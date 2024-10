L’oroscopo di giovedì 3 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 3 ottobre 2024 con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. C'è una notte malinconica e intensa dalla quale riprendersi con la luna nuova in Bilancia! Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di domani, giovedì 3 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

L'oroscopo di giovedì 3 ottobre 2024 risente ancora dell'intensità della Luna nuova con eclissi del 2 ottobre: nonostante inizi il suo percorso crescente, non ha ancora ritrovato la sua forza. In giornata resta nel segno della Bilancia mentre, per fortuna, Venere si lascia sostenere da Saturno alla ricerca di relazioni che siano costruttive e rassicuranti, soprattutto per i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: si può accedere al tuo cuore solo con un massaggino ai piedi.

Lavoro: ogni nuova richiesta passa direttamente alla segreteria telefonica.

Fortuna: ti consente un piccolo slalom tra le scocciature quotidiane.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio rilassante.

Voto: 5 scombussolato.

Toro

Amore: sempre puntuale quando si parla di piacere.

Lavoro: sorprendi con il tuo dinamismo e intraprendenza.

Fortuna: è come le caldarroste in questa stagione, assolutamente perfetta.

Il consiglio del giorno: non pretendere che tu stiano al tuo passo.

Voto 7 + dinamico.

Gemelli

Amore: fate girare la testa a tutti.

Lavoro: siete i prescelti per i ruoli ‘chiave’.

Fortuna: da distribuire come la merenda con i compagni di classe.

Il consiglio del giorno: regalate un sorriso a tutte le persone che incontrate.

Voto 8 meraviglioso.

Cancro

Amore: equilibri confusi.

Lavoro: totalmente assorbito dallo shopping online.

Fortuna: fa automaticamente apparire l’estratto conto per contenere le spese.

Il consiglio del giorno: metti sotto chiave la carta di credito.

Voto 5 voglia di riscatto.

Leone

Amore: il tuo spazio libero è a porte chiuse.

Lavoro: serio e silenzioso come i veri lavoratori.

Fortuna: sa benissimo come valorizzarti con una sessione di armocromia.

Il consiglio del giorno: manda biglietti d’amore anonimi. Sono sempre graditi e stuzzicano la fantasia

Voto 7 e mezzo governi il dietro le quinte.

Vergine

Amore: lo conquisti con un semplice occhiolino.

Lavoro: non vedi l’aria di ridere e scherzare con tutti i colleghi.

Fortuna: è da distribuire come i volantini con gli sconti del supermercato.

Il consiglio del giorno: voglia di divertimento e di essere ‘senza pensieri’.

Voto 8 regina del divertimento.

Bilancia

Amore: hai il cuore grande e generoso di Jake la Furia.

Lavoro: certa delle tue capacità.

Fortuna: te la giochi sempre al momento giusto.

Il consiglio del giorno: non aspettare i complimenti dagli altri.

Voto 8 una vera equilibrista.

Scorpione

Amore: ti dai totalmente all’altro.

Lavoro: sei un vero stakanovista.

Fortuna: la regali perché non ne hai bisogno.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend con tutte le persone a cui vuoi bene.

Voto 8 generoso.

Sagittario

Amore: più ce n’è, meglio è.

Lavoro: un vero condottiero.

Fortuna: te la sai apparecchiare ogni volta che ne hai bisogno.

Il consiglio del giorno: accetta di non essere sempre compreso.

Voto 7 e mezzo avanti tutta.

Capricorno

Amore: è come chi è allergico al lattosio e ha voglia di un cappuccino ‘normale’.

Lavoro: non è esattamente come nei tuoi desideri.

Fortuna: devi rileggere le istruzioni per farla funzionare al meglio.

Il consiglio del giorno: vai a fare la piega dal parrucchiere.

Voto 5 in ristrutturazione.

Acquario

Amore: non è ancora l’incastro perfetto di un puzzle.

Lavoro: qui dai tutto te stesso.

Fortuna: sempre pronta a indicarti la via più giusta.

Il consiglio del giorno: ascolta il tuo istinto non solo la ragione.

Voto 8 intraprendente.

Pesci

Amore: lo divorate come un maritozzo con la panna.

Lavoro: puntate solo sui concetti fondamentali.

Fortuna: raddrizza un po’ il vostro look troppo casual.

Il consiglio del giorno: abito da lavoro e sneaker per essere comodi.

Voto 7 e grandi sentimenti.