L’oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: il cuore vuole silenzio, non folla.
Lavoro: ti serve concentrazione, non pressioni.
Fortuna: in modalità aeroplano.
Il consiglio del giorno: metti in pausa le notifiche sentimentali.
Voto: 5 – In attesa di una nuova traccia da ascoltare.
Toro
Amore: si muove sulle note del cuore.
Lavoro: mantieni il ritmo, senza perdere il tempo.
Fortuna: una nota alta nella tua giornata.
Il consiglio del giorno: segui la melodia interna, non il rumore esterno.
Voto: 7 – Intonatissimo.
Gemelli
Amore: un fiume di nuove canzoni d’amore.
Lavoro: il brainstorming vi viene facile come un ritornello.
Fortuna: un invito VIP all'evento del cuore.
Il consiglio del giorno: preparate il vestito buono, qualcosa di magico sta per iniziare.
Voto: 8 – Tutto da cantare.
Cancro
Amore: ti fidi del cuore e fai bene.
Lavoro: metti in cantiere qualcosa di speciale.
Fortuna: come una lineup stellare.
Il consiglio del giorno: dai voce a ciò che immagini.
Voto: 8 – Creativo e ispirato.
Leone
Amore: work in progress.
Lavoro: respira prima di rispondere.
Fortuna: in standby.
Il consiglio del giorno: lasciati sorprendere, anche dalle cose che non capisci subito.
Voto: 6 e mezzo – In fase di upgrade.
Vergine
Amore: ridi, abbracci e condividi.
Lavoro: tutto torna, come nei migliori meme.
Fortuna: una carezza sulla testa.
Il consiglio del giorno: divertiti, sul serio.
Voto: 8 – Deliziosa come un dolcetto.
Bilancia
Amore: da manga a reality show.
Lavoro: troppe nuvole per ragionare.
Fortuna: dietro l’angolo.
Il consiglio del giorno: non firmare matrimoni digitali.
Voto: 6 – In attesa della magia.
Scorpione
Amore: divertente e passionale.
Lavoro: sai cosa dire, quando dirlo.
Fortuna: il vento gira a tuo favore.
Il consiglio del giorno: gioca con il mondo, e lui giocherà con te.
Voto: 8 – Inarrestabile.
Sagittario
Amore: pronto per una nuova colonna sonora.
Lavoro: l’energia torna.
Fortuna: come un ritornello che non smette di suonare.
Il consiglio del giorno: abbraccia ciò che arriva.
Voto: 7 – In crescendo.
Capricorno
Amore: trattenuto come un file non salvato.
Lavoro: efficiente, ma attento all’eccesso.
Fortuna: un po’ spigolosa.
Il consiglio del giorno: respira prima di chiudere il cancello.
Voto: 5 + – Ordinato, ma troppo.
Acquario
Amore: un duetto di cuore.
Lavoro: distratto ma presente.
Fortuna: va e viene.
Il consiglio del giorno: lascia spazio alle emozioni, anche se fanno rumore.
Voto: 7 – Tenera rinascita.
Pesci
Amore: un riflesso che incanta.
Lavoro: più chiaro e definito.
Fortuna: elegante e fiorita.
Il consiglio del giorno: uscite di scena solo per cambiare abito.
Voto: 8 – Spettacolari, senza sforzo