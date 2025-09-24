Attualità
video suggerito
video suggerito
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di giovedì 25 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di giovedì 25 settembre 2025 le caratteristiche più insidiose ma sexy dello Scorpione si fanno sentire con Luna e Marte nel segno.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Ginny Chiara Viola
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: è come un messaggio vocale senza audio, difficile da decifrare.

Lavoro: ti senti bloccato in modalità aereo, ma presto tornerai online.

Fortuna: se i numeri non ti sorridono, fatti almeno un caffè.

Leggi anche
L'oroscopo di mercoledì 24 settembre 2025

Il consiglio del giorno: rallenta, respira e non fare scelte affrettate.

Voto: 6 – Non è un giovedì da incorniciare, ma da superare con stile.

Toro

Amore: ogni smanceria è fuori menù.

Lavoro: pretendi precisione, non accetti il “più o meno”.

Fortuna: solo se stai alla larga dalle provocazioni.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci, poi ancora fino a venti.

Voto: 5 e mezzo – Ogni tanto anche il Toro ha bisogno di ruggire.

Gemelli

Amore: siete curiosi come adolescenti al primo appuntamento.

Lavoro: niente vi ferma, siete una mente in corsa libera.

Fortuna: arriva in forma di lampi geniali.

Il consiglio del giorno: prendetevi un momento per ammirare il capolavoro che state creando.

Voto: 8 – Avete il cervello acceso come Times Square.

Cancro

Amore: sei sensibile come un vinile vintage.

Lavoro: la creatività ti scorre nelle vene come profumo d'ambra.

Fortuna: è fatta di ricordi dolcissimi che diventano opportunità.

Il consiglio del giorno: ascolta il cuore, oggi sa più di Google Maps.

Voto: 8+ – La nostalgia può essere un superpotere.

Leone

Amore: in cerca del caldo che ti manca fuori.

Lavoro: ti serve una nuova sfida che faccia salire la temperatura.

Fortuna: va e viene come il tramonto in spiaggia.

Il consiglio del giorno: ricaricati con una coccola a base di gelato e playlist anni 2000.

Voto: 5 e mezzo – Un po’ spaesato, ma ancora regale.

Vergine

Amore: sei affascinata dai misteri, anche quelli del cuore.

Lavoro: oggi sposti i limiti un po’ più in là.

Fortuna: ti attende dietro porte che non hai mai aperto.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo coraggio, lui sa dove andare.

Voto: 8 – Intrepida con stile.

Bilancia

Amore: irresistibile come un bacio inaspettato in prima serata.

Lavoro: metti tutti in riga con il sorriso sulle labbra.

Fortuna: ti segue, divertita, come una fan sfegatata.

Il consiglio del giorno: osa, con grazia ma anche con grinta.

Voto: 8 e mezzo – La tua ironia vale oro.

Scorpione

Amore: lo vivi come un musical in technicolor.

Lavoro: qualsiasi performance diventa memorabile.

Fortuna: ti prende per mano e ti applaude.

Il consiglio del giorno: vai in scena, senza risparmiarti.

Voto: 9 – Sei l’anima della festa e pure del backstage.

Sagittario

Amore: unisce gusto e significato, come un cocktail ben shakerato.

Lavoro: sei un narratore irresistibile.

Fortuna: brilla come il ghiaccio in un bicchiere di cristallo.

Il consiglio del giorno: segui il tuo flow, ma scrivici sopra un saggio.

Voto: 8 – Saggio, ma con lo spritz in mano.

Capricorno

Amore: ti senti adorata come un’opera d’arte barocca.

Lavoro: i risultati parlano al posto tuo.

Fortuna: ti premia come un applauso a scena aperta.

Il consiglio del giorno: goditi il momento, lo hai meritato.

Voto: 7 + – Incantevole come una vetrina dorata.

Acquario

Amore: equilibrato come un bonifico andato a buon fine.

Lavoro: gestisci tutto con precisione svizzera.

Fortuna: ti aiuta a scovare i tesori nascosti.

Il consiglio del giorno: non serve spendere per brillare.

Voto: 7 e mezzo – Oculato ma sognatore.

Pesci

Amore: vi chiamano le onde, non le promesse.

Lavoro: ogni novità è una mappa da decifrare.

Fortuna: segue la scia di chi osa.

Il consiglio del giorno: fate la valigia, anche solo mentale.

Voto: 7 + – Pronti a partire per il vostro nuovo capitolo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views