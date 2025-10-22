L’oroscopo di giovedì 23 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Rivedi il passato come si riguardano i vecchi VHS delle feste di compleanno: con un misto di tenerezza, imbarazzo e tanta voglia di dire la tua. Con Venere in opposizione, fai marcia indietro su tante cose che pensavi di aver chiuso. Proprio come Francesco Totti che, in un’intervista, ha negato che la maglietta con la scritta “Sei Unica” fosse dedicata a Ilary. Il cuore torna sui propri passi, ma questa volta con più lucidità e più consapevolezza.

Toro

Hai la stessa reattività di Trump che, alla protesta “No King”, risponde con un video in cui compare con una corona in testa e alla guida di un caccia. Mercurio, Marte e la Luna sono in opposizione e basta un niente per accenderti come un fiammifero. Occhio alle scenate teatrali e alle reazioni fuori misura, potresti diventare tuo malgrado un meme vivente.

Gemelli

Con Venere dalla vostra parte siete irresistibili. Tipo quelli che leggono il messaggio "Michelle Hunziker è tornata single" e si mettono subito in fila per offrirle un caffè con ironia e charme. L’amore vi strizza l’occhio, e voi sapete perfettamente come flirtare con intelligenza e spensieratezza. A voi, l’imbarazzo non sfiora nemmeno.

Cancro

Hai lo stesso magnetismo di Lady Gaga sul palco del Forum di Assago: potente, sensuale e indimenticabile. Marte, Mercurio e la Luna ti pompano energia nelle vene come adrenalina prima di un concerto. Tutto quello che tocchi si trasforma in qualcosa di speciale. Non c’è ostacolo che tenga, sei nella tua versione deluxe.

Leone

Kim Kardashian che si presenta con il volto coperto da un velo al gala dell’Academy Museum e poi non riesce a vedere nulla? Ecco, potresti rischiare anche tu scelte sceniche che si ritorcono contro. Mercurio, Marte e la Luna in quadratura ti rendono poco obiettivo, e il rischio di sopravvalutarti è dietro l’angolo. Scegli la semplicità: è lì che brilli davvero.

Vergine

Diretta, efficace, senza fronzoli. Come Alcaraz che scrive direttamente a Sinner su Instagram per sfidarlo, senza passare dai comunicati stampa. Tu vai dritta al punto, e chi ti gira intorno senza dire le cose in faccia non ha scampo. Marte, Mercurio e la Luna ti danno il potere di essere impeccabile e implacabile.

Bilancia

La tua presenza è come quella di Giorgia a X-Factor che intona “La cura per me” mentre i giudici si prendono una pausa: elegante, talentuosa e assolutamente insostituibile. Con Venere nel tuo segno, hai un’aura che affascina anche le piante in salotto. Tutti pendono dalle tue labbra e tu lo sai, ma lo usi con misura e con garbo.

Scorpione

Hai l’energia di del figlio di Mick Jagger che balla scatenato nel dietro le quinte del concerto del papà anzi: sei proprio tu c he lasci andare tutti i tuoi freni e ti esprimi liberamente. Marte, Mercurio e la Luna nel tuo segno ti rendono iperattivo, geniale, esplosivo. Hai sempre la frase giusta, l’idea brillante, il colpo di teatro che cambia tutto. In questo momento, nulla ti può fermare.

Sagittario

Con Venere a favore, potresti perderti in uno dei trecentoventisette quartieri recentemente mappati dal Comune di Roma… e adorare ogni secondo. Sei l’esploratore urbano che trova bellezza dove nessuno guarda. Per te, ogni deviazione è una scoperta, ogni passo falso un colpo di scena. Ti diverti come un bambino al luna park.

Capricorno

Sei preciso come chi programma una serata speciale per vedere la cometa Lemon a occhio nudo. Mercurio e la Luna ti aiutano a non dimenticare che c’è anche un lato tenero e romantico in te, da coltivare. Riesci a combinare rigore e magia, e chi ti ama non può fare altro che applaudire.

Acquario

La vita ti stupisce come un volo dell’Air Chian costretto a un atterraggio d’emergenza per l’esplosione di una batteria in cabina. Mercurio, Marte e la Luna in quadratura ti fanno inciampare in situazioni che mai avresti previsto. Tu che ami la libertà e i piani ben strutturati, devi imparare l’arte della flessibilità estrema.

Pesci

La vostra fantasia galoppa libera come durante la zombie walk con migliaia di persone a Città del Messico. La Luna congiunta a Mercurio vi rende visionari, creativi, quasi mistici. L’arte, il colore, i rituali diventano linfa vitale e potete sentirvi finalmente nel vostro habitat. Lasciatevi ispirare, e poi ispirate il mondo.