro se il calore è autentico e condiviso.

Lavoro: rischi di voler dimostrare troppo, come chi compra l’abito più caro per sentirsi all’altezza, mentre il talento basterebbe da solo.

Fortuna: cresce quando scegli il valore emotivo rispetto a quello materiale.

Il consiglio del giorno: fai un gesto semplice ma profondamente sentito.

Voto: 7 +

Leone

Sarà la Luna davvero impegnativa o Marte in opposizione, ma tu ti senti come le iguane in Florida che per il freddo si sono immobilizzate. Prenditi i tuoi tempi per recuperare le energie e tornare combattivo e dinamico come sei abituato a essere. Sciogliere le articolazioni in palestra o fare una bella sauna potrebbe permetterti di ripristinare la connessione mente-corpo e riaccendere il tuo fuoco interiore.

Amore: l’amore è come un camino acceso che ha bisogno di essere ravvivato, basta un soffio deciso per far tornare le fiamme.

Lavoro: ti senti rallentato come un motore potente che deve scaldarsi prima di tornare a ruggire.

Fortuna: è come un sole dietro le nuvole, non sparisce, attende solo che tu torni a brillare.

Il consiglio del giorno: concediti un momento di vero recupero fisico.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Mia cara, ti vedo sbuffare e scoraggiarti per ogni minimo intoppo. Non demordere e ricordati che a Mercurio e Venere in opposizione si può sopravvivere. Potresti farlo con un pizzico di astuzia e prendere spunto dallo studio della State University dell’Ohio che afferma che chi abita vicino al mare vive meglio e più a lungo. Ti vedo già con la valigia pronta per trasferirti almeno per un po’ sul litorale italiano o su una bianca spiaggia caraibica.

Amore: l’amore è come una passeggiata sul bagnasciuga, serve togliersi le scarpe e non avere paura di sporcarsi i piedi.

Lavoro: ogni piccolo intoppo sembra un’onda che ti sfiora, ma non è uno tsunami e puoi imparare a cavalcarla.

Fortuna: sottile come la brezza marina, arriva quando smetti di voler controllare ogni granello di sabbia.

Il consiglio del giorno: cambia scenario anche solo per poche ore.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Hai lo stesso tono secco e definitivo di Marina Berlusconi quando commenta di essersi proprio annoiata guardando una puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona e come darle torto. Sapevi che questo momento sarebbe arrivato: Saturno in opposizione congiunto a Nettuno si fa sentire e soprattutto irrigidisce su dei temi che possono essere ironici. Oggi però puoi ancora sfruttare quella verve e quella grinta che ti permettono di dire, fare e pensare ciò che vuoi. Sfrutta al massimo Marte che ti dà la carica e una splendida Luna per essere ‘leggera’.

Amore: l’amore è come una battuta tagliente detta con il sorriso, elegante ma capace di lasciare il segno.

Lavoro: ti muovi come una schermitrice raffinata, affondi con precisione senza perdere compostezza.

Fortuna: è come un riflettore puntato sul palco, illumina proprio quando decidi di farti vedere.

Il consiglio del giorno: esprimi un pensiero che hai trattenuto troppo a lungo.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Quando non si è nel mood si fa un po’ fatica e si sente il bisogno di una mano. Tu però hai l’ingegno, il pensiero strategico e quella lucidità che ti permettono di legittimare ogni tua scelta senza dover chiedere il permesso a nessuno. Ci vedo proprio il tuo zampino nella legge dello Stato di New York per regolarizzare i gatti delle “bodegas”, che tengono lontani gli animali indesiderati nei mini market. La Luna sarà anche storta, ma sfruttando Mercurio a favore muovi fili invisibili.

Amore: l’amore è come una partita a scacchi giocata a luci soffuse, ogni mossa è studiata e ogni silenzio dice più di mille dichiarazioni.

Lavoro: ti muovi come un legislatore che scrive norme su misura, preciso, chirurgico e sempre un passo avanti rispetto agli altri.

Fortuna: non è rumorosa, è come un alleato silenzioso che ti copre le spalle mentre tu fai il lavoro sporco.

Il consiglio del giorno: organizza qualcosa nei minimi dettagli.

Voto: 6 –

Sagittario

La pioggia e il maltempo non hanno dato tregua agli UK dall’inizio di quest’anno una situazione analoga a quella che viviamo anche in Italia. Tu però non ti fermi, vai avanti e continui imperterrito come quei corridori che, nonostante il meteo faticoso, corrono per strada perché hanno bisogno di muoversi e sentirsi vivi. Cavalchi quest’onda super proficua di Marte e della Luna a favore con una naturalezza disarmante. E anche se Mercurio in quadratura potrebbe confondere le idee, tu lo schivi perché la meta è più importante di qualche pozzanghera lungo il percorso.

Amore: l’amore è come una corsa sotto la pioggia, ti bagni, scivoli un po’, ma l’adrenalina ti ricorda che sei nel posto giusto.

Lavoro: procedi come un maratoneta che dosa le energie, anche quando il terreno è scivoloso non perdi il ritmo.

Fortuna: ti segue come una scia luminosa dietro le spalle, discreta ma costante.

Il consiglio del giorno: fai attività fisica all’aria aperta.

Voto: 8

Capricorno

Per risollevare la situazione che ha investito la Fed nell’ultimo periodo, con il calo del prezzo di oro e argento dopo la nomina del nuovo presidente, dovresti entrare tu in campo. Con le tue norme, la capacità di business e quell’organizzazione quasi maniacale supportata da Venere a favore, potresti davvero invertire la rotta. Ti basterebbe uno schiocco di dita o pronunciare il tuo segno per vedere un bel segno più sugli indici dei mercati internazionali.

Amore: l’amore è come un investimento a lungo termine, richiede costanza, visione e la capacità di non farsi spaventare dalle oscillazioni.

Lavoro: sei come un direttore finanziario che sa trasformare una crisi in opportunità con freddezza e metodo.

Fortuna: cresce lentamente come un grafico in salita, senza picchi clamorosi ma con solidità invidiabile.

Il consiglio del giorno: pianifica un obiettivo a lungo termine.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Nella lettera del governo francese ai minorenni per invitarli a fare figli prima che sia troppo tardi tu intravedi un’occasione di riflessione, non certo un’imposizione. L’amore per te è sciolto, aperto e anticonvenzionale, e con Luna e Marte nel tuo segno l’energia si fa elettrica. Oggi vuoi centrare il bersaglio, o forse più bersagli, con quella leggerezza un po’ ribelle che ti rende irresistibile. La caccia è aperta e tu hai già il mirino puntato, curioso e affamato di esperienze nuove.

Amore: l’amore è come un tiro al bersaglio in una fiera notturna, luci accese, adrenalina e la voglia di vincere il premio più grande.

Lavoro: ti muovi come un innovatore che rompe gli schemi, creando traiettorie che gli altri neppure avevano immaginato.

Fortuna: è come un vento favorevole che gonfia le vele mentre tu sei già pronto a salpare.

Il consiglio del giorno: prova qualcosa di completamente diverso dal solito.

Voto: 8 e mezzo

Pesci

Lo so che avete seguito con attenzione i consigli di Emerald Fennell, regista del film attesissimo “Cime tempestose”, preparandovi alla visione con una maratona di film storici e stilosi. Il romanticismo è alle stelle con Venere nel vostro segno, e Mercurio aggiunge quel tocco di intellettualità che rende tutto più sofisticato. Siete romantici, sì, ma con quella nota elegante che vi distingue da chi si limita alle smancerie. Amore: l’amore è come una pellicola d’autore girata in bianco e nero, intensa, raffinata e capace di lasciare il segno anche dopo i titoli di coda.

Lavoro: vi muovete come sceneggiatori attenti ai dettagli, curando ogni parola e ogni sfumatura con sensibilità rara.

Fortuna: è come una colonna sonora che accompagna i vostri passi, discreta ma sempre presente nei momenti giusti.

Il consiglio del giorno: guardate un film che vi ispiri profondamente.

Voto: 7 +