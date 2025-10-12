Attualità
L’oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ultime ore d’amore per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno): la Venere si trova in Vergine per le ultime 24 ore nell’oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025.
A cura di Ginny Chiara Viola
Ariete

Amore: il cuore vuole silenzio, non folla.

Lavoro: ti serve concentrazione, non pressioni.

Fortuna: in modalità aeroplano.

Il consiglio del giorno: metti in pausa le notifiche sentimentali.

Voto: 5 – In attesa di una nuova traccia da ascoltare.

Toro

Amore: si muove sulle note del cuore.

Lavoro: mantieni il ritmo, senza perdere il tempo.

Fortuna: una nota alta nella tua giornata.

Il consiglio del giorno: segui la melodia interna, non il rumore esterno.

Voto: 7 – Intonatissimo.

Gemelli

Amore: un fiume di nuove canzoni d’amore.

Lavoro: il brainstorming vi viene facile come un ritornello.

Fortuna: un invito VIP all'evento del cuore.

Il consiglio del giorno: preparate il vestito buono, qualcosa di magico sta per iniziare.

Voto: 8 – Tutto da cantare.

Cancro

Amore: ti fidi del cuore e fai bene.

Lavoro: metti in cantiere qualcosa di speciale.

Fortuna: come una lineup stellare.

Il consiglio del giorno: dai voce a ciò che immagini.

Voto: 8 – Creativo e ispirato.

Leone

Amore: work in progress.

Lavoro: respira prima di rispondere.

Fortuna: in standby.

Il consiglio del giorno: lasciati sorprendere, anche dalle cose che non capisci subito.

Voto: 6 e mezzo – In fase di upgrade.

Vergine

Amore: ridi, abbracci e condividi.

Lavoro: tutto torna, come nei migliori meme.

Fortuna: una carezza sulla testa.

Il consiglio del giorno: divertiti, sul serio.

Voto: 8 – Deliziosa come un dolcetto.

Bilancia

Amore: da manga a reality show.

Lavoro: troppe nuvole per ragionare.

Fortuna: dietro l’angolo.

Il consiglio del giorno: non firmare matrimoni digitali.

Voto: 6 – In attesa della magia.

Scorpione

Amore: divertente e passionale.

Lavoro: sai cosa dire, quando dirlo.

Fortuna: il vento gira a tuo favore.

Il consiglio del giorno: gioca con il mondo, e lui giocherà con te.

Voto: 8 – Inarrestabile.

Sagittario

Amore: pronto per una nuova colonna sonora.

Lavoro: l’energia torna.

Fortuna: come un ritornello che non smette di suonare.

Il consiglio del giorno: abbraccia ciò che arriva.

Voto: 7 – In crescendo.

Capricorno

Amore: trattenuto come un file non salvato.

Lavoro: efficiente, ma attento all’eccesso.

Fortuna: un po’ spigolosa.

Il consiglio del giorno: respira prima di chiudere il cancello.

Voto: 5 + – Ordinato, ma troppo.

Acquario

Amore: un duetto di cuore.

Lavoro: distratto ma presente.

Fortuna: va e viene.

Il consiglio del giorno: lascia spazio alle emozioni, anche se fanno rumore.

Voto: 7 – Tenera rinascita.

Pesci

Amore: un riflesso che incanta.

Lavoro: più chiaro e definito.

Fortuna: elegante e fiorita.

Il consiglio del giorno: uscite di scena solo per cambiare abito.

Voto: 8 – Spettacolari, senza sforzo

