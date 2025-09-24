L’oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: è come un messaggio vocale senza audio, difficile da decifrare.
Lavoro: ti senti bloccato in modalità aereo, ma presto tornerai online.
Fortuna: se i numeri non ti sorridono, fatti almeno un caffè.
Il consiglio del giorno: rallenta, respira e non fare scelte affrettate.
Voto: 6 – Non è un giovedì da incorniciare, ma da superare con stile.
Toro
Amore: ogni smanceria è fuori menù.
Lavoro: pretendi precisione, non accetti il “più o meno”.
Fortuna: solo se stai alla larga dalle provocazioni.
Il consiglio del giorno: conta fino a dieci, poi ancora fino a venti.
Voto: 5 e mezzo – Ogni tanto anche il Toro ha bisogno di ruggire.
Gemelli
Amore: siete curiosi come adolescenti al primo appuntamento.
Lavoro: niente vi ferma, siete una mente in corsa libera.
Fortuna: arriva in forma di lampi geniali.
Il consiglio del giorno: prendetevi un momento per ammirare il capolavoro che state creando.
Voto: 8 – Avete il cervello acceso come Times Square.
Cancro
Amore: sei sensibile come un vinile vintage.
Lavoro: la creatività ti scorre nelle vene come profumo d'ambra.
Fortuna: è fatta di ricordi dolcissimi che diventano opportunità.
Il consiglio del giorno: ascolta il cuore, oggi sa più di Google Maps.
Voto: 8+ – La nostalgia può essere un superpotere.
Leone
Amore: in cerca del caldo che ti manca fuori.
Lavoro: ti serve una nuova sfida che faccia salire la temperatura.
Fortuna: va e viene come il tramonto in spiaggia.
Il consiglio del giorno: ricaricati con una coccola a base di gelato e playlist anni 2000.
Voto: 5 e mezzo – Un po’ spaesato, ma ancora regale.
Vergine
Amore: sei affascinata dai misteri, anche quelli del cuore.
Lavoro: oggi sposti i limiti un po’ più in là.
Fortuna: ti attende dietro porte che non hai mai aperto.
Il consiglio del giorno: fidati del tuo coraggio, lui sa dove andare.
Voto: 8 – Intrepida con stile.
Bilancia
Amore: irresistibile come un bacio inaspettato in prima serata.
Lavoro: metti tutti in riga con il sorriso sulle labbra.
Fortuna: ti segue, divertita, come una fan sfegatata.
Il consiglio del giorno: osa, con grazia ma anche con grinta.
Voto: 8 e mezzo – La tua ironia vale oro.
Scorpione
Amore: lo vivi come un musical in technicolor.
Lavoro: qualsiasi performance diventa memorabile.
Fortuna: ti prende per mano e ti applaude.
Il consiglio del giorno: vai in scena, senza risparmiarti.
Voto: 9 – Sei l’anima della festa e pure del backstage.
Sagittario
Amore: unisce gusto e significato, come un cocktail ben shakerato.
Lavoro: sei un narratore irresistibile.
Fortuna: brilla come il ghiaccio in un bicchiere di cristallo.
Il consiglio del giorno: segui il tuo flow, ma scrivici sopra un saggio.
Voto: 8 – Saggio, ma con lo spritz in mano.
Capricorno
Amore: ti senti adorata come un’opera d’arte barocca.
Lavoro: i risultati parlano al posto tuo.
Fortuna: ti premia come un applauso a scena aperta.
Il consiglio del giorno: goditi il momento, lo hai meritato.
Voto: 7 + – Incantevole come una vetrina dorata.
Acquario
Amore: equilibrato come un bonifico andato a buon fine.
Lavoro: gestisci tutto con precisione svizzera.
Fortuna: ti aiuta a scovare i tesori nascosti.
Il consiglio del giorno: non serve spendere per brillare.
Voto: 7 e mezzo – Oculato ma sognatore.
Pesci
Amore: vi chiamano le onde, non le promesse.
Lavoro: ogni novità è una mappa da decifrare.
Fortuna: segue la scia di chi osa.
Il consiglio del giorno: fate la valigia, anche solo mentale.
Voto: 7 + – Pronti a partire per il vostro nuovo capitolo.